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Здоровье обзор Крадут молодость: 7 безобидных привычек, которые состарят вас раньше времени

Крадут молодость: 7 безобидных привычек, которые состарят вас раньше времени

Если они есть у вас, самое время от них избавиться

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2 комментария

Вам может показаться, что в этих привычках нет ничего страшного, но на самом деле они губят ваше здоровье

Все мы хотим оставаться молодыми и выглядеть всегда красиво, но некоторые наши повседневные и с виду безобидные привычки могут этому серьезно помешать. Да не то что помешать, а прямо-таки запустить обратный процесс — и вот к 40 годам вы выглядите на все 100. Но не процентов. Вместе с врачами мы нашли 7 таких привычек, которые негативно сказываются на нашей красоте, молодости и здоровье. Посмотрите, от каких из них вы еще не успели избавиться.

  1. Привычка первая: пьем мало воды
  2. Привычка вторая: пользуемся декоративной косметикой
  3. Привычка третья: отмечаем пятницу
  4. Привычка четвертая: спим лицом в подушку
  5. Привычка пятая: постоянно сутулимся
  6. Привычка шестая: едим слишком много сладкого
  7. Привычка седьмая: сидим в течение длительного времени
1

Привычка первая: пьем мало воды

Не зря говорят, что в день человеку нужно выпивать как минимум 2 литра воды, ведь она помогает поддерживать эластичность кожи и позволяет выглядеть свежими. А вот обезвоживание может привести к преждевременному старению.

— Недостаток воды действительно может негативно сказаться на состоянии кожи, — говорит врач-дерматолог Дарья Белова. — Вода необходима всем органам для поддержания нормальной жизнедеятельности. А кожа — самый большой орган человека. При нехватке воды нарушаются все процессы. Это приводит к нарушению функций кожи, замедлению обмена веществ, преждевременному старению.

Дарья Белова — врач-дерматолог, руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Кофе и чай тоже засчитываются — в них есть вода, соответственно, они могут считаться частью общего потребления жидкости. Но нужно иметь в виду, что у них есть мочегонные свойства, что может привести к снижению уровня гидратации, если употреблять их в больших количествах. Но в целом, по словам врача, умеренное потребление кофе и чая может быть полезным, если у вас нет персональных противопоказаний. Но всё же лучше всего пить чистую воду. А если для вас это слишком скучно, добавьте фрукты или овощи (например, лимон, апельсин, огурец или что вам больше нравится) для улучшения вкуса, это может помочь увеличить потребление воды.

2

Привычка вторая: пользуемся декоративной косметикой

Конечно, декоративная косметика подчеркивает нашу красоту. Но с другой стороны, мы можем добиться обратного эффекта. Достаточно всего лишь выбрать неправильные средства, не учитывать индивидуальные особенности кожи и наносить слишком много косметики. Пара лет в таком темпе, и от вашей прекрасной, красивой и свежей кожи не останется и следа.

Например, это может произойти из-за комедогенных ингредиентов, которые забивают поры, что может привести к появлению акне.

Комедогенность — характеристика косметических средств, определяющая их способность вызывать образование комедонов, то есть тем или иным образом загрязнять и закупоривать поры кожи.

Также нужно следить за тем, насколько качественно вы очищаете кожу после использования косметики — стоит где-то недосмотреть, как остатки косметики приведут к воспалению. Кроме того, в некоторых средствах попросту может не быть солнцезащитных фильтров (или их может быть слишком мало), и кожа пострадает от ультрафиолетового излучения. Ну и аллергические реакции никто не отменял.

Чтобы избежать неприятных последствий, дерматолог советует выбирать качественную косметику, особенное внимание уделяя соответствию вашему типу кожи, регулярно и качественно очищать кожу, давать ей нормально отдохнуть и использовать солнцезащитные средства. Даже зимой.

3

Привычка третья: отмечаем пятницу

Если вы отмечаете конец рабочей недели в баре, то у нас есть для вас так себе новости, которые касаются вашего внешнего вида. Понятно, что опытные выпивохи светят фонарями за тридевять земель, но и те, кто любит пропустить по пятницам бокальчик-другой, тоже рискуют ощутить на себе все прелести возлияний. Всё потому, что алкоголь обезвоживает кожу и со временем может привести к появлению морщин.

— Алкоголь может оказывать негативное влияние на здоровье кожи, вызывая несколько проблем, таких как: обезвоживание, расширение кровеносных сосудов, воспалительные реакции, снижение уровня витаминов и минералов и, конечно, ускорение старения, — говорит Дарья Белова.

Хроническое потребление алкоголя может привести к снижению уровня коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Чтобы сохранить ее здоровье, лучше не окунаться в пучину синего безумия с головой. А если уж собрались сегодня как следует выпить, то чередуйте спиртное с водой. Так вы и гидратацию кожи поддержите, и утром не так сильно болеть будете.

4

Привычка четвертая: спим лицом в подушку

Понимаем, контролировать себя во сне сложно, но имейте в виду, что любителей спать лицом в подушку рано или поздно настигнет не самый молодой внешний вид.

— Сон лицом в подушку может негативно сказаться на состоянии кожи, особенно в долгосрочной перспективе, — утверждает Дарья Белова.

Вот с какими проблемам могут столкнуться любители спать лицом в подушку:

  • затруднение кровообращения;

  • образование морщин;

  • раздражение кожи (в зависимости от материала подушки).

По словам врача-дерматолога, тем, кто хочет дольше оставаться молодыми хотя бы внешне, лучше спать на спине. Это положение минимизирует давление на лицо и предотвращает образование морщин.

— Оно также способствует хорошему кровообращению и помогает поддерживать правильное положение шеи и спины, — рекомендует Дарья Белова. — Также не помешает наносить увлажняющий крем или сыворотку перед сном, чтобы сохранить кожу увлажненной.

5

Привычка пятая: постоянно сутулимся

Привычка сутулиться никого красивее не делает, зато лишних лет добавляет запросто. Так что обязательно обращайте внимание на свою спину.

— Правильнее сказать, сутулость не старит, но делает тебя менее статным, менее красивым, зажатым и поникшим в глазах другого человека, — объясняет врач — травматолог-ортопед Александр Чичкин.

Александр Чичкин — врач — травматолог-ортопед многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум».

По сути, сутулость — это комбинация из разных патологий позвоночника: шейного лордоза, грудного кифоза и других. И если вы задумались о том, как правильно сидеть, чтобы не состариться раньше времени, первым делом старайтесь укреплять мышцы шейно-воротниковой зоны, плечевого пояса и мышцы грудного и поясничного отделов позвоночника.

Если вы из-за работы вынуждены слишком долго сидеть за компьютером, для вас у Александра Чичкина есть несколько рекомендаций:

  • держите спину ровно, плечи расслаблены;

  • пятки на полу или на подставке, колени на уровне бедер;

  • монитор должен быть на уровне глаз, расстояние — 50–70 см от лица;

  • запястья должны быть прямыми, а локти согнуты под углом 90 градусов;

  • используйте стул с поддержкой для поясницы либо отдельную специальную ортопедическую подушку под поясницу.

После этих рекомендаций вы точно почувствуете облегчение

6

Привычка шестая: едим слишком много сладкого

Многие из нас с детства слышали, что сладкое приводит к кариесу. Но это не единственная побочка любви к сладостям.

— Избыточное потребление сладкого может оказывать негативный эффект на кожу и общее состояние здоровья, — говорит Дарья Белова. — Глюкоза разрушает молекулы белка, в том числе и те, которые содержатся в коже, что приводит к дряблости и потере упругости.

Основные механизмы, через которые сладкое и сахар могут негативно сказываться на коже и способствовать ее преждевременному старению, включают:

  • гликирование — повреждение коллагена и эластина, важных для упругости и эластичности кожи, может привести к образованию морщин, потере тонуса и общему ухудшению текстуры кожи;

  • воспаление — сладкие продукты могут способствовать воспалительной реакции в организме, что может вызывать покраснения, отеки и акне, а также ухудшать состояние кожи, способствуя ее преждевременному старению;

  • дегидратация — сахар может вытягивать воду из клеток, что в свою очередь приводит к сухости и потере эластичности кожи.

Дарья Белова объясняет, что для того, чтобы продлить молодость и здоровье, в том числе и кожи, в этом случае достаточно не злоупотреблять сладким.

7

Привычка седьмая: сидим в течение длительного времени

Все мы прекрасно знаем, что недостаток движения вреден, особенно если у вас сидячая работа. Это тоже одна из привычек, из-за которых мы можем выглядеть старше.

— Да, неправильная осанка и напряжение лицевых мышц могут способствовать возникновению дряблости, морщин и других признаков начала старения кожи, — объясняет Александр Чичкин.

Зачастую, не замечая этого, мы страдаем от неправильной осанки из-за множества других вещей — это и неправильная высота стула/стола по отношению друг к другу, и неправильная поза водителя за рулем, и многое другое. Даже наклон головы вперед и вниз во время пользования различными гаджетами влияет на состояние и дальнейшее изменение в осанке человека.

Также врач — травматолог-ортопед Александр Чичкин дает несколько простых упражнений, чтобы расслабиться после долгого сидения в одном положении:

  • растяжка шеи: наклоните голову в стороны, задержитесь на 10–12 секунд с каждой стороны;

  • растяжка плеч: поднимите плечи к ушам, задержитесь на несколько секунд, а затем опустите, повторите 5–6 раз;

  • выполняйте круговые движения руками по 10 раз;

  • сделайте несколько выпадов вперед, задерживаясь на несколько секунд, повторите 5–6 раз;

  • повороты корпуса: встаньте и поворачивайте верхнюю часть тела вправо и влево, задерживаясь на несколько секунд, повторите 10–15 раз;

  • подъем на носки: поднимайтесь на носки и опускайтесь на пятки, повторите 10–15 раз.

Делайте эти упражнения для поддержания здоровья и молодости

— Эти упражнения достаточно выполнять 1–2 раза в течение рабочего дня, они помогут снять напряжение и улучшить кровообращение, повысят вашу работоспособность и улучшат настроение, — советует Александр Чичкин.

Также полезно будет висеть на турнике — хотя бы по 1–2 минуты, полностью расслабив спину, ноги и шею, вытянув позвоночник. Это рекомендуется делать дважды в день.

А какие из этих привычек есть у вас?

Пью мало воды
Сильно крашусь
Люблю выпить
Сплю лицом в подушку
Ем много сладкого
Осанка у меня так себе
Долго сижу на одном месте
Все сразу
Ни одной из перечисленных

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Здоровье Красота Сохранение молодости Вредные привычки Молодость и красота Борьба со старостью Плохие привычки Старость Рекомендации врачей
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Комментарии
2
Гость
44 минуты
Время-крадёт молодость! И жизнь неустроенная.
Гость
29 минут
Молодость крадёт старость.
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