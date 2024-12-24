Вреда больше, чем пользы? Врач объяснила, кому нельзя грызть семечки

Врач объяснила, кому нельзя есть семечки Источник: Кристина Полевая

Жареные подсолнечные семечки могут быть как вредными, так и полезными. Наши коллеги из 29.RU спросили у гастроэнтеролога Эльвиры Белёвой , сколько можно есть семечек в день без вреда для здоровья и веса.

Сразу стоит отметить, что продукт калорийный: в 100 граммах — 580 ккал, и большую часть занимают жиры. Именно в этих жирах и скрыта польза продукта — это витамины А, Е, фолиевая кислота, магний, цинк, селен. Но не стоит усердствовать: от переедания семечек незаметно для себя вы можете набрать лишний вес, а восполнить дефицит витаминов так и не получится.

— Это надо сильно много нащелкать, чтобы восстановить баланс микроэлементов и витаминов. В семечках есть полезные жиры для организма, и рекомендуемая дозировка — это горсть, в которой где-то 30 граммов. Их можно добавлять в перекус или салат, например. В этом случае и вреда для веса не будет, и для кожи, волос мы добавим полезные жиры в рацион, — объясняет гастроэнтеролог.

Так выглядит дневная норма семечек, чтобы они не навредили фигуре Источник: Иван Митюшёв











Если вас сильно тянет на семечки, и вы подозреваете у себя нехватку витаминов, то их можно заменить на орехи, с условием, что на них нет аллергии. Врачи советуют съедать 10 граммов разных видов орехов в день.