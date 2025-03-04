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Здоровье «Я просто в шоке»: ярославцы показали ужасающее состояние гинекологического отделения. Видео

«Я просто в шоке»: ярославцы показали ужасающее состояние гинекологического отделения. Видео

В Минздраве прокомментировали состояние больницы

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10 комментариев
Отделению требуется ремонт | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.comОтделению требуется ремонт | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.com

Отделению требуется ремонт

Источник:

4 марта в Сети появились кадры обшарпанного гинекологического отделения больницы № 3. На фотографиях видно, что краска пластами отходит от стен, плитка висит на стенах еще с советских времен.

— Я просто в шоке. В каком ужасном состоянии находиться, больницы, — написали под постом подписчики «Подслушано в Ярославле!»

В Минздраве ситуацию прокомментировали так:

— В настоящее время корпус стационара, в котором располагается гинекологическое отделение, нуждается в капитальном ремонте. Работы по капитальному ремонту в медицинских организациях выполняются поэтапно.

Кадры вызвали бурную реакцию в Сети

Источник:

Власти уточнили, что в 2023 году в больнице заменили кровлю корпуса. В 2024-ом году частично отремонтировали помещения отделения и коммуникации.

Краска отходит от стен большими кусками | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.comКраска отходит от стен большими кусками | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.com
Ремонт в палатах давно не делали | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.comРемонт в палатах давно не делали | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.com
У подоконника отломилась часть | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.comУ подоконника отломилась часть | Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.com

— В четвертом квартале 2024 года был проведен ремонт в отделении сестринского ухода на первом этаже. Медицинской организацией принято во внимание обращение, — добавили в Минздраве Ярославской области.

Ранее стало известно, что в ярославской поликлинике был открыт дополнительный бокс из-за наплыва больных.

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Больница Поликлиника Гинекологическое отделение
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Комментарии
10
Гость
46 минут
Это стабильность
Гость
9 минут
Наши больнички не для слабонервных. Сплошные ужасы.
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