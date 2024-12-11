Иногда погибают от обезвоживания. Что за страшная болезнь зимой валит детей с ног

Выросла заболеваемость кишечным гриппом у маленьких детей. Зима — сезон ротавируса и норовируса Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В это время года среди детей часто растет заболеваемость вирусными кишечными инфекциями — ротавирусом и норовирусом. Об этом нашей коллеге из Екатеринбурга, медицинскому обозревателю E1.RU Ксении Марининой рассказали педиатры из разных больниц. Такие инфекции, как правило, дают комбо самых неприятных симптомов: рвоту, понос и повышение температуры. Особенно опасны эти болезни для малышей до года. Плохо переносят их и дошколята, иногда дети погибают от обезвоживания при ротавирусе.

Врачи рассказали, почему дети чаще болеют вирусными инфекциями зимой, какие у них симптомы, когда нужно вызывать скорую и почему маленьких детей чаще всего госпитализируют с ротавирусом.

Почему зима — сезон ротавируса

Инфекционист Татьяна Калугина предупредила родителей, что сезон вирусных кишечных инфекций наступает зимой. Дети болеют ими круглый год, но особенно часто — с декабря до конца февраля.

— Каждая инфекция имеет свою сезонность, — объяснила врач. — Для вирусных диарей, таких как ротавирус, норовирус, энтеровирус, сезон — поздняя осень и зима. Вирусные кишечные инфекции не любят высокие температуры, плохо их переносят, а в холоде им комфортно.

Врачи берут анализы на определение возбудителей инфекций. Это делают не только в стационаре, но и в поликлинике, чтобы уточнить диагноз.

— Если мы возьмем общий срез, то вирусные диареи среди всех кишечных инфекций, и уточненных, и неуточненных, занимают чуть больше 40%, — рассказала Татьяна Калугина. — А если мы посмотрим на результаты анализов детей до 14 лет, то среди подтвержденных кишечных инфекций 8 из 10 — это вирусы.

Педиатр «УГМК-Здоровья» Игнат Клюжин поделился наблюдением, что видит рост заболеваемости на протяжении двух недель. Чаще всего детей лечат дома, но малыши нередко оказываются в стационаре.

— Вирусных диарей в целом гораздо больше, чем бактериальных, и это хорошо, потому что они протекают полегче, чем сальмонеллез, дизентерия и так далее, — отметил Игнат Клюжин. — Декабрь, январь, февраль — самые напряженные месяцы, вирусных диарей будет много. Последние две недели идет подъем заболеваемости, у нас половина детей в стационаре с вирусными кишечными инфекциями.

Педиатр, заместитель главного врача клиники «Детский доктор» Татьяна Гребнева отметила, что рост заболеваемости есть, но для этого времени он характерен.

— По количеству обращений можно сделать вывод, что вспышки заболеваемости вирусными кишечными инфекциями (ротавирусом, норовирусом и другими) сейчас нет. Наблюдается лишь небольшой подъем, вполне характерный для начала зимы, — говорит врач.

Симптомы вирусных диарей

Высокая температура;

многократная рвота;

диарея (стул многократный, водянистый);

слабость, вялость (когда ребенок просто лежит);

любая еда и жидкость выходят обратно.

Татьяна Калугина и Игнат Клюжин обратили внимание: высокая температура при вирусных диареях бывает не всегда, хоть и часто.

— На первом этапе, до сдачи анализов, вирусную диарею можно отличить от бактериальной, если обратить внимание на стул. При вирусных кишечных инфекциях он водянистый, обильный, почти без каловых масс. Обращайте внимание на большое увлажнение в подгузнике. При бактериальных инфекциях стул не такой обильный, как при вирусных. Там больше слизи, зеленый цвет, могут быть прожилки крови, и он кашицеобразный, — пояснил Игнат Клюжин.

Педиатр подчеркнул, что из-за водянистого стула и многократной рвоты при вирусных инфекциях быстро наступает обезвоживание. Дети теряют больше жидкости и электролитов, чем при бактериальной инфекции.

— Из-за частой рвоты ребенка тяжело отпаивать: всё выходит обратно. И это опасно для детей, особенно в первый год жизни, — отметил врач.

Врачи предупредили, что детей можно поить только кипяченой водой, даже если она бутилированная Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как заражаются

Механизм передачи вирусных диарей — фекально-оральный. Пути передачи — водный, пищевой и контактно-бытовой. Как можно заразиться: через воду, грязные руки, немытые (или мытые зараженной водой) овощи и фрукты, испорченные или не прошедшие термическую обработку продукты, предметы. А также при общении.

— Хочу предупредить родителей: давайте детям только кипяченую воду, даже если она бутилированная, и фрукты с овощами мойте только кипяченой водой, — порекомендовала Татьяна Калугина. — И даже те, что с кожурой. Потому что, пока чистите их, тоже можете занести инфекцию. Путь передачи — фекально-оральный: фекалии могут попасть в сточные воды через почву, а потом с забором воды попасть к вам. Вирус достаточно устойчив к очищающим средствам для воды.

Если вы помыли фрукты и овощи проточной водой, то сверху нужно облить кипяченой, чтобы точно смыть вирус. Ну и конечно, необходимо мыть руки после туалета, после улицы, перед едой.

Педиатры рассказали, что дети часто заражаются вирусными кишечными инфекциями в садике, реже в школе. Нередко родители не придают значения симптомам — ну подумаешь, пару раз сходил в туалет и один раз вырвало. Многие ведут ребенка в детсад.

— А потом, после прихода одного ребенка с симптомами, выкашивает всю группу, и они уходят на карантин по вирусной кишечной инфекции, — подчеркнул Игнат Клюжин.

«Красные флаги»

Врачи предупредили: родителям не нужно ориентироваться только на температуру тела ребенка, гораздо важнее его состояние. В некоторых случаях высокой температуры может не быть. Хотя при ротавирусной инфекции она есть почти всегда.

Нужно обращаться за помощью в неотложку поликлиники или вызывать скорую, если к основным симптомам добавились эти:

ребенок не мочился больше 6 часов (проверяйте подгузник у маленьких детей);

вообще ничего не получается дать через рот — всё, что мама дает, не усваивается: ребенка рвет сразу или через какое-то время;

у ребенка выраженная слабость, он только лежит, не играет, не интересуется ничем.

— Если у ребенка выраженное плохое самочувствие и при этом нет высокой температуры, но он просто лежит пластом — в таком случае тоже нужно обратиться за помощью. Детям бывает плохо, если несколько дней они мало едят: у них сильно падает уровень сахара в крови. Со взрослым человеком такое происходит крайне редко, если только организм истощен, потому что есть достаточно большой запас гликогена. А у детей его нет, они в гипогликемию уходят достаточно быстро. И это тоже может быть опасно, — отметил Игнат Клюжин.

Гипогликемия — это снижение уровня глюкозы в крови ниже нормы.

Пока врач до вас не доехал, важно отпаивать ребенка водно-солевыми растворами. Педиатры говорят, что фармацевты в аптеке сориентируют, какой раствор подходит под возраст. Маленьким детям давать эти препараты сложно, потому что они не очень приятные на вкус и объяснить ребенку вы пока ничего не можете, — тогда давайте по 2–3 миллилитра каждые 10 минут.

Если у ребенка жажда, не давайте сразу очень много воды: всё, что поступит в большом количестве, скорее всего, выйдет обратно в остром состоянии при кишечной инфекции. Лучше поить меньше, но часто.

— На каждые 10 килограммов массы тела нужно выпоить за день хотя бы пол-литра раствора, — добавил эксперт.