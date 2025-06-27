Последний в жизни ужин. Повар из хосписа рассказал, какие блюда просят пациенты перед смертью

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Еда — гораздо больше, чем просто топливо для организма. Так или иначе, мы наделяем многие блюда особенной эмоциональной значимостью.

Шеф-повар Спенсер Ричардс по долгу службы определенно готовит особенные блюда: он работает в хосписе и нередко готовит последние приемы пищи для своих пациентов.

«Моя собственная философия заключается в том, что для шеф-повара нет большей привилегии, чем подать кому-то его последний ужин», — рассказывает Спенсер. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Кому торт, кому бургер

Ричардсу за время своей работы приходилось выполнять самые разные пожелания. Однажды довольно молодой парень признался, что не смог найти в меню ничего, что хотел бы съесть на свой последний в жизни ужин. Спенсер поговорил с ним и выяснил, что пациент неравнодушен к уличной кухне. И повар выполнил его просьбу.

«Один из самых запоминающихся случаев, — признается Ричардс, — когда пациентка, которой исполнилось 93 года, получила самый обычный тортик на день рождения».

«У нее была не самая традиционная семейная жизнь, и торты на день рождения никогда не были ее частью. Когда мы удивили ее тортом, она расплакалась. Она была на седьмом небе от счастья», — вспоминает мужчина.

Кстати, пожилые люди старше 80–90 лет нередко просят именно торт «как на день рождения» в качестве последнего приема пищи. У многих это угощение связано с самыми приятными воспоминаниями в жизни. Кроме того, пенсионеры нередко питают особую любовь к сладкой еде.

Особые требования

Как отмечает Ричардс, пищу для пациентов хосписа готовят по особенным правилам.

«Еда в конце жизни — это не только приготовление пищи, но и адаптация. Пациенты часто теряют способность глотать или их вкусовые рецепторы меняются из-за лекарств и лечения, такого как химиотерапия», — рассказывает повар.

Спенсер отмечает, что обитатели хосписа нередко становятся особенно чувствительными к соли. Поэтому персонал кухни специально ограничивает ее использование, пишет издание Daily Mail.

У онкобольных нередко появляется особое пристрастие к сладкой пище. А вот пикантные блюда им, как правило, не нравятся. Из-за химиотерапии во рту у человека может появиться металлический привкус, из-за чего такая пища кажется не особенно вкусной.

Кроме того, у людей в хосписе нередко есть проблемы с глотанием, болезненные язвы во рту и приступы рвоты. Для них Ричардс старается чаще готовить сладкую и мягкую пищу. Спенсер вдохновляется классическими десертами, такими как панакота, крем-брюле и крем-карамель. Для некоторых пациентов он старается необычно подать желе или мороженое.

Люди, приближающиеся к концу своей жизни, могут обнаружить, что едят и пьют гораздо меньше, чем раньше, даже если они всегда получали удовольствие от еды.

Поэтому Спенсер старается готовить самые вкусные блюда. А врачи, медсестры и сиделки следят, чтобы пациенты смогли есть и пить с максимальным комфортом и удовольствием.

«Еда — это мощный эмоциональный инструмент, который может вызывать воспоминания из детства и создавать новые прочные связи. Именно этим мы здесь и занимаемся», — резюмирует Ричардс.

Пугающие жесты умирающих

Медсестра Кэти Дункан работает в хосписе и не раз была свидетельницей ухода из жизни. Она записала видео для соцсетей, в котором рассказала о довольно пугающем жесте умирающих. Речь идет о протягивании рук к потолку.

Тянутся к любимым

Дункан работала в отделениях интенсивной терапии, хосписах на дому и много лет ухаживала за неизлечимо больными людьми. Кэти неоднократно видела, как умирающий человек резко тянет руки куда-то вверх. Такой жест может показаться пугающим: кто-то думает, что пациент как будто пытается протянуть руки к небу. Кроме того, нередко родные переживают, что протягивание рук — это признак смертельной агонии. Однако Дункан заверяет: человек в этот момент не страдает от физической боли.

На самом деле у внезапного протягивания рук вверх есть более трогательная причина. Иногда пациенты рассказывали Кэти, что они видят в этот момент.

«Часто это ангел, иногда это яркий свет. Чаще всего они говорят, что это кто-то из близких, член семьи или домашнее животное — кто-то, кто умер раньше», — рассказывает женщина.

В комментариях к ролику нашлись люди, которые на личном опыте столкнулись с этим явлением. Одна женщина написала: «Мой муж тоже так сделал: он вытянул обе руки и сказал „мама“ с самой широкой улыбкой, которую я когда-либо видела у него на лице».

Дункан считает, что подобные предсмертные видения приносят утешение умирающим людям, пишет издание Daily Mail.

Что говорит наука

Ученые пока до конца не могут сказать, что именно провоцирует предсмертные видения. Однако некоторые теории на этот счет уже есть.

Например, авторы исследования, опубликованного в 2023 году, выяснили: умирающий мозг испытывает недостаток кислорода и может проявлять повышенную активность в гамма-диапазоне.

Гамма-волны — это самые быстрые мозговые волны, которые возникают, когда пациенты находятся в состоянии повышенной бдительности и активно обрабатывают сенсорную информацию.