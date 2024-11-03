Крадут молодость: 7 безобидных привычек, которые состарят вас раньше времени

Кофе и чай тоже засчитываются — в них есть вода, соответственно, они могут считаться частью общего потребления жидкости. Но нужно иметь в виду, что у них есть мочегонные свойства, что может привести к снижению уровня гидратации, если употреблять их в больших количествах. Но в целом, по словам врача, умеренное потребление кофе и чая может быть полезным, если у вас нет персональных противопоказаний. Но всё же лучше всего пить чистую воду. А если для вас это слишком скучно, добавьте фрукты или овощи (например, лимон, апельсин, огурец или что вам больше нравится) для улучшения вкуса, это может помочь увеличить потребление воды.