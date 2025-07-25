«Грудь — личная история». Пластический хирург — о популярных операциях, шрамах и имплантатах

Серафима Пантыкина / Городские медиа Источник: Может ли лопнуть имплант и почему до беременности лучше не делать грудь?

Пластические операции с каждым годом становятся все более популярными, однако о пластике груди до сих пор ходит больше слухов, чем правды: одни боятся, что имплант может лопнуть, другие не знают, можно ли кормить грудью после процедуры. Что происходит спустя годы после пластики? Почему хирурги не советуют делать ее в 20 лет? И зачем женщины просят уменьшить размер? Об этом и не только в интервью нашим коллегам из NGS22.RU рассказал пластический хирург Антон Гладышев.

Кому нужна операция по увеличению груди и какие есть риски?

Пластическая хирургия — область медицины, которая ставит пациента перед сложным выбором изменений. Поэтому, как подчеркивает Антон Викторович, главная задача врача — не только технически выполнить операцию, но прежде всего дать объективную и полную информацию о возможных рисках и осложнениях, начиная от кровотечения и инфекции, заканчивая некрозом.

— Силиконовый имплант — по сути бюстгальтер, спрятанный внутрь тела. Он капсулируется, становится частью организма и приживается в 99,9% случаев. С технической точки зрения установить его можно практически любой женщине вне зависимости от изначального размера груди.

При этом то, что операция возможна, еще не означает, что ее стоит делать, поскольку эстетические показания субъективны, подчеркивает врач. К тому же чаще всего девушками движет еще и психологическая мотивация — желание изменить грудь далеко не всегда продиктовано эстетикой. Часто за ним скрываются детские и подростковые травмы.

— В школе девочки с заметной грудью нередко сталкиваются с навязчивым вниманием со стороны одноклассников. Это напрямую влияет на самооценку. У девушек с маленькой грудью тоже развиваются свои комплексы.

В таких случаях хирург может рекомендовать консультацию с психологом или вовсе попытается отговорить от операции. Особенно если в кресле напротив сидит молодая пациентка.

— Когда приходит 18–20-летняя девушка, я всегда спрашиваю: кто оплачивает? Если это родители, я прошу прийти вместе с ними. Это не платье, которое можно вернуть, это серьезное вмешательство, которое скажется на здоровье и будущем, — уточняет врач.

Несмотря на широкие технические возможности направления, Антон Викторович напоминает, что с возрастом, во время беременности, родов и из-за гормональных изменений форма груди меняется, а значит, импланты не дают пожизненной гарантии результата, и это нужно учитывать заранее.

Правда, по словам врача, в моде сейчас уже обратный тренд. Поэтому чаще всего девушки обращаются именно за удалением силиконовых вставок.

— Сейчас в тренде натуральность. У людей меняется образ жизни, в графике появляется больше спорта, подвижности, чему могут помешать импланты, — подчеркивает он.

Существуют и ситуации, когда хирургическое вмешательство становится не вопросом эстетики, а выживания.

— Бывает, женщина приходит ко мне на обследование, обнаруживается опухоль. Тогда мы говорим уже не о форме, а о банальном желании сохранить хотя бы что-то. Бывают и случаи, когда мы совсем удаляем железу, делаем реконструкцию, пересаживаем кожу, потом создаем из нее сосок и наносим татуаж.

Где делается разрез при увеличении груди?

Хирургическое вмешательство, каким бы щадящим оно ни казалось, всегда оставляет след. Как уточняет врач, шрамы после операций есть всегда, разница лишь в том, где и как именно они будут располагаться.

— Есть три основных доступа: через подмышку, под грудью и по ареоле. Классика — разрез под грудью, он самый безопасный и универсальный. Доступ через подмышку многим кажется невидимым, но он подходит далеко не всем. Доступ через ареолу используется чаще тогда, когда нужно дополнительно скорректировать и ее, но его считают более травматичным из-за риска повреждения протоков.

По словам врача, след от операции будет виден в любом случае Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Процесс восстановления после операции индивидуален для каждой пациентки, поскольку даже при одинаковой технике выполнения заживление будет проходить по-разному. Именно поэтому важно не питать иллюзий: даже самый аккуратный хирург не способен сделать операцию без следа.

— Какая разница, где будет шрам и как долго он будет заживать, если грудь не висит, как раньше, а стоит? Мы ведь решаем не эстетическую задачу, а функциональную, — рассуждает доктор.

Может ли растечься или деформироваться имплант внутри груди?

Один из частых страхов пациенток, как уточняет Антон Викторович, разрыв или деформация импланта. Эти опасения не беспочвенны: материал действительно имеет свой срок службы.

— Он обязательно деформируется, и его придется менять повторно, всех об этом предупреждаем.

При этом паниковать из-за падения или удара не стоит: современные материалы выдерживают почти любые нагрузки.

— Скорее ребро сломается, чем что-то случится с имплантом, — коротко уточняет врач.

Можно ли кормить детей грудью после увеличения?

При грамотной технике операция не нарушает функцию молочной железы.

— Если есть возможность, я всегда советую сначала родить, а потом делать пластику. Потому что после беременности грудь может кардинально поменяться и тогда потребуется совсем другая коррекция, — поясняет Антон Викторович.

Почему операция по уменьшению груди сложнее, чем по увеличению?

Операции по уменьшению груди тоже помогают девушкам чувствовать себя увереннее Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Такое вмешательство затрагивает не только форму, но и кровоснабжение, иннервацию и чувствительность.

— Самое рискованное — перенос сосково-ареолярного комплекса. Его можно просто потерять. Это возможное осложнение, о котором мы тоже предупреждаем пациенток.

Тем не менее такие операции у женщин востребованы, поскольку не только спасают от болей в спине, но и позволяют им выглядеть более стройными и молодыми. Бывают и пациентки, которые уменьшают грудь с третьего до первого размера, уточняет врач.

— Допустим, у нее третий размер, при этом она 1,50 ростом и ей, конечно, будет сложно с ним ходить. К тому же она считает, что грудь ее старит, поскольку принято думать, что большая грудь — признак взрослой женщины. Еще и спортом занимается, например. Конечно, уменьшит, другое дело — какое отношение к этому имеет общество? Грудь — личная история, — подытожил врач.