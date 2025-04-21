НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

7 м/c,

ю-з.

 750мм 25%
Подробнее
7 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
День рождения губернатора
Пройдет первая гроза
Кредиты ярославцев
Останемся без рыбы?
Дайджест ко Дню Победы
Погода на неделю
Закупят новый транспорт
Пытаемся выиграть миллионы
Когда запустят «Метеор»
Здоровье 111-летняя жительница Японии рассказала о привычке, которая позволила ей жить так долго

111-летняя жительница Японии рассказала о привычке, которая позволила ей жить так долго

Это простое правило питания, которому она следует всю жизнь

151
2 комментария
Хара хати бу&nbsp;— так звучит по-японски правило здорового питания, которому следует долгожительница | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUХара хати бу&nbsp;— так звучит по-японски правило здорового питания, которому следует долгожительница | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Хара хати бу — так звучит по-японски правило здорового питания, которому следует долгожительница

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

111-летняя Масаэ Фурухаси — не просто старейшая жительница города Хамамацу на острове Хонсю. Это живая энциклопедия японского долголетия. Она родилась в 1914 году, пережила две войны, нескольких императоров и даже цифровую революцию, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Еще в 102 года, пока не сломала бедро, женщина гоняла на велосипеде по полям и увлекалась искусством бонсай — выращивала миниатюрные деревья.

Формула долголетия

Масаэ росла активным ребенком. Чтобы добраться до школы, где ей нравилось учиться и общаться с друзьями, она проезжала на велосипеде 12 километров в одну сторону.

Юной девушкой в своем родном городе она встретила любовь — избранником стал школьный учитель. В браке родились четверо детей. Но в 27 лет Масаэ стала вдовой: муж погиб на войне. Поднимать малышей пришлось в одиночку. Масаэ работала на ферме и даже помогала деньгами родственникам мужа.

До самой старости она была активной и независимой: привыкла со всем справляться сама. Продолжала выращивать овощи, ухаживать за бонсай и не слезала с велосипеда.

По признанию долгожительницы, пишет издание Longeviquest, она всегда сохраняла добрые и дружеские отношения с людьми, ни на кого не таила обиду, жила открыто и была со всеми искренней. До 70 лет Масаэ участвовала в собраниях местной женской ассоциации. По ее словам, вокруг нее всегда были милые и прекрасные люди.

Хара хати бу

Масаэ рассказала и о своей привычке питаться по принципу «Хара хати бу» — выходить из-за стола или прекращать есть, когда насыщение еще полностью не пришло. Эта конфуцианская практика популярна в Японии. Перевести фразу можно как «Ешь, пока желудок не будет заполнен на 80%».

По словам долгожительницы, каждое утро много лет подряд она начинала с того, что ела умебоси — солено-квашеные плоды абрикоса. Ее любимое блюдо — унаги, речной угорь. В этой рыбе много белка, витамина А и кальция.

В 102 года Масаэ сломала ногу и не смогла полностью восстановиться после травмы. С тех пор она живет в доме престарелых. Сейчас ей 111 лет, она всегда окружена четырьмя поколениями своей семьи. Масаэ навещают дети, семеро внуков, 11 правнуков и четверо праправнуков.

Советы врача, которые помогут жить долго

Ранее нейрохирург поделился ежедневными привычками для здоровья, которые он советует своим пациентам, чтобы помочь им добиться долголетия.

Сдавайте время от времени анализы

У вас может не быть времени на регулярные полноценные обследования. Однако эти пять простых анализов помогут быстро понять, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем:

  • липидный профиль. Этот тест дает приблизительное представление о соотношении «хорошего» и «плохого» холестерина в крови;

  • С-реактивный белок (СРБ). Врач отметил, что у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом повышен уровень СРБ. А это увеличивает риск ишемической болезни сердца, гипертонии, диабета второго типа;

  • гомоцистеин. Повышенный гомоцистеин связан с риском сердечного приступа, инсульта, болезни Альцгеймера и остеопороза;

  • гликированный гемоглобин. Этот показатель поможет понять колебания сахара в крови;

  • витамин D3. По словам Осборна, дефицит витамина D3 связан с инсультом, резистентностью к инсулину, деменцией при болезни Альцгеймера, ишемической болезнью сердца и раком.

Тренируйте мозг

Про пользу физических упражнений сказано много. Однако тренировать нужно не только тело, но и ум. Кстати, спорт и для мозга будет полезен. Во-первых, он позволяет формировать нейронные связи и снизить риск болезни Паркинсона и Альцгеймера. Во-вторых, увеличение притока крови к мозгу позволяет улучшить память и способность к обучению, пишет издание Express.

Следите за гликемическим индексом

Гликемический индекс (ГИ) показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина после того, как человек съедает тот или иной продукт. В первую очередь этот параметр важен для людей с диагностированным диабетом. Однако и здоровому человеку имеет смысл помнить о ГИ. Это не значит, что определенные продукты нужно полностью исключить из своего рациона, лучше просто грамотно дозировать их количество в меню.

ПО ТЕМЕ
Анна Майская
Долголетие Здоровое питание Диета
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
35 минут
жить долго и счастливо в человеческих странах реально, а здесь выживалити
Гость
27 минут
111 лет существовать при Таврическом в стабильной России по его плану - вот настоящее скрепное счастье
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление