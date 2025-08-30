Не могла стоять, есть и говорить: благодаря маме и врачам юная красавица возвращается к жизни после страшного ДТП

Анжелике помогает мама Наталия Источник: Архив семьи, Иван Митюшёв / 29.RU

23-летняя Анжелика Мымрина из поселка Октябрьский под Архангельском полтора года восстанавливается после страшной аварии. Травмы были настолько серьезными, что врачи не могли сказать, выживет ли она. За последнее время пострадавшая побывала в нескольких реабилитационных центрах, в том числе в Москве, Нижегородской области и Чечне. Теперь Анжелика хоть и с трудом, но может ходить и говорить, и уже способна сама себя обслуживать. 29.RU поговорил с ней и ее мамой о том, что пришлось им пройти за это время.

История сильной девушки, которая восстанавливается после страшной аварии Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Живой труп с открытым ртом»

Наталии, матери, до сих пор тяжело вспоминать о том, как началась эта история. 12 ноября 2023 года ей сообщили, что дочь попала в аварию — машина, в которой Анжелика ехала как пассажир, врезалась в столб. Автомобиль превратился в груду металлолома, водитель и пассажир получили травмы, еще одна пассажирка отделалась испугом.

Наталия Мымрина Источник: Иван Митюшёв

Больше всех пострадала Анжелика — у нее была открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множество переломов, в том числе в области головы и таза. После аварии ее вводили в искусственную кому и делали трепанацию черепа, а еще через четыре дня увезли на вертолете из родного поселка в Архангельск.

— Все говорили, что она — не жилец. Но золотой час не был упущен — скорая в день аварии приехала вовремя. Дочь увезли в областную клиническую больницу, где провели множество операций. Склеивали таз, шинировали челюсть, проводили шунтирование, делали операции на голове, в ноге металл сейчас у нее. Состояние, конечно, было как качели: с ноября и до конца января — туда-сюда, туда-сюда, — вспоминает Наталия.

Разбившийся автомобиль принадлежал Анжелике, но она в тот день была не за рулем, а на пассажирском сиденье Источник: семья Анжелики

Зимой 2024 года Анжелику перевели из реанимации в отделение нейрохирургии и посоветовали родным искать реабилитационные центры, где дочери помогут восстановить здоровье.

— Перед Новым годом меня пускали к ней, тогда я ужаснулась — там лежал живой труп с открытым ртом и глазами, ни на что не реагируя, — рассказывает мама. — Я тогда чуть с ума не сошла, передо мной будто был не мой ребенок. А когда мы пришли к ней в палату в январе, она нас узнала и этим дала нам шанс. Тогда она весила 30 с небольшим килограммов, кожа и кости, на себя вообще не была похожа. Нам сказали: «Забирайте домой». А что «домой», умирать?

Анжелика до аварии Источник: семья Анжелики

«Когда ее поставили — она кричала»

Подобрать нужный реабилитационный центр оказалось не просто — пришлось выбирать из множества учреждений те, которые подойдут Анжелике. Кроме того, за обслуживание нужно было выложить круглую сумму. Для того, чтобы оплачивать дорогостоящие процедуры, семья открыла группу «ВКонтакте».

Было решено ехать в Москву, в «Клинику Лядова». Уже за одну дорогу пришлось заплатить 300 тысяч рублей — за такую сумму Анжелику и Наталию довезли на машине скорой помощи. Дешевле было бы поездом, но для проезда в спецкупе у пациентки тогда еще не была оформлена инвалидность.

— Здесь нам никто не помог — ни скорую, ни вертолет не дали по ОМС, — говорит Наталия. — Сказали только, что, если мы поедем домой, то могут дать вертолет по Архангельской области. Приехала скорая из Москвы за 300 тысяч, чтобы перевезти тяжелого больного. Конечно, можно было дешевле найти, но у меня тогда вариантов не было. Я в таком состоянии была, что, наверное, и миллион бы заплатила. Ну, кто-то на таких пациентах зарабатывает. А людям некуда деваться — только бы ребенка вытащить, лишь бы помогло.

После ДТП Анжелика побывала уже в нескольких реабилитационных центрах России Источник: Иван Митюшёв

Начало было тяжелым — вся левая сторона тела была парализована, стоять и сидеть было больно, ни есть, ни говорить не могла. За первые месяцы бездействия мышцы атрофировались, и на процедурах Анжелика чувствовала сильную боль. Но постепенно ситуация менялась.

Мама признаётся, что в некоторые моменты ей не хотелось жить, но она говорила себе, что надо продолжать ради дочери, которая борется за свое состояние.

— Первые шаги дочь делала с тренером ЛФК, в брусьях — без слез на это было не взглянуть, — вспоминает Наталия. — Когда ее поставили, она кричала. Даже встать или сесть было тяжело. Потом ей стали вешать грузы на ноги, потом учили забираться в гору. Вот так — потихоньку, помаленьку, маленькими шажочками… Но что нас удивило, буквально спустя месяц после нахождения там она взяла в руки телефон и начала им пользоваться, как будто вообще его не забывала.

Вначале Анжелика не могла даже сидеть. Сейчас для нее это снова легко Источник: Иван Митюшёв

«Вспомнила всё, что было до аварии»

Из Москвы Анжелика поехала в реабилитационный центр в чеченском городе Аргун. Там благодаря занятиям с логопедом и нейропсихологом она начала говорить и самостоятельно есть.

— Однажды ей какую-то палочку дали пластмассовую, она пожевала ее. А через несколько дней приходим с ЛФК — она берет ложку и начинает есть суп сама, как всегда и делала. Так же и слова. Первыми были — «мама», «да», «нет», «не надо». Потом — всё больше и больше. В центре Лядова счета были миллионные, а в Чеченской Республике нам выставили за 2,5 месяца около 500 тысяч рублей — по сравнению с Москвой это очень дешево, — отмечает Наталия.

Затем в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ей сделали краниопластику на черепе, чтобы закрыть пластиной дефект кости после аварии.

— Нам сказали, что после этого либо будет откат назад, либо всё будет хорошо. И вот тьфу-тьфу-тьфу, после этого — как в гору. Улучшение быстрее началось. Она вспомнила всё, что было до аварии. Перед Новым годом мы приехали домой уже на своих ногах. Она начинала ходить с тросточкой, а до этого даже не могла пересесть с коляски на кровать.

После краниопластики Анжелика стала всё быстрее восстанавливаться Источник: Иван Митюшёв

За полгода реабилитации семье пришлось заплатить более пяти миллионов рублей.

— В «Клинике Лядова» мы провели четыре месяца, плюс реабилитация в Чечне. Еще была сиделка — 150 тысяч в месяц, койко-место, сбор анализов, медицинские расходники. Питание очень дорогое, так как надо было вес набирать, — рассказывает Наталия.

Еще девушка наблюдалась в НМИЦ реабилитации и курортологии в Москве, в центре «Янтарь» Нижегородской области и Архангельском многопрофильном реабилитационном центре.

— Понятно, что переезды не дешевые, но теперь мы справляемся сами. У Анжелики есть пенсия, есть поддержка родственников, сын у меня работает, и так далее. Мы еще обошлись, как говорится, малой кровью, — считает Наталия.

После того, как Анжелика вернулась из Чечни, она стала проходить лечение уже бесплатно, по полису ОМС. Кроме того, помогает благотворительный фонд «Правмир».

На реабилитацию пришлось немало потратиться в самом начале, когда девушка была тяжелобольной Источник: Иван Митюшёв

«Иногда не хватает той дочери, которая была до аварии»

Мать рассказывает, что до злополучной аварии дочь была жизнерадостной, стойкой и целеустремленной. Анжелика работала в гостиничном комплексе, училась в Ярославле и даже некоторое время жила в Вологде. Но там ей не понравилось, и незадолго до ДТП она вернулась домой и устроилась назад в гостиничный комплекс.

— Она очень любит свой район, наш поселок. Говорила: «Я-то уже всё, отсюда больше никуда не поеду». И я отсюда никуда не хочу уезжать, нам там очень нравится. У нас самая красивая природа, комфортно, нет пробок. До Москвы — ближе чем до Архангельска, — объясняет Наталия.

Также мама говорит, что до аварии Анжелика была ее незаменимой помощницей — на нее во всём можно было положиться в рабочих вопросах. Упоминает она и ее характер — в прошлом у них бывали и ссоры:

— Знаете, вот что я вам скажу — это две разные дочери. И мне иногда не хватает той, которая была до аварии, чтобы она сказала: «Ну всё, хватит!», хлопнула дверью и уехала. Вот как меняет авария, конечно. Не убежишь, не уедешь — заложник ситуации. Сейчас она уже слова не скажет, как раньше — она понимает и видит, сколько я ей отдаю, всю себя. Ну, бывает, если достану совсем, то ответит. А так: «Мам, я всё понимаю, ну всё, хватит».

Так выглядел автомобиль после аварии Источник: семья Анжелики

Водителю, который находился за рулем разбитой машины, дали три года колонии-поселения. Кроме того, он оглох на одно ухо, а еще один парень, сидевший сзади, получил травму и долго находился в больнице. Подруга Анжелики, находившаяся сзади, не пострадала. Машина восстановлению не подлежит.

— Парня-водителя тоже жалко. Он до суда, конечно, извинялся, как тут не простишь — она же жива осталась. Знаете, я сама езжу за рулем, ведь человек ни от чего не застрахован. Так что зла я ни на кого не держу. Анжелика так же говорит, — рассказывает Наталия.

По словам матери, после аварии Анжелика стала меньше общаться с друзьями — и дело даже не в ее состоянии, просто у подруг стало больше своих семейных дел. Исключение составляет Ирина, которая находилась в машине в день ДТП. Она регулярно навещает Анжелику, приходит к ней после работы, в выходные даже ночует у них.

Главная мечта — машина

Анжелика пока разговаривает отдельными словами и фразами. Нам она объяснила, что ей приходится многому учиться заново.

— Я занимаюсь на беговой дорожке. Работала. Ручкой, — рассказала она.

На вопрос о том, какие у нее есть мечты, Анжелика отвечает:

— Здоровье. Главное — здоровье. Ничего не надо. Здоровье. Всё будет, но не сразу.

Анжелика верит, что у нее всё будет хорошо, но понимает, что не сразу Источник: Иван Митюшёв

А на вопрос, какая у нее мечта, несколько раз уверенно повторяет: «Машина». Наталия же признаётся, что с момента ДТП с опаской относится к автомобилям.

— Я очень боюсь ездить за рулем. У меня большой стаж, я раньше ездила везде, по другим городам. Но после аварии передвигаюсь только по своей местности. Она [Анжелика] ничего не боится, а я боюсь. Ну, видимо, молодые, ничего не боятся. У меня сын тоже за рулем ездит — за него я тоже переживаю, — рассказывает Наталия.

«Она ничего не боится, а я боюсь», — признаётся Наталия Источник: Иван Митюшёв

Профессор сказал: «Я такой случай вижу впервые»

Анжелика и Наталия снова собираются поступать в реабилитационный центр в Архангельске, а также мечтают в третий раз съездить в Нижегородскую область, в местный центр «Янтарь». Обычная жизнь идет своим чередом.

— Недавно мы решили позволить себе отдых, в июне съездили семьей в Сочи, в Абхазию, — говорит Наталия. — Купались в море, набрались сил, готовы к новому. Сейчас приехали в Первую городскую больницу на ботулинотерапию, чтобы размягчить мышцы. После едем в реабилитационный центр на Тимме для растяжки руки — у нее стопроцентные шансы на восстановление.

По словам матери, Анжелика уже может оставаться одна дома, сама подогревает еду и моется. Правда, пришлось переучиться из левши в правшу — пока что левая рука не действует, как раньше. Но всё равно прогресс в быту очень заметен — точно так же, как врачи видят физические изменения тела.

— Московский профессор сказал, глядя на ее эпикриз: «Я такой случай вижу впервые. Либо случилось чудо, либо у нее очень сильное желание восстановиться». А у нее действительно дикое желание. Она всегда на позитиве, не расстраивается вообще. Было — и было, идет только вперед. Всегда только позитивные мысли. Она молодец, очень сильный человек, — с гордостью говорит Наталия.