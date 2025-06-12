Это не лишний вес: ярославский диетолог назвала реальные причины появления отеков

Почему появляются отеки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Знакома ли вам ситуация, когда перед сном выпили лишний стакан воды, а на утро проснулись опухшими? В голову закрадываются мысли о лишнем весе, переедании, но не всегда дело в набранных килограммах.

О причинах возникновения отеков 76.RU рассказала диетолог ярославского медицинского центра «Медтим» Виктория Усифо.

Три литра воды — слишком много

Самые распространенные причины отеков — снижение функции щитовидной железы, снижение гемоглобина, скрытый дефицит железа.

«Причин отёков много. Во-первых, если почки плохо работают, вода не фильтруется и накапливается в организме — образуются отёки», — сообщила Виктория Усифо.

Отеки, возникшие из-за почек, чаще всего появляются под глазами. Поверхность отечной кожи мягкая и бледная. Чтобы сохранить оптимальный уровень воды в организме, диетолог посоветовала не пить за три часа до сна. В крайнем случае, будет достаточно сделать пару глотков просто, чтобы смочить горло. Это необходимо, чтобы не перенапрягать почки.

Организм не бесконечный. В какой-то момент, почки уже устают. Начинают возникать серьезные проблемы. Виктория Усифо диетолог

«Полтора-два литра воды в день будет достаточно. Для худенькой маленькой девушки — полтора литра, большому мужчине — два», — рассказала врач.

Специалист рассказала, что на появление отеков также влияет работа сердечной системы.

«Сердце полностью кровь не прокачивает, кровь наполняет сосуды, а из сосудов жидкость переходит в ткани», — назвала вторую причину Виктория Усифо.

Пить молоко — не полезно

Готовиться к отекам нужно и любителям молочной продукции. У некоторых людей есть скрытая аллергия, о ее наличии можно даже не догадываться. Она не проявляется как обычная, в покраснениях, зуде или воспалениях.

«Скрытую аллергию, или так называемую скрытую пищевую непереносимость может вызывать молочная продукция. Молоко не всем полезно. Оно, действительно, плохо усваивается, и из-за него возникает отечность. Кроме молока такими являются злаковые продукты, кофе, чай, сладости, сахар», — объяснила врач.

Отечность может быть связана с нехваткой в организме белка. Он тянет на себя воду, из-за этого возникает отечность Виктория Усифо диетолог

Не увлекайтесь лимфодренажным массажем

Тренд последних лет — лимфодренажный массаж. Многие делают его, используя дополнительные средства, например, скребок гуаша.

Лимфодренажный массаж похож на классический, однако в нем отсутствуют вибрационные и поколачивающие движения. Процедура осуществляется осторожно, медленно, с преобладанием поглаживаний и растираний.

«У некоторых людей нарушена лимфатическая система, поры плохо раскрываются. Это происходит в силу разных факторов, либо такой родился, либо ведешь сидячий образ жизни. То есть по разным факторам жидкость не выходит из организма и возникают отёки. Если не справляется организм, значит должны помогать внешние факторы, воздействие руками, массажем», — уточнила Виктория Усифо.

Однако диетолог предупредила: молодым девушкам лучше не увлекаться подобными процедурами. Организм склонен к привыканию.

«Уже в 40−50 лет массаж не будет помогать. Организм — хитрая штука. Он ко всему подстраивается и привыкает», — объяснила врач.

Именно по этой причине, если не менять питание, но регулярно делать массаж, результат задержится ненадолго.

«Вечером ноги отекают, кольца не надеваются утром, вмятины на коже, ощущение стягивания, сложно пальцы согнуть, нависание века — это признаки отёчности», — перечислила диетолог.