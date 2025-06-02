Продается даже в супермаркетах. Эксперт рассказал, какой шампунь может навредить волосам и как использовать его правильно

Эксперт рассказал, как использовать сухой шампунь, чтобы он не навредил волосам Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Большинство трихологов сходятся во мнении: нельзя приучить волосы к более редкому мытью. Если уж появились вы на свет с жирной кожей на голове — придется брать в руки шампунь чаще , рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Однако при напряженном графике выделить время на водные процедуры получается не всегда. Да и сезон отключения горячей воды наступает. На помощь приходят сухие шампуни. Если еще не так давно это средство было не столь распространенным, то сейчас найти сухой шампунь на любой вкус и кошелек можно даже в обычных супермаркетах.

Но что происходит с человеком, который регулярно использует сухой шампунь и не моет голову несколько дней подряд? Спойлер: ничего хорошего.

Как это работает

Принцип работы сухого шампуня прост. Средство впитывает излишки кожного жира, а заодно придает объем у корней. Поэтому визуально волосы выглядят чистыми.

Как отмечает парикмахер и трихолог Гретхен Фризе, один из основных компонентов сухих шампуней — комбинация этанола и денатурирующего агента, который может вытягивать влагу и жир с кожи головы и волос.

Также в сухие шампуни нередко добавляют крахмалы и глины.

Палочка-выручалочка

Сам по себе сухой шампунь вряд ли навредит вашей шевелюре при условии, что вы используете его как SOS-средство, а не как постоянное решение. Однако обычное мытье головы сухой шампунь на постоянной основе заменить никак не может, отмечает трихолог Сара Халладжян.

Если же использовать сухой шампунь слишком часто и щедро посыпать им голову, неприятные последствия не заставят себя долго ждать.

Волосы будут ломкими и сухими

Со временем остатки сухого шампуня скапливаются на коже головы. Их не так просто вымыть даже при однократном использовании. Если же «мыть» голову сухим шампунем слишком часто, в итоге он заблокирует волосяные фолликулы и замедлит цикл роста волос.

И это страшно не только для тех, кто мечтает о косе до пояса. Замедление роста волос может привести к выпадению, ломкости и излишней сухости прядей.

Кроме того, сухой шампунь не удаляет весь жир с головы. И излишки грязи и сала останутся на коже.

Людям с себорейным дерматитом, перхотью и чрезмерной сухостью головы использовать сухой шампунь вообще противопоказано.

Альтернативный вариант?

В интернете часто можно увидеть совет использовать вместо сухого шампуня обычную детскую присыпку. Однако эксперты не советуют так делать:

во-первых, присыпки нередко содержат в себе тальк, который вреден для дыхательных путей;

во-вторых, такие средства изначально не предназначены для кожи головы и потому могут скапливаться еще быстрее.

Используем сухой шампунь правильно

Если у вас нет противопоказаний, сухой шампунь использовать можно, но не чаще 1–2 раз в неделю, в экстренных случаях.

— Я рекомендую использовать его только один раз между мытьем головы, чтобы не закупоривать волосяные фолликулы, и в идеале смывать его в течение 36 часов, — отмечает трихолог Фризе.

Кроме того, трихологи не рекомендуют «мыть» голову сухим шампунем перед тем, как вы ляжете спать, пишет издание Huffpost. Если оставить средство на коже головы на ночь, есть риск, что оно спровоцирует сухость и раздражение. Поэтому лучше смывать шампунь перед тем, как отправляться в постель.

Ранее эксперт по уходу за волосами рассказывала, как правильно мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми.

Нанесите шампунь как обычно, распределите его по всей коже головы. Затем следует уделять около минуты нежному, но энергичному массажу. Не просто потереть пальцами в течение пары секунд, а хорошо помассировали все зоны: лоб, виски, макушку.

— Уделите особое внимание затылку! Многие забывают про него, что и становится причиной жирных волос. Тщательно промойте это место: там скапливается много пыли и грязи, — говорит эксперт.

Кроме того, шампунь необходимо хорошо смывать, равно как и кондиционер. Выбирайте для этого теплую воду: не надо лить кипяток или терпеть холод.