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Здоровье Стакан кефира с ложкой льна: как этот напиток уберет живот у тех, кому за 40, и отучит есть на ночь

Стакан кефира с ложкой льна: как этот напиток уберет живот у тех, кому за 40, и отучит есть на ночь

Мы становимся старше, и организм требует большей заботы. Простые и полезные рецепты помогут похудеть и вернут бодрость

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1 комментарий
Наливаем кефир и&nbsp;потом насыпаем чуть-чуть семян льна | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНаливаем кефир и&nbsp;потом насыпаем чуть-чуть семян льна | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наливаем кефир и потом насыпаем чуть-чуть семян льна

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Те, кто следит за фигурой, замечают, что убрать живот бывает особенно сложно. Даже если там уже кубики. Чаще всего это связано с тем, что необходимо улучшить пищеварение и «почистить» организм. Вам, вероятно, уже не раз попадался на глаза рецепт народного слабительного: стакан кефира с семенами льна на ночь. «Доктор Питер» расспросил об этом чудодейственном напитке нутрициолога и консультанта по питанию Ирину Филатову.

Ирина Филатова — нутрициолог, консультант по питанию.

Польза кефира и семян льна

Кефир — это пробиотик, источник живых бактерий, которые помогают нашей микрофлоре. Пить кефир перед сном — давняя народная привычка, и в ней есть смысл: легкий белковый перекус без сахара не мешает засыпанию, не нагружает пищеварение.

Семена льна — это клетчатка, омега-3 и растительные гормоны (фитоэстрогены). Они богаты слизью — вязким веществом, которое покрывает стенки кишечника, защищая и смазывая его, что помогает при запорах, вздутии и вялом пищеварении. А вместе это дуэт, который работает мягко, но эффективно: запускает пищеварение, дает сытость, помогает кишечнику очиститься без насилия.

Как готовить и пить

  • 1 стакан кефира (200 мл). Берите 1% или 2,5%, более жирный не надо;

  • 1 чайная (можно взять и столовую) ложка цельных или молотых семян льна;

  • дать настояться 10–15 минут, чтобы семена разбухли;

  • пить за 1–2 часа до сна, но не сразу после ужина. Если хочется густого напитка, можно заранее залить семена и подождать полчаса. Кому-то больше нравится молоть семена в кофеварке — так они лучше усваиваются. Но цельные дают больше слизи, что важно для кишечника.

Плюсы

  1. Мягкое очищение кишечника. Клетчатка изо льна работает как натуральный «веник» — без спазмов и слабительных. Это полезно, если есть склонность к запорам, тяжести и вздутию. Женщины после 40 лет часто сталкиваются с этим, если пьют мало воды и едят рафинированные продукты. Кефир со льном помогает наладить ритм без боли и срочных забегов в туалет.

  2. Меньше тяги к еде вечером. Знакомо — поужинали, но через пару часов рука сама тянется за сладким? Комбинация белка, клетчатки и жиров из этого напитка дает хорошее насыщение. Сахар не скачет, инсулин не шалит, организм получает сигнал, что он сыт и может отдыхать. Многие замечают, что перестают есть на ночь благодаря этой простой привычке.

  3. Улучшение микрофлоры. Кефир — пробиотик, семена — пребиотик. Вместе они кормят «хорошие» бактерии, помогая кишечнику быть в порядке. А от здоровья кишечника зависят и иммунитет, и настроение, и даже кожа. В 40+ это особенно актуально: сбалансированная микрофлора — значит, меньше воспалений и больше энергии.

  4. Омега-3 для сосудов и суставов. Льняное семя — растительный источник омеги-3. Эти жиры важны для работы мозга, сердца и гибкости суставов. Если рыбу вы едите редко, а рыбий жир не любите, ложка льна в день даст нужную поддержку сосудам и коже.

  5. Спокойный, глубокий сон. Парадокс, но работает: когда желудок не перегружен, засыпается легче. А кефир содержит триптофан — аминокислоту, из которой организм делает мелатонин, гормон сна. К тому же нет скачка сахара перед сном, и вы не просыпаетесь среди ночи с голодом или жаждой.

Кому не подойдет кефир на ночь

  • У вас гастрит в фазе обострения — слизь может раздражать;

  • диарея или чувствительный кишечник — могут усилиться симптомы;

  • вы принимаете гормональные препараты или у вас гормонозависимые опухоли — льняное семя содержит фитоэстрогены;

  • у вас пониженное давление — льняное семя может слегка его снижать.

Отметим, что всегда лучше обсудить с врачом прием любой новой пищи, особенно если есть хронические болезни.

Как улучшить вкус

  • Добавьте щепотку корицы — будет десертный привкус;

  • взбейте с кубиками льда — получится освежающий коктейль;

  • добавьте стевии, если хочется сладкого (только не мед, он сведет на нет пользу вечернего перекуса).

— Кефир с семенами льна — не волшебная таблетка, — делает выводы эксперт. — Но это рабочая, простая и безопасная привычка, особенно если вам за сорок и хочется мягко улучшить пищеварение, нормализовать стул, меньше есть на ночь и немного помочь фигуре. Никаких жертв и запретов. Просто стакан кефира с ложкой льна перед сном.

Кстати, кишечнику способно помочь и, как ни странно, сало. Ранее мы рассказывали о том, что этот продукт — не такой вредный, как кажется.

Научные исследования доказали, что организму необходимы качественные жиры. А во время пандемии стало очевидно, что один из самых полезных — сало.

— Это чистый жир, на 100 г — 94 г, в нем мало белка и ноль углеводов. Калорийность его высокая — 850 ккал, поэтому лучше есть не больше 15–20 г сала, предпочтительно днем, не позднее шести вечера, — говорит диетолог Татьяна Мещерякова.

Татьяна Мещерякова — врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию.

В составе сала — насыщенные жиры, также этот продукт содержит олеиновую и линолевую жирные кислоты.

— Много в сале витаминов D, А и В, — продолжает диетолог. — Содержит оно и важные макро- и микроэлементы: натрий, серу, фосфор, цинк, селен. Кстати, селена в сале очень много — до 20 мкг на 100 г продукта. Как известно, он поддерживает работу иммунной системы, обладает антиоксидантной и противораковой защитой.

О том, какую пользу принесет регулярное употребление сала, читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Елена Мишина
Кефир Чистка кишечника
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Комментарии
1
Гость
1 час
Никак не уберет и никак не отучит. Попытка забить желудок какой-то пустышкой не лучше целлюлозы. Купите уже семаглутид и живите нормально, а не впихивая в себя насильно всякую мерзость.
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