Что делать, если упало давление? Советы кардиолога

Давление может быть пониженным, например, при панкреатите Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Все знают: с давлением лучше не шутить. Многие привыкли думать, что стоит бить тревогу, если оно повышается. А вот при пониженном давлении, кажется, выпил кофе или крепкий чай — и порядок. Но не так все просто. О том, почему снижается давление и как привести его в норму, «Доктору Питеру» рассказала кардиолог Валентина Байдина.

Или болезнь, или симптом

Артериальная гипотония (пониженное давление) может быть как отдельным заболеванием, так и симптомом сопутствующих болезней, причем далеко не всегда связанных с сердечно-сосудистой системой.

— К примеру, резкое падение давления характерно для пациентов с заболеваниями щитовидной железы, дыхательной и пищеварительной систем. Например, это бывает у людей с панкреатитом — воспалением поджелудочной железы, — говорит кардиолог Валентина Байдина.

Валентина Байдина — кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.

Приступ гипотонии может произойти при обезвоживании или интоксикации организма, на фоне сильной потери крови при ранениях, травмах. Наконец, иногда с проблемой может столкнуться и вполне здоровый человек — например, в острой стрессовой ситуации, на фоне недосыпа или слишком интенсивной физической нагрузки.

Низкое давление — это опасно?

Многие привыкли считать, что низкое давление не представляет особой опасности, по крайней мере по сравнению с высоким. Отчасти это действительно так: понижение давления зачастую переносится легче, но не у всех и не всегда. Приступы гипотонии доставляют, скорее, дискомфорт:

холодный пот;

головокружение;

сильная слабость;

в крайнем случае — обморок.

Однако это не значит, что состояние стоит пускать на самотек. Внезапное и резкое понижение давления может стать причиной гипоксии мозга, когда он перестает получать нормальное количество кислорода. Это состояние уже чревато крайне серьезными последствиями и требует медицинского вмешательства.

Первая помощь при низком давлении

Если вы или ваш близкий почувствовали симптомы низкого давления, важно успокоиться, не паниковать, действовать спокойно и четко. При хронической гипотонии пациенту, как правило, достаточно сразу принять прописанное врачом лекарство. Обычно у гипотоников со стажем есть свои способы самопомощи. Если же приступ застал врасплох, следует выполнить несколько несложных действий.

Лягте на спину и поднимите ноги выше головы. Такая поза позволит снизить нагрузку на сердце и усилит приток крови к голове. Важно устранить факторы, которые могут мешать расслабиться, — например, ослабить ремень на брюках или расстегнуть ворот рубашки. На голову можно положить холодный компресс. Проветрите комнату. В помещении не должно быть душно или жарко. Самый простой и эффективный способ обеспечить доступ свежего воздуха — открыть окно настежь. Пейте. Чтобы быстро стабилизировать давление и восполнить водный баланс, можно выпить один или два стакана воды комнатной температуры. Прийти в себя также поможет чашка крепкого сладкого чая или кофе. Съешьте что-то соленое. Соль помогает удерживать жидкость в организме, что способствует повышению давления. Здесь подойдет соленый огурец, кусочек селедки или крекер. Также можно просто растворить немного соли в воде. Дышите глубоко и не делайте резких движений. Старайтесь дышать медленно и глубоко — это позволит унять тревогу и стабилизировать состояние. Также важно не совершать резких движений, даже когда приступ начнет отступать. Лучше вначале медленно сесть, немного посидеть и убедиться, что голова не кружится.

Если предпринятые меры не помогают и вам становится хуже, лучше вызвать скорую помощь. Обратиться к врачу в плановом порядке стоит, если приступы повторяются регулярно. Специалист выслушает жалобы и назначит необходимые обследования.

Если упало давление, проветрите помещение и пейте воду комнатной температуры Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Остерегайтесь будильника

Однако повышенное давление, конечно, встречается чаще и всё же, как ни крути, оно опаснее. Ранее мы рассказывали о неочевидной причине, по которой оно может подскочить.

Будьте осторожны с… будильником!

По словам врача Оксаны Драпкиной, многие люди совершают одну и ту же ошибку: мелодия на звонке будильника с первых секунд звучит громко и резко. Так делать точно нельзя!

Оксана Драпкина — директор «Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) терапии и профилактической медицины», главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.

Резкие и громкие звуки будильника могут вызвать скачок артериального давления. Всё это повышает риск возникновения инфаркта или инсульта. Лучше, чтобы мелодия начинала играть тихо, а по своему ритму была спокойной, поясняет эксперт.

Поэтому обязательно зайдите в настройки телефона и отрегулируйте будильник. Можно выбрать спокойную мелодию — например, стандартный рингтон или что-то из классики. Пусть первые секунды он будет едва слышен — так вы мягко и плавно выйдете из состояния сна, а не будете подскакивать на кровати.