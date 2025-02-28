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Здоровье «Нет ни мыла, ни чистых подушек»: ярославцы пожаловались на антисанитарию в больнице в сезон инфекций

«Нет ни мыла, ни чистых подушек»: ярославцы пожаловались на антисанитарию в больнице в сезон инфекций

В региональном Минздраве прокомментировали ситуацию

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20 комментариев
Ярославна пожаловалась на антисанитарию в больнице | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославна пожаловалась на антисанитарию в больнице | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославна пожаловалась на антисанитарию в больнице

Источник:

Ярославна Анастасия Ефименко пожаловалась на отсутствие мыла в палатах детского инфекционного отделения. Свое обращение она выложила 27 февраля на странице губернатора Михаила Евраева.

— Лежали с ребенком. В палатах ни мыла, ни антисептика! В коридоре — для медперсонала. Пользоваться нельзя. Цитата медперсонала: «Вам не положено, везите из дома». Считаю это неприемлемо, мы, в конце концов, платим налоги. Неужели наши дети (а они наше общее будущее) не заслуживают элементарных гигиенических принадлежностей в государственном медучреждении? Там и так куча инфекций, но нет ни мыла, ни чистых подушек. Белье рваное, а сами подушки в пятнах. Никому не пожелаю там оказаться, но никто не застрахован. Так пусть хотя бы условия будут приличными для наших детей, — эмоционально рассказала о ситуации Анастасия.

На ее жалобу ответило Министерство здравоохранения Ярославской области. По его данным, отсутствие мыла в палатах является нарушением.

— Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных заболеваний, палаты пациентов подвергаются проведению генеральной уборки после каждого выписанного человека, с проведением дезинфекции и обеззараживания дозаторов для жидкого мыла/антисептика. В последующем при поступлении новых пациентов мыло выдается в палату сестрой-хозяйкой отделения по требованию пациентов. В ходе проведенной проверки персоналу указано на недопустимость отказа в выдаче мыла пациентам, — уточнили власти.

При этом в Минздраве подтвердили, что пользоваться дозаторами с антисептическим раствором в предбоксных помещениях пациентам нельзя.

— Они предназначены для обработки рук персонала перед и после контакта с пациентом, пользование ими пациентом не допускается по требованиям санитарно-эпидемиологических норм, — объяснили чиновники.

Также в правительстве дали пояснение по ситуации с несвежим постельным бельем. По информации специалистов, бояться пятен на подушках не стоит.

— Постельные принадлежности после каждой смены белья проходят комплексную обработку — стирку с применением моющих средств и обеззараживание в дезокамере при высоких температурах, что вызывает образование пятен на поверхности постельного белья и принадлежностей. Обращаем ваше внимание, что постельное белье меняется персоналом отделения при его загрязнении пациентом, физической порче незамедлительно при обращении пациента к дежурному медицинскому персоналу, — прокомментировали в Минздраве.

Анастасия Ефименко со своей стороны уточнила, что в предоставлении мыла ей и другим пациентам было отказано не раз, как и в замене белья. Она выразила надежду, что после того, как проблема была озвучена, хотя бы другие пациенты окажутся в более комфортных и безопасных условиях.

Напомним, жители Центральной России жалуются на вирус, который вызывает температуру под 40 градусов, сильный кашель и насморк.

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Здоровье Больница Медицина Жалоба Антисанитария
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Комментарии
20
Гость
54 минуты
Прощай не мытая Россия- страна воров - рабов лакеев-
Гость
52 минуты
Недавно мэр лежал в больнице, так ему тоже мыла не дали и белье было в пятнах. Но он не жаловался и все принял стоически.
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