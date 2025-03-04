«Я просто в шоке»: ярославцы показали ужасающее состояние гинекологического отделения. Видео

Отделению требуется ремонт Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.com











4 марта в Сети появились кадры обшарпанного гинекологического отделения больницы № 3. На фотографиях видно, что краска пластами отходит от стен, плитка висит на стенах еще с советских времен.

— Я просто в шоке. В каком ужасном состоянии находиться, больницы, — написали под постом подписчики «Подслушано в Ярославле!»

В Минздраве ситуацию прокомментировали так:

— В настоящее время корпус стационара, в котором располагается гинекологическое отделение, нуждается в капитальном ремонте. Работы по капитальному ремонту в медицинских организациях выполняются поэтапно.

Кадры вызвали бурную реакцию в Сети Источник: «Подслушано в Ярославле!» \ vk.com

Власти уточнили, что в 2023 году в больнице заменили кровлю корпуса. В 2024-ом году частично отремонтировали помещения отделения и коммуникации.

— В четвертом квартале 2024 года был проведен ремонт в отделении сестринского ухода на первом этаже. Медицинской организацией принято во внимание обращение, — добавили в Минздраве Ярославской области.