Они сделают вас моложе: косметолог назвала 12 продуктов, которыми всегда питаются вечно юные красотки

Источник: iStockphoto/gilaxia

Переели сладкого и жирного, перебрали спиртного — кожа моментально сообщит об этом окружающим в виде прыщей, морщин и потускневшего цвета лица. И наоборот, определенные продукты помогают продлить молодость кожи на долгие годы.

Косметолог Анна Лебедева рассказала «Доктору Питеру», что входит в этот омолаживающий рацион.

Чистая вода

«В среднем организм человека состоит из воды на 60%, а дермальный слой кожи (средний слой кожи, расположенный под эпидермисом. — Прим. ред.) — на все 75%, — объясняет Лебедева. — Именно вода, а не суп и не чай, является основной жидкостью в нашем организме. В зависимости от климата и образа жизни потребление чистой воды должно составлять 30–40 мл на 1 кг массы тела. То есть человеку с весом 70 кг нужно выпивать 2100–2800 мл воды».

Растительный белок

Второй наиважнейший компонент кожи — это белки: коллаген и эластин, источниками которых является пища.

«В норме соотношение белков, жиров и углеводов в еде должно быть 1:1:2. Однако из-за обилия булочных и различных кафе быстрого питания диета современного человека всё больше смещается в сторону углеводов, а на долю белка приходится совсем ничтожное количество, — говорит врач. — К тому же с возрастом усвоение белка как сложного продукта ухудшается, особенно если желудочно-кишечный тракт имеет зоны воспаления. Поэтому сегодня с дефицитом белка сталкивается 90% населения».

Еще одна проблема: мы едим слишком мало растительного белка.

«До 40 лет в рационе животного белка должно быть 60%, а растительного — 40%. Но после 40 лет это соотношение должно поменяться. Важно, чтобы в питании преобладал растительный белок из-за риска холестериновых бляшек», — подчеркивает Анна Лебедева.

Больше всего растительного белка содержат:

соя, фасоль и другие бобы;

орехи.

Кроме того, белок есть в зерновых, но в меньших количествах.

Продукты с омега-3

Важную роль для организма и для красивой кожи в частности играют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (альфа-линоленовая кислота — АЛК, эйкозапентаеновая — ЭПК, докозагексаеновая — ДГК) и омега-6 (линолевая кислота — ЛК, арахидоновая — АК).

«Они отвечают за барьерную функцию кожи, образуют противовоспалительные цитокины, укрепляют местный иммунитет кожи. Омега-кислоты, кроме омега-9, не синтезируются в организме и поэтому должны поступать с пищей», — говорит врач.

Основным источником омега-кислот являются:

рыба;

льняное масло;

авокадо;

орехи (миндаль, фундук, макадамия).

«Учтите, что омега-кислоты неустойчивы к нагреву и разрушаются при приготовлении. Кроме того, очень важно соотношение поступающих кислот. В питании омега-6 намного превосходит омега-3, это может провоцировать хроническое воспаление, — предупреждает Анна Лебедева. — Чтобы не возник дисбаланс, стоит уменьшить потребление рафинированного подсолнечного и кукурузного масла. Что касается биодобавок, то принимайте их только после консультации врача».

Пища, богатая цинком

«Цинк необходим для красивой кожи. Он обеспечивает нормальную работу сальных желез, предотвращает воспаление. Кроме того, из-за дефицита цинка эффект от уколов ботулотоксина исчезает гораздо быстрее», — говорит врач.

Источники цинка:

тыквенные семечки;

мясо;

морепродукты;

орехи.

Продукты с кремнием

Кремний, будучи основой коллагена и эластина, делает кожу упругой. Это вещество содержат:

овсянка;

отруби;

бананы.

Следите за железом

«Дефицит железа обесценит практически все косметические процедуры, — предупреждает Анна Лебедева. — Особенно склонны к дефициту вегетарианцы, так как железо, которое содержится в растительных продуктах (фасоли, чечевице, гречке), всасывается намного хуже».

Недостаток железа проявляется сухостью и ломкостью волос, бледностью, трещинами в углах рта. Однако перед приемом добавок обязательно нужно сдать анализ крови.

«Признаками дефицита железа будут снижение гемоглобина, ферритина, сывороточного железа, трансферрина. Эритроциты могут быть уменьшены, а общая железосвязывающая способность сыворотки повышена, — объясняет врач. — Самостоятельно вылечить анемию с помощью пищевых продуктов невозможно. Однако соблюдать сбалансированную диету для профилактики необходимо».

При этом специалисты советуют внимательнее относиться ко всем советам из интернета.

7 модных уходовых привычек, которые навязывают в соцсетях, легко испортят кожу

Советы блогеров, как ухаживать за кожей, могут оказаться медвежьей услугой — не только непрошеной, но и вредной. Дерматологи в ужасе от рекомендаций псевдоэкспертов. Например, эти семь уходовых трендов как минимум бесполезны.

Почти половина россиян прислушивается к рекомендациям звезд в соцсетях при выборе одежды, хобби, направления путешествий, при этом около 15% опрошенных активно интересуются бьюти-сферой.

К сожалению, лидеры мнений часто дают советы по уходу за кожей, которые не только не полезны, но и могут нанести вред. Какие тренды из соцсетей опасны для здоровья, разбираемся с Даниилом Янкелевичем — врачом-дерматовенерологом, медицинским блогером.

Даниил Янкелевич, дерматовенеролог, взрослый и детский дерматолог, автор книги-руководства «Атопический дерматит», медицинский блогер Личный сайт

Дезодорант на Т-зону

В жаркую погоду кожа из-за активного выделения сального секрета кажется жирной, приобретает неестественный блеск, который особенно заметен на Т-зоне. Чтобы избавиться от нежелательного визуального проявления, блогеры советуют наносить на лицо дезодорант, создавая эффект матирования.

Такое отношение к собственной коже можно назвать беспощадным. Главная задача дезодоранта — блокировка пота, а не выработки кожного сала. В лучшем случае подобное применение антиперспиранта бесполезно, в худшем — закупоривает поры и вызывает воспаление.

Альтернатива: матирующие салфетки или пудра. Чтобы уменьшить жирность кожи, лучше обратиться к дерматологу, который порекомендует профессиональные средства.

Нанесение зубной пасты на прыщи

Наверняка вы сталкивались с роликами, в которых рекомендуют использовать зубную пасту как экспресс-метод для борьбы с угревой сыпью. По заверениям псевдоэкспертов, она быстро подсушивает прыщи, устраняет бактерии, а значит, способна эффективно бороться с воспалениями.

Но на практике можно получить обратный результат. Агрессивные компоненты пасты часто вызывают ожоги, контактный дерматит и поствоспалительную пигментацию. Дело в том, что зубная эмаль устойчивее к комбинации химических ингредиентов, чем кожа. Использование стоматологических средств может нарушить баланс рН и вызвать обострение акне.

Эффективным способом избавления от прыщей блогеры также называют самостоятельное выдавливание гнойников. Это ни в коем случае не допустимо. Такой метод борьбы с акне опасен травматизацией кожи, возникает высокий риск инфицирования, а в дальнейшем — появлением рубцов, постакне.

Альтернатива: точечное нанесение препаратов с бензоилпероксидом, салициловой или азелаиновой кислотой. Вместо выдавливания можно провести профессиональную чистку лица в клинике в комбинации с приемом препаратов по назначению дерматолога.

Домашние пилинги из соды и уксуса

Новый тренд — использование популярных пищевых продуктов для очищения лица. Соду разбавляют в креме или сметане и применяют в качестве скраба. Однако такой лайфхак резко нарушает pH кожи и буквально разъедает ее.

Столь же агрессивное действие оказывает уксус. Последний представляет собой концентрированную кислоту, разрушающую липидный барьер и создающую риск ожогов и гиперпигментации.

Альтернатива: аптечные эксфолианты с известной концентрацией AHA/BHA, подобранные дерматологом.

Использование растительных масел вместо кремов

В последнее время кокосовое масло популяризируют как эффективное и безопасное средство для увлажнения кожи. Его рекомендуют наносить на лицо, готовить на его основе маски и составы для защиты поверхности тела от воздействия холода и жары, омоложения и устранения мелких морщин.

Так, кокосовое масло действительно может быть полезно при чрезмерной сухости кожи, например локтевых суставов, где она намного грубее, но не для лица. При частом применении оно вызывает комедогенность, закупорку пор, ухудшение состояния акне.

Альтернатива: аптечные эмоленты и увлажняющие кремы с церамидами и ниацинамидом.

Отбеливание с помощью кожуры лимона

Люди, желающие осветлить кожу естественным способом, нередко получают совет использовать лимонный сок. Его рекомендуют наносить на темные пятна на 20 минут, а затем смывать прохладной водой.

Такой метод далеко не безопасный. Агрессивные кислоты — лимонная, аскорбиновая, пантотеновая и фолиевая, которые содержатся в соке фрукта, могут вызвать ожог кожи, раздражение, покраснение, сыпь. Негативный эффект усиливается, если после процедуры выйти на улицу в солнечную погоду.

Альтернатива: специализированные отбеливающие кремы на основе арбутина, ниацинамида, снижающие выработку меланина.

Увеличение губ перцем

В последнее время в Сети распространяется новый пугающий тренд — увеличение губ красным жгучим перцем. Эффект достигается за счет активизации кровообращения, но ощущения при этом не самые приятные.

Более того, метод может спровоцировать негативные последствия — от дерматита до отека Квинке. Последний легко распространяется на дыхательные пути и создает состояние, опасное для жизни.

Альтернатива: филлеры на основе гиалуроновой кислоты или грамотный макияж, если необходим временный визуальный эффект.

Умывание кубиками льда

Лед для лица активно популяризируется как средство для улучшения кровотока, подтяжки кожи, сужения пор и устранения отеков. Блогеры рекомендуют делать домашнюю косметику из травяных отваров, чтобы повысить эффективность процедуры.

Однако ледовые умывания далеко не безопасны. Они вызывают кратковременное сужение сосудов, что при постоянном применении может привести к нарушению микроциркуляции, возрастанию риска купероза, особенно у пациентов с чувствительной кожей.

Альтернатива: мягкий гелевый или кремовый очищающий продукт с нейтральным pH, умывание прохладной, а не холодной водой.