Выжил после ожогов 70% тела: студент потребовал с энергетиков 10 миллионов рублей

Спустя пять лет мы вернулись с пострадавшим Александром Коптеловым на место ЧП Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Мы вспомнили, что было несколько знаков, ночью был сильный дождь, и мама отговаривала идти на рыбалку. Но мы, как обычно, не послушались и пошли, — вспоминает Александр Коптелов из Челябинской области. — Троллейбус не доехал до нужной остановки, развернулся. Нам пришлось идти пешком.

— И то, что была высокая влажность, тоже свою роль сыграло — зона поражения от дуги была больше, полтора или даже два метра, — добавляет его друг Никита Шляхтин. — Я ничего не услышал, просто вокруг всё стало белым, и меня отбросило. Очнулся и увидел, что у меня горят ноги. Посмотрел на Сашу, а он горел весь целиком.

28 мая 2020 года рыбалка в Миассе обернулась сильнейшими ожогами и ампутацией части руки для 15-летнего Александра Коптелова. Находясь под линией электропередачи, он решил распутать леску с поплавком. Поднял удочку и получил разряд в сотню тысяч вольт. Его друг Никита Шляхтин на какое-то время потерял сознание, но быстро пришел в себя и с горящими ступнями побежал искать помощь. Теперь парням по 19 лет, они подали в суд, чтобы взыскать с энергетиков крупную компенсацию. Их адвокат Сергей Гаврюшкин утверждает, что энергетики только после ЧП установили в опасном месте предупреждающие знаки (хотя сейчас их там снова нет). Юрист намерен добиться от «Россетей» пожизненного содержания для своего доверителя. Такие случаи широко распространены в США, а у нас подобных прецедентов пока нет, хотя пострадавшие появляются каждый год и часто не выживают. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Полтора месяца в коме

О происшествии с двумя подростками в Миассе написали почти все СМИ. Следственный комитет начал проверку, а медики не спешили с прогнозами, называя состояние одного из парней очень тяжелым. Его практически сразу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

У обгоревшего на 70% Саши период с конца мая до середины июля просто выпал из жизни. О том, что с ним произошло, парень вспоминает по нескольким фотографиям с места ЧП и рассказам очевидцев.

— Босиком прибежал какой-то мужчина и начал меня тушить. Говорят, что я пришел в сознание на какой-то момент, пытался что-то сказать, но не мог связать двух слов, — описывает пострадавший. — Порывался даже подняться, но меня просили этого не делать. Спустя 10 минут приехала скорая, меня погрузили на носилки и увезли.

Вдоль берега здесь заросли камыша, и с проездом скорой помощи возникли проблемы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Никита в момент ЧП находился в полутора метрах от своего друга и пострадал меньше. Он отключился на несколько секунд, а когда очнулся, увидел свои ступни ног, которые горели. В шоковом состоянии он бросился к ближайшему дому, чтобы позвать на помощь.

— Я пробежал метров 150 или 200 до ближайшего дома. Боли я не чувствовал, только заметил, что от ног идет дым — это носки расплавились и тлели. Первую компанию людей встретил у моста, они отмахнулись от меня. Потом попалась женщина, она вызвала скорую. Бежал обратно и у прохожих спрашивал, всё ли с Сашей в порядке. Мне что-то отвечали. Его увезли в травматологию, я приехал за ним следом. Три часа ему делали операцию какую-то первую, а я сидел у дверей и ждал.

Ожоги пострадавшему пришлось лечить несколько месяцев. На коже остались шрамы Источник: предоставлено Александром Коптеловым

Саша говорит, что «проснулся» после всего только в середине июля. Это уже было в больнице в Челябинске. Возвращаться к обычной жизни было непросто — ему пришлось заново учиться ходить и даже есть.

— Поначалу я вообще еле шевелился. Мама ухаживала, кормила. Через время врачи сказали: чтобы начать ходить, нужно начать сидеть. Сидеть было очень сложно, спина, мышцы все расслаблены очень сильно. И первые разы у меня очень сильно кружилась голова, меня шатало. Потом пытался просто стоять. И как обычно малышей [учат] шаг за шагом, через месяца два уже нормально ходил.

В иске в суд юрист перечисляет количество операций, которые пришлось пройти пациенту с ожогами Источник: предоставлено Сергеем Гаврюшкиным











Осенью ребята пошли в девятый класс. Саше предложили обучаться на дому, но он не согласился — решил всё-таки посещать уроки вместе с одноклассниками. Кстати, каких-то глобальных провалов в памяти у него не случилось, учебный год окончил на четверки и пятерки.

Шрамы на оставшейся руке Саша решил покрыть татуировкой. Кстати, он научился писать левой рукой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Имеют эффект провисания»

В Следственном комитете сразу после случившегося пообещали найти «должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасного функционирования электрической сети на данном участке».

На берег реки с проводами в день ЧП выезжали и полицейские, и энергетики. В материалах проверки есть протокол осмотра линии электропередачи (содержится в исковом заявлении и есть в распоряжении редакции). Сотрудник местного отдела МВД утверждал, что «на осматриваемом участке южного берега на месте происшествия на высоте около 5 метров проходят высоковольтные провода, которые имеют эффект провисания».

Никита (слева) и Саша у злополучной линии электропередачи. Провода высоко, и может показаться, что опасности нет Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Родные пострадавших говорят, что таблички с предупреждением о смертельной опасности появились на месте удара током к вечеру 28 мая. Были ли другие действия, чтобы обезопасить этот участок от подобных случаев, неизвестно.

— В этой ситуации что поражает: права человека явно нарушены, и нарушены они источником повышенной опасности. И такой гигант, как «Россети», постоянно с этим сталкивается. И мы не должны это оставлять без внимания только потому, что завтра пойдут такие же 15-летние пацаны на рыбалку, — говорит адвокат Сергей Гаврюшкин. — А изменилось ли там что-то, сделано ли там что-то, чтобы не допустить следующей трагедии. Да и не только в этом месте, трагедий же много. Может, это станет основанием для постоянного мониторинга. А у них есть такие обязанности — обеспечивать безопасность. И более скажу, мы за это платим каждый месяц, эта услуга входит в тариф.

Но компенсация для пострадавших — редкий сценарий для таких дел в России. Например, в Туве энергетики должны будут выплатить пострадавшему 8 миллионов рублей. А в соседней Свердловской области за удар током 15-летней давности они выплатят только 900 тысяч.

В Миассе всё пошло по более привычному сценарию — проверка СК закончилась через месяц отказом в возбуждении уголовного дела в связи с «отсутствием состава преступления». Следователь не стал ждать результатов судмедэкспертизы, которая установила тяжкий вред здоровью. Заключение эксперта родные получили спустя год после происшествия. Адвокат ходатайствовал о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность», но суд в Миассе ему отказал. Теперь апелляционную жалобу на отказ рассматривает Челябинский областной суд.

В трех минутах ходьбы от места ЧП пешеходный мост между микрорайонами Мелентьевка и Заречье Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Протез от 7 миллионов рублей и жизнь без него

В 2023 году пострадавшему от удара током Саше Коптелову присвоили третью группу инвалидности. Он получает скромную пенсию и учится в местном техникуме на контролера ОТК (отдела технического контроля). Никита учится там же, но на мастера сварки.

Несмотря на происшествие на рыбалке, Саша не забросил это увлечение. Они, как и раньше, любят ездить на реки и озера и хвастаются уловом перед друзьями.

Раньше Саша ходил на рыбалку по несколько раз в неделю, даже зимой Источник: предоставлено Александром Коптеловым

Даже после удара током он не завязал с увлечением Источник: предоставлено Александром Коптеловым

Среди других его хобби — машины. Они могут целыми днями просиживать в гараже, разбирая какой-нибудь автомобиль. У Никиты сейчас заниженная «десятка», а Саша присмотрел себе простенькую иномарку. Даже без руки он легко управляется с коробкой передач, хотя говорит, что те же «Жигули» проще в управлении — у них рычаг переключения длиннее, до него легче дотянуться левой рукой.

— Главное — приноровиться. Мы много и в гараже с машинами занимаемся, получается. Даже как-то нас позвали подработать, надо было металл тяжелый разгружать и таскать. Мы Саню вечером позвали пару раз, он нам здорово помог, — вспоминает Никита. — Таскал наравне со всеми, хвалили его.

Саша легко управляется с машиной одной левой рукой, но себе присмотрел иномарку с автоматом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Упростить жизнь помог бы протез, но варианты по ОМС, которые предложили ему в Миассе, Коптелов сравнивает с палками. Семья нашла несколько импортных вариантов, но цена таких механизмов начинается от семи миллионов рублей. Этим и объясняется высокая сумма компенсации, поданная в иске, объяснил адвокат. С «Россетей» Коптелов требует больше 10 миллионов рублей.

— В России таких протезов не делают, к сожалению. Это только иностранные компании-производители. Это серьезная проблема, которую можно решить только при помощи денег. Другого варианта здесь нет. Кроме того, человек стал инвалидом, человек потерял конечность. А это трудности, которые он будет испытывать каждый день, и частичная потеря трудоспособности, — объясняет Сергей Гаврюшкин. — Поэтому мы и просим у суда установить пожизненное содержание в размере прожиточного минимума в месяц.

Сергей Гаврюшкин хочет добиться пожизненных выплат для своего подзащитного и создать прецедент по аналогии с подобными историями в США Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Кто-то спилил информационный плакат

В ответе на официальный запрос 74.RU в ПАО «Россети» описали фабулу происшествия 28 мая 2020 года. В компании говорят, что ЧП случилось в охранной зоне их объекта «Миасс-Тругояк, 1 цепь». Место, по словам энергетиков, заболочено и поросло камышом и не является популярным у пешеходов.

— У Александра произошло спутывание лески и поплавка, он стал распутывать путем поднятия удочки из горизонтального в вертикальное положение. Далее последовал стрекочущий звук, вспышка, ослепило и оглушило. Дети попали под напряжение, получили телесные повреждения, — написали в ответе «Россети».

Тропинка действительно не очень популярна зимой, хотя рядом связующий два берега мост для пешеходов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На проводах мы заметили зацепившуюся леску с поплавком. Надеемся, что это не привело к травмам Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Расстояние от земли до проводов в месте происшествия, по данным сетевиков, — 7,24 метра, а причиной получения травм подростками стало «несоблюдение личной безопасности пострадавших и приближение удилища к токоведущим частям на недопустимое расстояние, а также игнорирование пострадавшими информации, полученной на уроках ОБЖ в школах об опасности приближения к электроустановкам».

Что же до информирующих об опасности табличках и плакатах, то они, по данным «Россетей», в момент ЧП присутствовали. А вот в январе этого года одну из предупреждающих табличек на месте кто-то спилил.

— В 2022 году был дополнительно установлен информационный щит «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!», что не предусмотрено обязательными требованиями действующих правил и нормативно-технической документации, — говорят энергетики. — При проведении планового осмотра 15 января 2025 года было обнаружено повреждение информационного стенда. При осмотре 28 января 2025 года был обнаружен спил стойки стенда, подано заявление в полицию.

Предупреждающих об опасности информационных щитов мы не увидели. Сетевики говорят, что один кто-то спилил Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Дети под ударом

Незадолго до случая в Миассе на Южном Урале произошла целая череда похожих трагедий. Под Челябинском от удара током пострадали двое детей. Шестилетний мальчик с 12-летней сестрой гуляли после дождя. Младший ребенок схватил провод и получил электрический разряд. Девочка пыталась спасти его, но ее тоже ударило током. Детей доставили в больницу, но спустя несколько часов школьница умерла.

Затем в поселке Магнитка Кусинского района пятилетняя девочка рядом с трансформаторной подстанцией получила электротравму. В состоянии шока и с ожогами рук ее доставили в больницу, где ей ампутировали кисть.

В Ашинском районе от удара током погиб девятилетний мальчик, а в Бакале — 14-летний подросток. Мальчик с другом забрались на теплотрассу, он потерял равновесие и схватился за протянутый над ней высоковольтный провод.