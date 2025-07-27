«Нет спроса на знающих, грамотных врачей». Почему в России катастрофически не хватает медиков и вряд ли проблема решится

Почти 90 тысяч медиков не хватает стране, где растеряли главную ценность? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Российское здравоохранение близко к коллапсу. По крайней мере, кадровому. Сначала министр здравоохранения Михаил Мурашко на отчете в Госдуме, а затем и вице-премьер Татьяна Голикова в правительстве заявили о гигантском дефиците врачей и медсестер.

России не хватает более 23 тысяч врачей и почти 64 тысячи среднего медперсонала.

Мурашко говорит, что многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии. В 2020 году численность врачей сократилась с 557 до 541 тысячи. Общий прирост врачебного персонала за последние пять лет составил около 6,5 тысячи человек, что явно недостаточно для покрытия существующего дефицита.

Особую тревогу вызывает высокая текучка кадров среди медсестер. По данным Голиковой, более 20% новых медсестер увольняются в первый год работы. Самые высокие показатели текучки зафиксированы в Республике Алтай и Тыве, где за этот период уходит около 40% персонала.

Ситуация настолько тяжелая, что в июне Минздрав даже разрешил фельдшерам и акушерам заменять врачей. Ну докторов ведь просто не хватает, а людей надо кому-то лечить! Особенно в российской глубинке. Хотя, конечно, это реально деградация здравоохранения.

И тут еще плохую услугу сослужили ректоры медвузов, у которых обучение подорожало почти на треть. Не нужно быть Вангой, чтобы понять: это может отпугнуть потенциальных студентов и в будущем привести к еще большему дефициту медицинских кадров. Такова цена оптимизации здравоохранения, которая началась в стране более 10 лет назад. То ли еще будет!

Вложите деньги в медицину, а не в плитку!

По мнению президента и совладельца кадрового дома Superjob Алексея Захарова, главная причина кадрового кризиса в здравоохранении — низкие зарплаты и высокая рабочая нагрузка.

— Необходимо повышать зарплаты медицинских работников, особенно среднего и младшего звена, — говорит Захаров. — Плюс нас ждет повышение эффективности, внедрение новых технологий в первичном звене. Будут внедрять диагностические системы на основе искусственного интеллекта, которые уже сейчас очень много чего могут делать без врача. А оставшиеся врачебные должности и позволят повысить зарплату. Деньги есть. Ну сами посмотрите, все набережные Москвы цветочками завешаны, плитку меняют раз в год. И нужно, чтобы у нас медицина была такая же красивая, как набережные на Лужниках.

Врачи-продажники

— Многие врачи уходят из бюджетной медицины в коммерческую, ведясь на обещания зарплат в 300–400 тысяч. А действительно ли врачи сейчас могут столько зарабатывать?

— Да, врач может сегодня заработать большие деньги, но для этого он должен наступить ногой на свою совесть. Сегодня проблемы бюджетной медицины, они, скажем так, уже перекачиваются и в частное здравоохранение. И там, и там врачи вынуждены думать не о том, как лечить, а о том, как заработать. А для этого они должны продавать медицинские услуги. И это в общем уничтожает окончательно медицину, никакого гуманизма в профессии после этого не остается, — крайне пессимистичен президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

— Хорошо зарабатывать можно, только впаривая доверчивому пациенту фуфломицин и всякие ненужные операции?

— Когда врач приходит, скажем, в частную клинику, ему говорят: да, вы можете заработать столько денег, но для этого вам нужно продать вот это, это и это. И в основном это те услуги, которые, мягко говоря, не приносят пользу пациентам. Вы правы, у нас очень много сегодня продается пациентам ненужных вмешательств, бесполезных лекарств и так далее. И всё это следствие экономии на здравоохранении.

— Судя по вашему опыту, как правило, какие именно ненужные услуги навязывают врачи пациентам?

— Ну вот я вам могу привести конкретный пример. Вы попадаете к травматологу с какими-то легкими проблемами (у каждого ведь человека периодически болят коленки, суставы и так далее). И вот самая популярная у травматологов сегодня услуга — это инъекции гиалуроновой кислоты или плазмы в суставы, в частности в коленные и тазобедренные.

Но наши травматологи даже не знают, что международные клинические исследования, проведенные еще в 2014–2018 годах, выявили полную бесполезность этой методики. Но в России именно такие инъекции — это основной доход любой клиники, которая занимается травматологией. И таких перечислений можно найти в каждой врачебной специальности. Когда вы устраиваетесь в клинику, то вас сразу спрашивают, не каков уровень ваших знаний, а сможете ли вы назначать побольше процедур и выписывать побольше направлений пациентам.

— Может, поэтому из профессии люди и уходят, потому что не хотят становиться продажниками в белых халатах? Хочу продавать — пойду работать в автосалон или в банк.

— Понимаете, сегодня нет спроса на знающих, квалифицированных, опытных, грамотных врачей. Такой врач не нужен! Есть спрос на врачей, которые могут продавать медицинские услуги. А для этого лучше поменьше знать. Без преувеличения. Действительно, иметь поменьше знаний о том, что такое доказательная медицина. И лучше поменьше читать клинические рекомендации. Ведь если будешь хорошо знать, что действительно рекомендовано на сегодняшний день для диагностики и лечения, то ты не сможешь продавать те услуги, которые вот на сегодняшний день самые выгодные.