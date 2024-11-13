Когда никак: два простых способа заставить кишечник работать как надо — советы врача по неудобной проблеме

Если вы мало пьете воды, то у нас для вас плохие новости Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждого хоть раз подводил кишечник. К диарее или запору легко могут привести ежедневные вредные привычки. Наша коллега из NGS24.RU Полина Бородкина поговорила с врачами и узнала, как избежать неприятностей с кишечником и что делать ежедневно, чтобы не было проблем со стулом.

В чем причины проблем со стулом

Врач-диетолог Красноярской краевой больницы Мария Швабауэр рассказала NGS24.RU, что проблемы со стулом — одна из самых частых причин обращения пациентов. Исходя из своей практики, она выделила две основные причины проблем со стулом. Первая — это недостаток воды в организме.

— Часто из-за запоров и нарушения опорожнения кишечника страдают люди, которые пьют очень мало воды. Чтобы всё шло как по маслу, в рационе должны быть не газировки, не чай, не кофе — большую часть должна составлять именно питьевая вода. Шесть-восемь стаканов в день будут способствовать лучшей работе кишечника и более регулярному его опорожнению, — пояснила Мария Швабауэр.

Вторая основная причина проблем со стулом — это сухая еда и отсутствие овощей и фруктов в рационе.

— Если человек ест одни булки, тот же фастфуд, злоупотребляет быстрыми перекусами и не включает в свой рацион овощи, фрукты, источники пищевых волокон, то проблемы со стулом будут в 99,9% случаев, — предостерегает диетолог. — Или, допустим, если человек ест условно одну капусту без всего, то также могут быть проблемы со стулом, потому что для нормальной работы желудочно-кишечного тракта должны быть еще и другие компоненты в рационе.

Если в рационе одна выпечка, нет фруктов и овощей, можно ждать проблем с кишечником Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











О немаловажной роли воды и сбалансированного питания в работе желудочно-кишечного тракта говорит и нутрициолог Ирина Бывшева. Она также отметила, что одна из главных проблем со стулом — это недостаток жидкости и нехватка клетчатки в рационе.

Кроме этого, продолжает консультант по еде, есть еще несколько причин, которые могут вывести ЖКТ из строя:

Дисбактериоз. Нарушение баланса микрофлоры кишечника может провоцировать как запоры, так и диарею. Хорошие бактерии крайне важны для переваривания пищи и поддержания иммунитета. Стресс и психологические факторы. Эмоциональное состояние оказывает огромное влияние на пищеварение. Стресс может вызвать спазмы кишечника или, наоборот, замедлить его работу. Малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности может привести к ухудшению перистальтики кишечника. Лекарственные препараты. Некоторые лекарства могут оказывать побочный эффект в виде запоров или расстройств. Заболевания кишечника. Хронические состояния, такие как синдром раздраженного кишечника или воспалительные болезни, также могут негативно сказываться на работе кишечника.

Некоторые лекарства могут вызвать проблемы со стулом Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











— При диарее мы теряем большое количество жидкости и электролитов, что может привести к обезвоживанию и истощению организма. Также это может вызвать слабость, головокружение и даже нарушения в работе сердца, — говорит нутрициолог. — Запор, в свою очередь, может привести к повышенному давлению в кишечнике, что чревато геморроем и даже трещинами в прямой кишке. Отравление организма токсинами может спровоцировать общее недомогание.

Как решить проблемы со стулом

Решение проблем со стулом найдется сразу, если понимать причины. Во-первых, человек должен начать пить достаточно воды, говорит диетолог Мария Швабауэр. Желательно, чтобы она была теплой.

— Теплая вода хорошо стимулирует работу пищеварительного тракта. Шесть-восемь стаканов воды в день хорошо скажутся на работе пищеварения, — рассказывает врач. — Когда есть вода, стул становится более оформленным. Когда ее нет, то там всё затромбуется.

Во-вторых, продолжает диетолог, человек должен включить в свой рацион продукты с большим количеством клетчатки или пищевыми волокнами.

— Пищевые волокна являются своеобразным кормом для полезных бактерий кишечника. Они формируют сам стул — каловую массу, которая в большинстве случаев состоит из пищевых волокон. Если пищевых волокон нет, то формироваться будет нечему — и всегда будут запоры у человека. А если в нашем рационе есть продукты, которые содержат пищевые волокна, то и бактерии будут сыты в кишечнике, и с микрофлорой и пищеварением всё будет хорошо, и стул будет регулярным.

Мария Швабауэр назвала продукты, в которых большое количество клетчатки или пищевых волокон. Это:

груша;

тыква;

инжир;

сухофрукты;

чернослив;

хурма;

свекла;

яблоки.

В грушах много клетчатки и пищевых волокон Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мария Швабауэр отметила, что суточная норма употребления овощей и фруктов — это 500 граммов.

— Это в среднем условно одна груша и порция овощного салата. Можно еще вечером половинку какого-нибудь овоща съесть, — рекомендует диетолог. — Клетчатку можно включать в каждый прием пищи. Допустим, фрукты за завтраком, а овощной салат за обедом и еще немного овощей за ужином.

Если человек не любит овощи и фрукты, то он должен включить в свой рацион биологически активные добавки, говорит диетолог.

— Можно добавить псиллиум — он есть в капсулах. Можно добавить пшеничные или ржаные отруби в шариках — в завтрак. Допустим, в йогурт или кефир. Можно просто купить клетчатку в банке, но она, как правило, не такая вкусная и нерастворимая в воде, — советует врач.

Но есть и продукты, которые уже содержат бактерии для благоприятного воздействия на кишечник, отмечает эксперт. Это кисломолочные напитки: кефир, ряженка и йогурт.

— Эти продукты также будут улучшать работу пищеварительной системы. Однако если есть изжога, проблемы с кислотностью, то кефир не подходит, а вот ряженка и йогурт будут отличной историей, — уточнила диетолог. — Если человек не переносит их, потому что они конкретно у него могут вызвать расстройство пищеварения, то можно рассматривать прием бактерий, пробиотиков, симбиотиков курсами для того, чтобы подкармливать свою микрофлору.

Ряженка и йогурт помогают стабильной работе ЖКТ Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Мария Швабауэр добавляет, что для нормальной работы кишечника важно и наличие жиров в рационе.

— Жиры стимулируют выработку желчи из желчного пузыря. И желчь как раз активно принимает участие в пищеварении, в том числе в регулярном стуле. Люди, которые сидят на обезжиренных рационах, часто страдают от запоров: желчь густеет, и потом в ней образуются камни. Поэтому жиры тоже должны быть обязательно в каждом приеме пищи, — объяснила врач.

Среди таких жиров могут быть:

сливочное и растительное масла;

орехи и ореховые пасты;

смеси семян, которые можно добавлять в салаты;

семечки;

яйца;

авокадо;

жирная рыба;

сыр.

Орехи богаты жирами, которые необходимы нашему организму Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











— На жирах никогда нельзя экономить. Даже если человек снижает вес, допустим худеет, то мы никогда не опускаем жиры ниже 50 граммов в сутки. Жиры обязательно должны быть для правильной работы пищеварительной системы и для гормонального фона, — пояснила диетолог.

Нутрициолог Ирина Бывшева, в свою очередь, для решения проблем со стулом также рекомендует:

Следить за своим временем. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время, чтобы установить режим, включая время для завтрака — это активирует пищеварение. Заниматься физической активностью. Прогулки, фитнес или простые домашние упражнения помогут улучшить кровообращение и активизировать работу кишечника. Управлять стрессом. Найдите свои способы расслабления: йога, медитация или просто прогулки на свежем воздухе. Не игнорировать медицинскую помощь. Если проблемы продолжаются долго или сопровождаются другими симптомами, не стесняйтесь обращаться к специалистам.

В чем причины проблем со стулом у беременных

Как уже упоминалось выше, проблемы со стулом могут привести к геморрою. По словам проктолога Дениса Стародубова, проявление геморроя напрямую зависит от внешних и внутренних факторов. К факторам риска возникновения геморроя относится беременность, проблемы со стулом: как запоры, так и диарея. К рискам заболевания также относится сидячий образ жизни и наследственность: если у человека есть предрасположенность, то вероятнее всего, заболевание сформируется рано или поздно в той или иной стадии.

— В болезнь это превращается тогда, когда есть какой-то фактор внешний, приводящий к тому, что кровь к этим узлам приливает в избытке, и дополнительный фактор в виде пассивного образа жизни либо какого-то застойного явления, который не дает эту кровь назад из этих узлов отвести, — пояснил Денис Стародубов.

В среднем геморроидальные узлы воспаляются до трех-четырех сантиметров. Но, например, у рожениц в послеродовой период этот показатель может увеличиться в несколько раз. По статистике, геморрой испытывает каждая вторая рожавшая женщина. Денис Стародубов с такими данными не согласен, однако заболевание действительно распространено среди беременных и рожавших. Ключевой фактор в период беременности: плод сдавливает нижнюю полую вену. Она отвечает за отток крови от нижних конечностей и от органов малого таза. Если ее придавить — кровь застаивается и провоцирует возникновение не только геморроя, но и варикоза.

— Для того чтобы этого избежать, достаточно, как правило, достаточно коленно-локтевой позы в течение 10 минут три-четыре раза в день. То есть для того, чтобы плод как бы отходил от нижней полой вены и отток улучшался. Это действительно помогает, — рекомендует проктолог.

В случае с родами какой-либо эффективной профилактики, к сожалению, нет. Брюшное давление и приток крови за счет натуживания настолько сильные, что отток крови за счет давления ткани не идет. Из-за этого геморрой начинает свое проявление. Денис Стародубов рекомендует в послеродовом периоде обязательно посетить проктолога.