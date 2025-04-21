111-летняя жительница Японии рассказала о привычке, которая позволила ей жить так долго

Хара хати бу — так звучит по-японски правило здорового питания, которому следует долгожительница Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











111-летняя Масаэ Фурухаси — не просто старейшая жительница города Хамамацу на острове Хонсю. Это живая энциклопедия японского долголетия. Она родилась в 1914 году, пережила две войны, нескольких императоров и даже цифровую революцию, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Еще в 102 года, пока не сломала бедро, женщина гоняла на велосипеде по полям и увлекалась искусством бонсай — выращивала миниатюрные деревья.

Формула долголетия

Масаэ росла активным ребенком. Чтобы добраться до школы, где ей нравилось учиться и общаться с друзьями, она проезжала на велосипеде 12 километров в одну сторону.

Юной девушкой в своем родном городе она встретила любовь — избранником стал школьный учитель. В браке родились четверо детей. Но в 27 лет Масаэ стала вдовой: муж погиб на войне. Поднимать малышей пришлось в одиночку. Масаэ работала на ферме и даже помогала деньгами родственникам мужа.

До самой старости она была активной и независимой: привыкла со всем справляться сама. Продолжала выращивать овощи, ухаживать за бонсай и не слезала с велосипеда.

По признанию долгожительницы, пишет издание Longeviquest, она всегда сохраняла добрые и дружеские отношения с людьми, ни на кого не таила обиду, жила открыто и была со всеми искренней. До 70 лет Масаэ участвовала в собраниях местной женской ассоциации. По ее словам, вокруг нее всегда были милые и прекрасные люди.

Хара хати бу

Масаэ рассказала и о своей привычке питаться по принципу «Хара хати бу» — выходить из-за стола или прекращать есть, когда насыщение еще полностью не пришло. Эта конфуцианская практика популярна в Японии. Перевести фразу можно как «Ешь, пока желудок не будет заполнен на 80%» .

По словам долгожительницы, каждое утро много лет подряд она начинала с того, что ела умебоси — солено-квашеные плоды абрикоса. Ее любимое блюдо — унаги, речной угорь. В этой рыбе много белка, витамина А и кальция.

В 102 года Масаэ сломала ногу и не смогла полностью восстановиться после травмы. С тех пор она живет в доме престарелых. Сейчас ей 111 лет, она всегда окружена четырьмя поколениями своей семьи. Масаэ навещают дети, семеро внуков, 11 правнуков и четверо праправнуков.

Советы врача, которые помогут жить долго

Ранее нейрохирург поделился ежедневными привычками для здоровья, которые он советует своим пациентам, чтобы помочь им добиться долголетия.

Сдавайте время от времени анализы

У вас может не быть времени на регулярные полноценные обследования. Однако эти пять простых анализов помогут быстро понять, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем:

липидный профиль. Этот тест дает приблизительное представление о соотношении «хорошего» и «плохого» холестерина в крови;

С-реактивный белок (СРБ) . Врач отметил, что у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом повышен уровень СРБ. А это увеличивает риск ишемической болезни сердца, гипертонии, диабета второго типа;

гомоцистеин . Повышенный гомоцистеин связан с риском сердечного приступа, инсульта, болезни Альцгеймера и остеопороза;

гликированный гемоглобин . Этот показатель поможет понять колебания сахара в крови;

витамин D3. По словам Осборна, дефицит витамина D3 связан с инсультом, резистентностью к инсулину, деменцией при болезни Альцгеймера, ишемической болезнью сердца и раком.

Тренируйте мозг

Про пользу физических упражнений сказано много. Однако тренировать нужно не только тело, но и ум. Кстати, спорт и для мозга будет полезен. Во-первых, он позволяет формировать нейронные связи и снизить риск болезни Паркинсона и Альцгеймера. Во-вторых, увеличение притока крови к мозгу позволяет улучшить память и способность к обучению, пишет издание Express.

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