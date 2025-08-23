По России распространяется новый штамм коронавируса: симптомы и последствия

Новый штамм распространяется быстрее предыдущего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России продолжает расти число заражений новым вариантом коронавируса «стратус»: на сегодняшний день зарегистрировано уже 384 случая . Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, этот штамм не отличается от других по симптомам, но является более заразным. «Он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность», — пояснила Попова. Она отметила, что течение болезни в большинстве случаев остается легким.

Основные симптомы «стратуса» соответствуют уже известным:

кашель и боль в горле;

насморк;

головная боль;

общая слабость и мышечные боли.

Хотя сам вирус обычно не вызывает тяжелых осложнений, у некоторых пациентов может развиться постковидный синдром . Среди его проявлений — слабость, проблемы со сном, ухудшение памяти и концентрации, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.