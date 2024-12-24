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Здоровье эксперт Вреда больше, чем пользы? Врач объяснила, кому нельзя грызть семечки

Вреда больше, чем пользы? Врач объяснила, кому нельзя грызть семечки

Этот продукт может принести и пользу, но есть нюансы

661
3 комментария

Врач объяснила, кому нельзя есть семечки

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Жареные подсолнечные семечки могут быть как вредными, так и полезными. Наши коллеги из 29.RU спросили у гастроэнтеролога Эльвиры Белёвой, сколько можно есть семечек в день без вреда для здоровья и веса.

Сразу стоит отметить, что продукт калорийный: в 100 граммах — 580 ккал, и большую часть занимают жиры. Именно в этих жирах и скрыта польза продукта — это витамины А, Е, фолиевая кислота, магний, цинк, селен. Но не стоит усердствовать: от переедания семечек незаметно для себя вы можете набрать лишний вес, а восполнить дефицит витаминов так и не получится.

— Это надо сильно много нащелкать, чтобы восстановить баланс микроэлементов и витаминов. В семечках есть полезные жиры для организма, и рекомендуемая дозировка — это горсть, в которой где-то 30 граммов. Их можно добавлять в перекус или салат, например. В этом случае и вреда для веса не будет, и для кожи, волос мы добавим полезные жиры в рацион, — объясняет гастроэнтеролог.

Так выглядит дневная норма семечек, чтобы они не навредили фигуре

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Если вас сильно тянет на семечки, и вы подозреваете у себя нехватку витаминов, то их можно заменить на орехи, с условием, что на них нет аллергии. Врачи советуют съедать 10 граммов разных видов орехов в день.

— Если говорить о вреде семечек, то в процессе жарки продукт напитывается трансжирами, и получаем тот же акриламид, который вызывает развитие рака. Плюс у семечек есть противопоказания, их нельзя людям с сахарным диабетом. Если семечки соленые, это приведет к повышению артериального давления. А если есть с почками проблемы, хроническая почечная недостаточность, то есть мы соль вообще должны ограничивать. У кого асцит, то есть увеличение живота за счет жидкости, которая там собирается, соль тоже ограничиваем, — рассказывает врач.

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Комментарии
3
manrayhon@mail.ru
1 час
То от переедания дефицит витаминов не восполнится.а в салат чуть чуть восполнится😂
Гость
6 часов
бла бла бла
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