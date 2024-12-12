Что вы, пить не умеете? Как подготовиться к застолью, чтобы не умереть от похмелья

Жирной закуски — мяса, колбасы, грибов, утки — лучше избегать. Потому что она тяжелая и только усилит нагрузку на печень, и без того занятую расщеплением алкоголя. Еда будет плохо усваиваться, печень откажется перерабатывать алкоголь, а вы почувствуете, что с кишечником что-то не то.



— Жирная пища и алкоголь повышают давление в протоке поджелудочной железы, нарушается отток желчи, что провоцирует воспалительные процессы, — объясняет врач-гастроэнтеролог Диана Калугина. — Также эти продукты дольше перевариваются. Другой важный момент: через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а обилие жирной и тяжелой еды помешает этому процессу. Закуска усилит интоксикацию организма, помешает естественному механизму самоочистки от ядов.



Тяжелая закуска приведет к тяжелому похмелью еще и потому, что она не крадет градус, а прячет его до лучших времен. Да, во время вечеринки будет казаться, что вы пьете и не пьянеете, но это сыграет с вами злую шутку: вы рискуете выпить смертельную дозу.



Лучший вариант закуски — овощи и фрукты. Особенно яблоки. Они улучшают пищеварение, помогают организму лучше справиться с переработкой алкоголя. А чем эффективнее организм будет перерабатывать спиртное, тем меньше он пострадает во время застолья.

