НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Вернут популярный автобус
Прогноз погода по дням
Как правильно спать, чтобы высыпаться
Антиквариат из СССР
Ярославцам не хватает зарплат
Кологривый приехал
Что за алые огоньки в небе
Победила в конкурсе красоты
Что с проектом моста
Законы ноября
Здоровье Было уже под 50 переломов: как живет «хрустальная» девочка

Было уже под 50 переломов: как живет «хрустальная» девочка

У нее редкое генетическое заболевание

266
1 комментарий

Генетическое заболевание у Ани с рождения

Ане 16 лет. Первый перелом у нее произошел еще до рождения, второй — через полтора месяца после него. С тех пор их было около 50. У девочки из Читы редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, при котором в костях оказывается недостаточно коллагена и они становятся очень хрупкими. Историю о силе духа, неравнодушных врачах и любви рассказывает CHITA.RU

В сложном мире, где обычный шаг делается через преодоление и оборачивается болью, Аня может опереться на близких — маму Сашу и младшего брата Сережу.

Имена героев изменены по их просьбе.

Позвоночник сломан в трех местах

 Когда Ане поставили диагноз? Какие были симптомы?

Мама Саша. Когда она родилась, ее отправили в реабилитационный центр. Делали упражнения, массаж, и ножка сломалась. Ей было полтора месяца. Наложили гипс. Когда сняли, начали обследовать. У Ани склеры глаз, белки, голубые с рождения. Оказалось, это признак заболевания.

Нам врач-ортопед хороший попался — Сергей Николаевич Тимошенко. Врач от Бога. Сразу на снимки отправил, оказалось, что был внутриутробный перелом, который произошел во время моей беременности, а потом сросся. До этого думали, что это ложный сустав. Поставили диагноз, сказали, чтобы не падала. Когда мы в больницу не ложились, Сергей Николаевич приезжал домой.

Аня. Эти переломы были не особо сложные, без операции обходилось, мы дома были.

Мама Саша. А когда на операцию ложились, [Сергей Николаевич] приходил к нам, смотрел, успокаивал. Особенно в первые разы. Тогда интернет еще не был развит, негде информацию было взять.

Когда Аня начала ходить, купили специально машинку, за которую надо было держаться. Если дочь начинала падать, я ее ловила. В питании больше уклон на молочку был. Только потом выявилось, что при нашем заболевании неверно вырабатывается коллаген. И из-за этого кальций плохо усваивается.

 Дополнительная лекарственная поддержка должна быть при этом заболевании?

Аня. Какое-то время мне назначали витамины в огромных дозах. Но мы не к тому врачу попали. У меня только киста почки появилась, и всё. В другую больницу перешли, нам сказали, что бесполезно и глупо такое назначать. Мне капельницы ставят в Москве — раньше раз в полгода, сейчас раз в год.

— С чем капельницы?

Аня. Кислота, которая помогает усваивать кальций и прочие вещества.

— Сложно найти лечащего врача в Чите?

Аня. Мы ездим в клиническую больницу. Меня там все знают уже. Обычно, если есть подозрение на перелом позвоночника, делают рентген, а для меня это бесполезно. Ничего не будет видно: кости чуть прозрачные на рентгене. Меня сразу на КТ отправляют.

Еще у меня врач Максим Игоревич в клинической больнице. Ему как сказали про мое заболевание, он сразу проявил интерес. Если он или заведующий меня смотрят, то я спокойна, ничего ошибочного не будет сделано. И все в отделении травматологии, когда дежурят, очень помогают.

Последний случай был в мае. Спина болит и болит. С бабушкой жила тогда, не хотела ее беспокоить. Потом, когда боль прям невыносимая стала, поехали в больницу. А там новенький. Я ввела его в курс дела, что у меня такая болезнь, так проявляется, что меня лучше лишний раз не облучать, а отправить на КТ. Он говорит: «Извините, я тут интерн, нужно делать всё по протоколу». Отправил на снимки, сказал, что вроде как смещение позвонков. Потом — на КТ, и оказалось, что у меня в трех местах позвоночник сломан: дужки в двух местах и крестец. Причем крестец уже почти сросся. И двум переломам по две недели. А я боли особо не ощущала, не падала.

Мама Саша. Один раз был перелом. Она сидела и говорит: «Мама, у меня нога хрустнула».

 Как быстро срастаются переломы?

Аня. Каждый раз по-разному. Один раз голень два с лишним месяца срасталась. Позвоночник обычно около полугода полностью заживает, а первый раз заживал год с лишним. Еще тот [перелом] не зарос, и сломалась спина в другом месте.

 Сколько вообще было переломов?

Аня. Под 50 точно, если говорить только о естественных переломах. Во время операции мне специально кость надрезали.

— Переломы с детства начались?

Мама Саша. Пока маленькая была, переломы были «виноградными веточками» — трещинами.

— Они не такие серьезные?

Мама Саша. Конечно, они быстрее зарастают. И кость же не ломается.

 Их тоже гипсуют?

Мама Саша: Да, гипсуют все. Потом уже появились переломы в привычном понимании. Раз шли, она упала — я даже хруст слышала, как бедро сломалось. Бывало, что переломы один за другим целый год шли.

— Как долго длился самый большой период без них?

Мама Саша. Год, наверное, когда еще маленькая была. За первые четыре года внутриутробный был, через полтора месяца один и потом еще два. Потом в пять лет началось.

 Потому что более активной стала?

Мама Саша. Нет. Оно само по себе ломается. Когда в пять лет в больницу попали, нас отправили на комиссию в Пирогово в Москву (национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. — Прим. ред.). Но мы после этого два с лишним года потеряли для лечения: прилетели, Аня заболела, потом еще раз прилетели, и началась аллергия, сказали еще через год вернуться.

Потом нам позвонили из Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям. Сказали, что в России начали ставить телескопические штифты. Предложили поставить.

 В чем плюс этих штифтов?

Мама Саша. У нас тут стояли ТЭНы (титановый эластичный гвоздь. — Прим. ред.), кость держали. Нога выросла, а ТЭН остался на месте. Из-за этого один раз нога сломалась. А телескопические [штифты] раздвигаются внутри. Их поставили, и менять ничего не надо.

Аня. При переломе боль есть, но не мучительная, потому что кости не ходят туда-сюда. Если я сломаю ногу, штифты ее будут держать. Не нужно будет делать снова операцию, никаких ухудшений не будет. Загипсуют — кость срастется нормально.

 Основная нагрузка, получается, на нижние конечности?

Аня. Да.

Мама Саша. Бывает, их в руки ставят, если нужно. Еще Ане стопы делали. Ортопед всё говорил: «Стельки», а они нам не помогают. Ортопедическая обувь тоже — сломали из-за нее ногу. Потом сказали, что надо носить такую, где нога может шевелиться.

 В стопах тоже штифты?

Аня. Нет, помимо того что у меня была плоская стопа, она еще немного уходила внутрь. Большая нагрузка приходилась на внутреннюю часть стопы. Это неправильное распределение нагрузки, и ноги быстрее устают и болят.

Вообще, когда мне ставили штифты в бедро, кусочек кости рассыпался. Я считаю, что мне повезло, потому что это могло случиться в любой момент. Я это бедро ломала до этого, образовалась аномальная мозоль. Она была большой и очень хрупкой.

Специальной проволокой зафиксировали всё и загипсовали меня лежа. Потом в месте перелома открылся свищ. Стафилококк в крови обнаружили, положили в больницу. Ждали, чтобы заросла кость, промывали, чтобы не загнила. Гнила только плоть. Оказалось, что у меня пошло отторжение на металл, на проволоку.

«Ну сломала да сломала»

 Времени в больницах много проводишь?

Аня. Да. Сначала — по 2–3 недели. Самое большое — почти 2 месяца. Сейчас, даже если спина ломается, дома остаюсь. Люди же просто лежат на ровной поверхности в больнице, мы делали то же дома. Потом приходил ортопед, ставил меня, я начинала ходить.

 Чем развлекала себя в больницах?

Аня. Там уже интернет появился, что-то смотрела на YouTube, музыку слушала, рисовала.

Мама Саша. Начинала с раскрасок.

— Всегда в больницах одна?

Аня. Нет, наоборот, с мамой.

Мама Саша. До сих пор вместе.

 Как вы на работе договаривались?

Мама Саша: Больничный. Я сидела с ней, бабушка, Сережа — три года разница у них.

Аня. Он — компания моя. Раньше у нас такие отношения были — боже мой. Он кусался, царапался, ссорились. Потом в 10 лет у меня были операции, он начал мне звонить. Приехала, а он вкусняшки купил. Сочувствие ко мне появилось. С тех пор отношения прям хорошие, уже 7 лет. Мой друг самый настоящий.

Когда я не вставала, он бутерброды делал, чай наливал, мы лежали и смотрели что-нибудь на планшете. Огромное ему спасибо.

— Какие у тебя отношения со сверстниками? В школу пошла, как обычно?

Аня. Да. С перерывами.

Мама Саша. Но сейчас дети домой не ходят. В школу ходишь — общаются. Перестаешь — не навещают. Когда я училась, было принято классом ходить. У нее друг кто? Я, Сережа, бабушка.

Аня. Еще сестра троюродная. Мы с ней очень хорошо общаемся года три.

В начальных классах меня недолюбливали. Дети очень жестокие. О моей болезни не знали, но у меня лишний вес был — повод для издевок. И я из-за переломов пошла в школу на год позже. Самая старшая в классе была, выглядела крупнее. Постоянно чувствовала себя лишней.

Класса с пятого я ходила в школу на костылях. Потом мне стало стыдно. Думаю, буду хромой, но стану ходить без них, потому что неловко, больше обращают внимание, которое я ненавижу. Я пошла без костылей и расходилась. Сила воли у меня такая есть. Было больно и тяжело, но я расходилась.

Потом в пятом классе подружилась с девочкой. До сих пор общаемся, но не так близко. Только сейчас, в девятом классе, что-то меняется. Я чувствую себя более-менее обычной. Уже сильно не ломаюсь. Год назад я больше 20 килограммов скинула. Это тоже помогает себя чувствовать менее броской, скажем так. Не хромаю. Глядя на меня, сразу не скажешь, что у меня какое-то заболевание.

 Как удалось похудеть?

Аня. Сама не знаю. Мне кажется, на нервной почве случилось. В конце прошлого сентября прихожу из школы, а у меня нога отекла, распухла стопа, горячая и болит. Наступить не могу, думаю: «Понятно, перелом». Прощупать не могу, какая кость, дергаю за пальцы. Дернула безымянный, почувствовала боль, жду маму с работы, едем в клиничку, меня гипсуют. И я первый раз чувствую — да, сломала.

Мама меня на финальную операцию для стоп упрашивала, потому что прошлая особо не помогла. Я не хотела делать ее, потому что снова буду на коляске и опять этот гипс по колено. Потом сдалась. До этого я не могла встать на цыпочки, неправильно ногу держала. Сейчас мне намного легче ходить по лестнице, больше пройти и не устать. Не жалею, что сделала эту операцию.

Мама Саша. В Забайкальском крае около 15 человек с таким диагнозом. Двое детей, даже если просто поворачиваются, ломаются. Когда мы попали в фонд «Хрупкие люди», появилось сообщество.

Благотворительный фонд «Хрупкие люди» действует в России с 2014 года. Он работает над созданием системы помощи людям с несовершенным остеогенезом и другой костной патологией по следующим направлениям: хирургия, консервативное лечение, реабилитация, психологическая помощь и социальная поддержка. Также фонд проводит отдельную работу по просвещению общества о заболевании. И в этом деле ему помогает «Яндекс». У них есть социальный проект «Помощь Рядом», благодаря которому подопечные «Хрупких людей» могут бесплатно передвигаться на такси, если едут в больницу, на занятия спортом, в госучреждение, на вокзал или в аэропорт.

 Когда вы попали в фонд?

Мама Саша. В 2019 году. Там взрослые с детьми. А есть и «хрустальные взрослые». Мне легче стало жить. При этом нам выставили диагноз с рождения, а были дети из Самары, Саратова, им только в Москве поставили диагноз.

Падала духом несколько раз

 До того, как поддержка фонда появилась, как вы справлялись с маленькой Аней?

Мама Саша. Интуитивно. Бабушка и носила, и купала ее, потому что, когда боишься, больше вреда причинишь. Главное — не бояться. Конечно, важно ребенка поддерживать морально, не показывать слез.

 Вы производите впечатление позитивных людей. Такими всегда и были?

Аня. Всё стало намного лучше.

Мама Саша. Падали, вставали, шли дальше. Аня падала духом несколько раз.

Аня. И надолго очень. Когда я маленькая была, мама иногда к психологу обращалась. До сих пор у меня остались проблемы и хожу к психотерапевту. Практически всю жизнь я просидела дома и промоталась по больницам, то есть с социумом определенные проблемы есть. Но походить к врачу и справиться с этим можно. Раньше — года три назад — у меня тревога была сильная. Я шла по улице неуверенно. Вроде ничего не предвещает несчастного случая, но у меня фантазия уже рисовала самые ужасные картины: как я падаю, качусь по лестнице, вся ломаюсь. Иногда такие ужасы были, что я просто замирала на ходу. Походила к врачу, больше такого нет. Я стала более уверенной.

 Вы тоже обращались к психологу за помощью?

Мама Саша. Раньше непривычно было ходить. Но было такое, ходила.

Аня. Это важно. Очень сильно на психику влияют эти события. У меня всегда был страх, тревога фоновая. Даже когда переломов нет, эта тревога остается. Чуть что случись — не важно, со мной или нет, или по поводу экзаменов, выбора профессии, — я могу начать трястись от тревоги. Это я тоже сейчас прорабатываю.

Я всегда людей боялась, потому что никого не видела, а как-то упала во дворе и сломала ногу. Собрались все кому не лень: и бабушки, и подростки, и дети, и матери с колясками. На меня еще года два оборачивались. Больше половины лиц помню до сих пор. Это очень сильный отпечаток оставило.

 Сколько было тебе лет?

Аня. Восемь. Выйти куда-то с гипсом или тем более на коляске — сразу та картинка всплывает: сейчас на меня все так же обернутся и будут смотреть. Я с этим работаю. Важно обращаться в психотерапию.

Мама Саша. И надо стараться обратиться пораньше, чтобы не усугубить. Главное — найти психотерапевта. Я к одному пришла — еще хуже стало. Потом пришла к другому — совсем всё поменялось.

 Вы сами поняли, что Ане нужна еще какая-то поддержка?

Мама Саша. Я подумала, что надо, потому что начались сильные переломы. Сначала думала — как она ходит и не боится?

— Представили себя на ее месте?

Мама Саша. Да. Она же не показывает, улыбается. А ей же всё равно страшно ходить.
После перелома попробуй встать. Тем более когда у тебя нога заболела, а оказался перелом. Плюс ограниченный круг общения. Сейчас даже в интернете можно всё найти, советы. А тогда сам додумывал, как лучше. Всё на интуиции, на материнском чувстве.

Аня. Когда я старше становилась, у меня появилось чувство стыда, что я обуза, какая-то не такая. Продолжительное время мне было жаль, что я такой родилась. Хотя меня в этом никто не упрекал.

 Это началось в детстве?

Аня. Лет, наверное, в 10. Думала, что на меня столько затрат и так далее. Огромные загоны пошли, которые мешали жить, наверное, лет до 13–14. Я ходила к специалисту по этому поводу, особо не помогло. Со временем я поняла, как всё устроено и что я могу сама в себе что-то поменять. Сейчас снова хожу к психотерапевту, но уже к другому.

Мама Саша. Мы генетику сдавали, когда в Москве начали лечиться. У меня ничего нет, со стороны мужа — тоже. Когда я была беременна Аней, муж умер. Сказали, что, может быть, заболевание появилось на этом фоне. Я успокоительные пила, в больнице лежала на сохранении. И откуда у нас взялось? Может быть, носителем был дедушка, но он умер, у него анализ не брали.

 Вам хочется это выяснить?

Мама Саша. Смысла особого не имеет. Смысл в том, как с этим жить. Самое главное, что нам поставили диагноз.

Аня. Я, в принципе, чувствую себя обычным человеком. Проще немного стало жить. Если нужно пробежаться, я пробегусь. Нет такого страха, я интуитивно понимаю, как наступить, чтобы не завалиться, или упасть так, как нужно, и ничего не повредить.

 Дальше надо всё время с какой-то периодичностью ездить на эти капельницы?

Аня. Мне должно стать легче, когда рост прекратится. Лет в 23–25. Возможно, раз в полтора года или два года нужно будет капаться.

 Какие у тебя мысли о будущем?

Аня. Точно в 10–11-й класс пойду. Во-первых, это время для размышления. Во-вторых, я сомневаюсь, что сдам ЕГЭ. Я хотела психотерапевтом быть, но после 11 лет учебы не хочу. С детства рисую постоянно. Недавно заказала себе графический планшет. Возможно, что-то с этим будет связано. Сейчас куча иллюстраторов, дизайнеров в разных абсолютно направлениях.

Мама Саша. Мы падали духом, вставали. Просто знали, что есть еще тяжелее ситуации у людей, которые вообще не могут ходить. На колясках ездят всю жизнь с рождения. Надо не отчаиваться и обращаться за помощью.

Аня. Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь. Порой действительно лучше перетерпеть боль и мучения, даже про те же операции. Потом они помогут, будет легче жить даже каждый день, вставать по утрам без боли.

Нужно не вешать нос. Если что-то нравится, увлекаться этим. Не загоняться по поводу того, что ты какой-то не такой. Люди разные бывают и сейчас даже с трудными болезнями живут вполне себе полноценно. На себе и своем будущем крест ставить нельзя.

ПО ТЕМЕ
Генетическое заболевание Несовершенный остеогенез Переломы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
Анечке хорошего настроения здоровья счастья успехов ❤❤❤ Помощи Божьей 🫶🫂
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление