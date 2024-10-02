Первые в мире: российские ученые вырастили клетки, способные заменить кардиостимуляторы — видео

Ученые надеются, что их разработка поможет в будущем отказаться от кардиостимуляторов Источник: НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина











Ученые из Новосибирска и Москвы первыми в мире провели уникальный эксперимент — они смогли с помощью особых клеток восстановить нормальный ритм работы сердца. Исследование проводят ученые Центра Мешалкина и биоинженеры из лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ.

Им удалось вырастить пейсмекеры — особые клетки — водители ритма, которые присутствуют в сердце и обладают способностью не только сокращаться, но и передавать управляющие сигналы, генерируя ритм сердечных сокращений.

Когда из-за различных патологий эти клетки перестают выполнять свои функции, то врачам приходится имплантировать искусственный водитель ритма — электрокардиостимулятор на батарейках. Главная идея ученых-аритмологов заключается в том, чтобы найти способ заменить широко распространенные искусственные кардиостимуляторы на естественные клетки.

Ученые уже умеют выращивать пейсмекеры из биоматериала пациента и научились помещать их на сердце так, чтобы они начали выполнять свою работу.

— Эти клетки обладают активностью и способностью сокращаться. Они были выращены, так скажем, на подложке. И можно было увидеть, как кусочек мышечной ткани сокращается с помощью этих клеток, — отметил Александр Романов, заведующий научно-исследовательским отделом нарушений ритма сердца НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Как именно работают такие клетки, они показали в ходе эксперимента на минипиге.

Показываем, как прошел эксперимент Источник: НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина

Врачи поместили клетки на рабочее сердце минипига. Затем они воздействовали на них специальным лучом — в итоге сердце стало биться намного чаще в нужном участке. Как долго эта активность сможет сохраняться, покажут ближайшие месяцы: за минипигом будут наблюдать. Специальный прибор будет непрерывно фиксировать сердечный ритм во всех нюансах.

Ученые будут продолжать эксперименты и наблюдение. В будущем разработка может помочь отказаться от кардиостимуляторов или других методов лечения аритмии, например, хирургической аблации.