Что за проблемы у россиян с полисами ОМС. Подробности о «массовых аннулированиях»

К сбоям может привести поток данных о человеке из разных ведомств Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Недавно мы писали о том, что россияне столкнулись с массовым аннулированием полисов ОМС. Власти прояснили ситуацию — и оказалось, что аннулирований всё же не происходит. Однако у электронных полисов случаются ошибки, из-за которых в них нужно срочно обновлять данные. Объясняем, как это сделать.

«В системе ОМС полис может быть аннулирован только в случае смерти застрахованного, лишения гражданства Российской Федерации, а для граждан иностранных государств — это окончание разрешения на временное пребывание или аннулирование вида на жительство, лишение статуса беженца», — объяснили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)в ФОМС.

Также полис ОМС приостанавливается на время поступления на военную службу. В пресс-службе отметили, что других причин для аннулирования нет.

По данным ФОМС, в системе ОМС застрахованы 146 миллионов человек. 24 миллиона граждан имеют полис только в электронном виде — индивидуальный штрих-код можно найти в личном кабинете «Госуслуг».

«Иногда бывает, что человек по запросу на „Госуслугах“ не может получить номер своего полиса и электронный штрих-код. Почему так случается и что делать? Чаще всего причина — старые документы, удостоверяющие личность, либо их отсутствие», — уточнили в ведомстве.

Ранее законодательство для страхования в системе ОМС не требовало предъявлять паспортные данные, СНИЛС, указывать место проживания и контактные данные. Однако с 2010 года старые полисы начали менять по новому закону об обязательном медицинском страховании.

«По разным причинам он затронул не всех граждан. Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому не обновил полис», — пояснили в пресс-службе.

В конце 2022 года заработал Единый регистр застрахованных лиц, и весь массив данных поместили в одну базу. Он позволяет работать в электронном формате с МВД, Социальным фондом, Единым регистром населения (ЕРН), органами ЗАГСа.

«В некоторых случаях из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче полиса ОМС, сейчас возникают несостыковки. Автоматизированные системы обработки информации могут не распознать, что речь идет об одном и том же человеке. Если вы не увидели номер полиса ОМС у себя личном кабинете на „Госуслугах“, то следуйте инструкции, размещенной в подсказках», — рассказали в пресс-службе.