«Раньше начинаешь — быстрее развивается зависимость». Врачи — о том, в каком возрасте можно начинать пить алкоголь (и это не 18)

Врачи рассказали, в каком возрасте приемлемо начинать употреблять алкоголь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Возрастной ценз для продажи спиртных напитков в России хотят поднять до 21 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, алкоголь — это оружие, которое человек должен покупать только «при полном созревании личности».

— Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку, — написал Хамзаев в своем Telegram-канале.

Депутат привел параллели с охотничьим, спортивным и травматическим оружием и отметил, что приобретать его можно только с 21 года.

— Для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности. Психологическая отметка — 21 год, — уточнил он.

Наши коллеги из MSK1.RU решил выяснить, нужно ли человеку «психологически созреть» для употребления алкоголя, а если да, то в каком возрасте люди могут начинать пить спиртное. Рассказываем, что по этому поводу говорят врачи.

Надо ли «созреть» для алкоголя?

По мнению опрошенных MSK1.RU психиатров-наркологов, перед тем как попробовать свой первый бокал вина, а уж тем более водку, человек действительно должен психологически созреть. Это обосновывается как морально-этическим фактором, так и физиологическим.

— По медицинским параметрам созревание ферментных систем организма происходит именно в 21 год — не только психологических, но и клинических ферментных систем. Считается, что возраст начала употребления в 21 год сокращает пагубные последствия для организма, — объяснила MSK1.RU психиатр-нарколог Любовь Шишенкова.

Это клинические исследования, не просто так придумано. Рекомендации и раньше существовали, просто законодательно их не вносили. Любовь Шишенкова врач психиатр-нарколог

Более высокий возрастной ценз на продажу алкоголя установлен во многих других странах. Например, в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Литве покупать спиртное можно с 20 лет. В ряде штатов США возрастной ценз составляет 21 год, а в Индии — и вовсе 25 лет. А вот в Германии пиво и вино можно купить с 16 лет, с 18 — крепкий алкоголь. В 1985 году в СССР выпускали постановление о запрете продажи алкоголя до 21 года, но в 1995-м его решили отменить. В 2021 году Минздрав снова выступил с инициативой повысить минимальный возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя, с 18 до 21 года.

Что происходит с нашим организмом к 21 году?

К этому возрасту у человека «закрывается скелет»: все системы достигают зрелости, юноши и девушки перестают расти. Кроме того, в 21 год у людей формируются морально-этические нормы, рассказал MSK1.RU психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

— В этом возрасте уже формируется личность, понимание жизни: что плохо, что хорошо. Человек уже может сказать «нет». Многие оканчивают среднее и высшее учебное заведение. В 18 лет сейчас только школу оканчивают. Человек не понимает, кем он хочет стать, как хочет жить и что ему делать, — пояснил он.

Алкоголь является психоактивным веществом, и, употребляя его, многие «вовлекаются», говорит Казанцев. Особенно учитывая тот факт, что спиртное представлено в разных вариантах: это и алкогольные коктейли, которые пьются легче того же пива, и сладкие сидры, и другие напитки.

Что будет, если начать пить раньше 21 года?

Глобально — ничего страшного, но здесь всё зависит от возраста человека и количества потребляемого алкоголя. В любом случае, чем раньше люди начинают пить спиртное, тем больше риск развития зависимости.

— В принципе алкоголизация приводит к пагубным последствиям. Но чем раньше проба алкоголя у ребенка или подростка, тем выше риск возникновения зависимости. Там, конечно, многофакторные вещи, — объяснила MSK1.RU Любовь Шишенкова.

Чем раньше начинаешь, тем быстрее развивается зависимость. Любовь Шишенкова врач психиатр-нарколог

Алкогольная зависимость формируется постепенно, и когда спиртное есть в доступе, отказаться от него становится труднее, отметил Алексей Казанцев.

— Уйти зависимость постепенно не может. Она необычно всегда обманывает: вот я по чуть-чуть, по чуть-чуть, и остановлюсь. И, как сами зависимые говорят, «одного раза всегда много, тысячу раз всегда мало», — сказал MSK1.RU психиатр-нарколог.

А легкие напитки допустимы и до 21 года?

В некоторых странах с 18–21 года продают только крепкий алкоголь, а вот пиво и вино могут приобрести даже 16-летние подростки. Но легкие спиртные напитки тоже вызывают зависимость, подчеркнула Любовь Шишенкова.

— Последствия будут абсолютно одинаковые — что от водки, что от пива, они всегда разовьются, будь это употребление еженедельно или только по выходным, — объяснила эксперт. — Скорость развития зависимости — кому-то года достаточно, чтобы уже заболевание было, кому-то — 10 лет. То есть это уже индивидуально.

Если же ребенок притронется к крепкому алкоголю, это может привести к летальному исходу. Очень часто дети, попробовавшие спиртное, оказываются в отделениях токсикологии, рассказала врач.

— Если ребенок выпьет бутылку водки, то он просто умрет. И когда рассказывают: «Мы там выпили…» — это, конечно, бравада детская, потому что и в меньших дозировках дети оказываются в реанимации с алкогольным отравлением. Для детей это смертельно.

Поможет ли повышение возрастного ценза?

Вряд ли россияне не смогут обойти ужесточение возрастного ценза, однако он послужит большим ограничением при покупке алкоголя, считает психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

— Культура есть, конечно, это не спасет всех — сто процентов, но какая-то часть населения, скорее всего, [будет употреблять меньше алкоголя]. Помните, когда ввели [ограничение продажи спиртного] по времени, всё-таки какая-то часть населения стала употреблять алкоголь гораздо меньше. Заходя в магазин и видя, что не попал вовремя, я не побегу куда-то. Как говорят, не больно-то и хотелось, — сказал он.