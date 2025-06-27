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Здоровье Обзор «Правый глаз — 0%»: звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов частично ослеп из-за рака мозга

«Правый глаз — 0%»: звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов частично ослеп из-за рака мозга

Тем не менее он не теряет оптимизм и продолжает сниматься в кино

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1 комментарий
Актера поддерживает жена, трое детей и любимая собачка Тэфи | Источник: romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актера поддерживает жена, трое детей и любимая собачка Тэфи | Источник: romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актера поддерживает жена, трое детей и любимая собачка Тэфи

Источник:

romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» (16+), признался, что у него произошел рецидив рака мозга. Впервые он столкнулся с болезнью в 2018 году, тогда фанаты сразу же обратили внимание, как сильно актер осунулся, но на любые вопросы Роман предпочитал отшучиваться.

— Я использовал чит-код, знаете, как в компьютерных играх, я просто всех обманул. Я продолжаю соблюдать режимы, заниматься физическими нагрузками. Я лечил рак, а химия и лучи — это как чит-код ускорения, это просто ускорило процесс, — отвечал Попов на все расспросы о способах сбросить вес.

После долгого и дорогостоящего лечения рака, которое обошлось актеру в 55 тысяч евро (5 миллионов рублей по нынешнему курсу), он, казалось, выздоровел. Отец троих детей снова начал сниматься в кино и играть в театре. Однако болезнь вернулась. С середины месяца Роман заметил регулярные судороги, а затем ослеп на один глаз.

— Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! — рассказал Роман нашим коллегам из издания «СтарХит».

Астроцитома — опухоль головного мозга, которая возникает из клеток, поддерживающих структурную составляющую нервной системы.

Несмотря на болезнь, актер планирует продолжать сниматься вплоть до химиотерапии и надеется, что зрители не заметят, что он как-то изменился. Но, как сообщает «СтарХит», некоторые коррективы в свое расписание Роман всё же внес. Например, он отказался от поездки в Артек на фестиваль «Алые паруса».

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Полицейский с Рублевки Рак Опухоль мозга Актер Сериал Болезнь
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Комментарии
1
Гость
28 минут
ОМС тут не прокатит.
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