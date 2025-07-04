«Давление 120/80 — норма». Развенчиваем 6 главных мифов о здоровье сосудов, которые введут в заблуждение любого

У молодых тоже бывают высокое давление и атеросклероз Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Мы привыкли слышать о пользе определенных продуктов или методов лечения, не задумываясь о научной обоснованности этих утверждений. Наши коллеги из «Доктора Питера» развенчивают самые распространенные мифы о здоровье сосудов с кардиохирургом Ашотом Григорьяном.

Ашот Григорьян, эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Миф 1. Атеросклероз не страшен молодым

Один из распространенных мифов уверяет молодых людей в том, что атеросклероз — это удел лиц старше 50–60 лет. На самом деле процесс отложения холестерина и развития атеросклеротической бляшки начинается с юных лет и полагаться на возраст и генетику неверно. Жизнь в ритме стресса, пищевые соблазны, злоупотребления не всегда полезными продуктами, энергетическими напитками, не считая вредных привычек, — вот основные причины распространения патологического процесса и «омоложения» инфаркта и инсульта.

Миф 2. Если болит сердце при активной ходьбе, просто снизьте темп

Еще один миф, из-за которого откладывается визит к врачу, заключается в неверном трактовании болевого синдрома в сердце или ногах на фоне физической нагрузки. «Если боль в сердце и ногах появляется на фоне ходьбы привычным шагом, а проходит, если этот темп снизить, значит, не стоит передвигаться в привычном ритме, всё-таки возраст», — думают многие. Такое поведение и рекомендации лишь откладывают визит к специалисту, ухудшая и без того имеющуюся проблему с сосудами сердца или нижних конечностей.

Миф 3. Таблетка нитроглицерина под язык избавит от проблем

​​​Следующий миф тесно связан с предыдущим и заключается он в том, что зачастую мы полагаемся на прием лекарственных средств. Как правило, узнаем у друзей, товарищей, что они принимают, если происходит то-то и то-то. Многие сразу ответят, что при болях в сердце используют таблетку нитроглицерина под язык. Вняв таким рекомендациям, человек вновь откладывает визит к специалисту, полагаясь на лекарственный препарат, и не особо вникает в механизм его действия. А между тем препарат всего лишь на время улучшает проходимость сосудов сердца, не убирая первопричину нарушения этой проходимости.

Миф 4. Если нет вредных привычек, то и проблем с сердцем и сосудами не может быть

Еще один миф в том, что люди, не имеющие вредных привычек, таких как курение или употребление алкоголя, уверены, что им долгие годы не угрожает столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И это тоже заблуждение. Дело в том, что, как уже написано выше, процесс атеросклеротического поражения сосудистой стенки начинается в молодом возрасте. Темп развития бляшки зависит от многих факторов, в том числе и от наличия вредных привычек. Их наличие лишь ускоряет этот процесс, а их отсутствие не влечет автоматически остановку процесса поражения сосуда.

Миф 5. Если ничего не болит, то профилактические осмотры не нужны

Самый опасный миф состоит в том, что при отсутствии боли в сердце или ногах пациент уверен в том, что с его сосудами всё в порядке, и не проходит ежегодный профилактический осмотр. Нет болей — значит, здоров. Но это не так. К сожалению, есть категория пациентов с безболевой формой ишемии миокарда: любая нагрузка не приводит к появлению дискомфорта или болей за грудиной. Для исключения развития патологического процесса в сосудах сердца показано проведение диспансеризации.

Миф 6. Давление 120/80 — норма для всех

​Бывает и такое, что пациенты, наоборот, часто посещают врачей, пытаясь разгадать причины своего «ужасного» самочувствия. А всё дело заключается в том, что многим из нас знакомы показатели нормального давления — 120/80, поэтому любое отклонение от этих показателей воспринимается как патология.

Если давление ниже этих «золотых» цифр, человек полагает, что у него уже начался сердечный приступ, а если выше, то у него уже гипертонический криз и вот-вот случится инсульт. Если вам знакомы такие пациенты, то поспешите их успокоить. У артериального давления, как и у многих других показателей нашего организма, есть «коридор». Возможны колебания от 110 до 140 систолического, или, как чаще говорят, верхнего давления, и 65–90 диастолического, или нижнего). Также важно помнить, что в каждой возрастной группе есть свои показатели нормы, о которых знают специалисты.

Главное — вовремя обратиться к врачу Источник: iStockphoto

Чем отличается атеросклероз от тромбоза

Заболевания сердечно-сосудистой системы — одна из главных причин смертности в мире. Часто в этом контексте звучат два термина: холестериновая бляшка и тромб. Их часто путают, потому что они способны перекрыть кровоток и привести к инфаркту или инсульту. Однако это принципиально разные явления. «Доктор Питер» попросил рассказать врачей об этой разнице.

Состав

Атеросклеротическая бляшка — плотное образование, которое возникает на внутренней стенке артерий. Как рассказал Алексей Титович, сердечно-сосудистый хирург ФНКЦ ФМБА России, бляшка состоит из жиров, в основном из холестерина, белков, клеток иммунной системы и соединительной ткани.

Алексей Титович, сердечно-сосудистый хирург, флеболог Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Формируется бляшка в месте повреждения сосудистой стенки, которое может произойти из-за:

высокого уровня «плохого» холестерина (ЛПНП);

воспалительных реакций;

курения;

высокого давления.

Тромб — это сгусток крови, который состоит в основном из тромбоцитов и белка фибрина, он создает плотную сетку, удерживающую кровяные клетки. Он тоже возникает в ответ на повреждение сосуда или при нарушении кровообращения.

Врач-кардиолог Гатчинской КМБ Ирина Слуханенко так описала процесс формирования тромба: «Когда кровотоком повреждается стенка сосуда, в это место устремляются тромбоциты. Они склеиваются между собой, формируя субстанцию — тромб, который закупоривает просвет сосуда моментально. Это как при повреждении кожи, когда на ранке образуется корочка. Такая же корочка из тромбоцитов появляется внутри сосуда».

Ирина Слуханенко, врач-кардиолог высшей категории Гатчинской клинической межрайонной больницы.

Скорость образования

Это одно из принципиальных отличий холестериновой бляшки и тромба.

По словам Ирины Слуханенко, бляшка в сосуде растет постепенно, долго и молча, человек при этом обычно не чувствует никаких симптомов. Они могут появиться, если она вырастет настолько, что перекроет просвет сосуда на 70–75%. Однако это вовсе не значит, что без внешних симптомов внутри ничего не происходит. Кровоток нарушается, в результате чего органы и ткани начинают страдать от недостатка кислорода — ишемии.

Как добавляет Алексей Титович, кровь уже проходит с трудом, если бляшка сужает сосуд более чем на 50%. Это приводит к:

ишемической болезни сердца — при поражении коронарных артерий;

облитерирующему атеросклерозу — при поражении артерий ног;

хроническому нарушению кровоснабжения мозга — при поражении сосудов мозга.

В отличие от растущей годами бляшки, тромб может появиться за считаные минуты. И, что самое опасное, он может перемещаться по сосудам и в каком-то месте вызвать острую закупорку.

Если тромб:

перекрывает артерию сердца — развивается инфаркт миокарда;

закупоривает сосуд головного мозга — развивается инсульт;

попадает в легочную артерию — это может привести к смертельно опасной тромбоэмболии (ТЭЛА).

«Таким образом, бляшка — это долгосрочная проблема, связанная с атеросклерозом, а тромб — острая угроза, которая может возникнуть внезапно. Оба явления связаны и могут привести к катастрофическим последствиям», — подытожил Алексей Титович.

Кроме того, бляшка и тромб могут еще и сочетаться друг с другом.

«Например, „молодая“ атеросклеротическая бляшка, которая сформировалась не так давно, тоже может повреждаться током крови. У нее есть слабая часть, которая располагается сверху и называется „покрышкой“. Кровоток в этой зоне становится турбулентным и может повредить „покрышку“ — тогда в это место устремляются тромбоциты, образуя тромб и закупоривая сосуд. В результате в месте нестабильной бляшки формируется зона инфаркта, что ведет за собой омертвение тканей за местом тромбоза», — объясняет Ирина Слуханенко.

Лечение

По словам врача Слуханенко, при атеросклерозе сосудов проводятся два вида операций:

стентирование сердечной артерии. К бляшке по сосудам (эндоваскулярно) подводится стент, сжатый на баллоне, потом он расправляется и прижимает бляшку к стенке сосуда, восстанавливая тем самым кровоток;

эндартерэктомия — открытая операция, во время которой сосудистые хирурги удаляют внутреннюю часть сосуда вместе с бляшкой.

Для удаления тромба из сосуда существует также два вида лечения: