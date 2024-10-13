Съедайте всего раз в день: кардиолог назвала продукт, который защитит вас от инфаркта

Яйца — важный продукт в рационе питания. Достаточно съедать несколько штук в неделю для того, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта. Подробнее об этом, казалось бы, простом продукте, Доктору Питеру рассказала врач-кардиолог, профессор Ольга Бокерия.
Многие боятся есть яйца из-за содержащегося в них холестерина, который считается вредным для сосудов и сердца. Но зря.
Ольга Бокерия, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
— На самом деле, они не вредны, а полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем, глаз и многих других органов, — уверяет кардиолог.
Например, яйца помогают снижать уровень триглицеридов в крови, что, в свою очередь, снижает риск болезней сердца и сосудов. Доктор привела в пример результаты одного из исследований, которое показало: люди, съедавшие одно яйцо в день, на 30% реже умирали от геморрагического инсульта, чем те, кто яйца вообще не ел. Также у любителей яиц авторы работы заметили более медленное развитие уже имевшихся сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие прогрессирования.
— Яйца в принципе не увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а даже уменьшают его. Люди, которые съедали по одному яйцу в день, были на 20% менее склонны к развитию болезней сердца и сосудов, чем те, кто яйца не ел, — отмечает в своем Telegram-канале Ольга Бокерия.
Чем богаты яйца
Яйца, по словам врача, прежде всего, отличный источник полноценного белка. Его в одном яйце — не менее 6 граммов. Причем в яйцах мы получаем белок вместе со всеми девятью незаменимыми аминокислотами — своеобразными строительными блоками белка. Незаменимыми их называют потому, что наш организм не может их синтезировать самостоятельно, они поступают внутрь только вместе с пищей. Для взрослых в их число входят лейцин, изолейцин, валин, лизин, метионин, триптофан, треонин, фенилаланин, гистидин.
Но полноценный белок не единственное достоинство продукта. По словам Ольги Бокерии, в одном яйце можно найти больше питательных веществ, чем в каком-либо другом продукте. В них, например, есть:
селен,
фосфор,
холин,
витамин В12,
несколько антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье ваших клеток.
И всё это богатство мы получаем вместе с 70 ккал на одну штуку. Согласитесь, для фигуры это не представляет большой опасности.
Свекла, гранаты, чеснок
Ранее мы рассказывали о том, как продукты добавить гипертоникам в рацион для того, чтобы справиться со скачками давления.
В списке оказались:
зеленые листовые овощи;
ягоды;
гранаты;
чеснок;
жирная рыба;
оливковое масло;
свекла;
необработанная овсянка;
натуральный йогурт.
семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла, сырые или подсушенные в духовке или на сковородке;
бобы;
черный шоколад.
Кроме того, ученые давно доказали, что средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление.
В основе такого рациона растительные продукты, полезные жиры, нежирные белки, цельнозерновые. Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту.
Подробнее о средиземноморской диете читайте тут.