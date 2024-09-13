Мигрант сделал школьника тяжелым инвалидом — и не выплатил ему ни копейки из 3 миллионов

Беда случилась в апреле 2022 года. Роман переходил дорогу по пешеходному переходу, и его сбила иномарка Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Врачи заново научили ходить школьника, который год провел в коме после ДТП. Мальчику помогают реабилитироваться неравнодушные люди, а виновник аварии, несмотря на решение суда, ничего пострадавшему не выплатил. E1.RU рассказывает подробности тяжелой истории.

Вам дорога только в хоспис

Мы уже писали про беду, которая случилась с девятиклассником из Екатеринбурга Ромой Кузнецовым в апреле 2022 года. Мальчик возвращался домой из школы, переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент водитель Kia Rio не остановился на красный и сбил его. Парень получил тяжелые травмы, несколько недель был в глубокой коме под ИВЛ.

Роме спасали жизнь, но потом отправили «доживать» в хоспис, посчитав безнадежным. Реабилитационный потенциал оценили как нулевой.

Год мальчик лежал в хосписе в вегетативном состоянии — бодрствующей коме. За ним ухаживала бабушка Галина Ивановна. Мама, единственный кормилец в семье, работала. Бабушка общалась и занималась с внуком, объясняла простые бытовые вещи. И вот в один из дней врачи хосписа обратили внимание на то, что у Ромы появились признаки сознания.

В те редкие моменты, когда он открывал глаза (мальчик был на сильнейших обезболивающих, успокоительных и часами спал), было видно, что он понимает речь, пытается общаться кивком или глазами. Специалисты сказали тогда, что пациенту, возможно, нужна реабилитация.

Полтора года назад у Ромы началась реабилитация Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Но, так как в медицинской карте подростка стояло заключение о том, что никакого потенциала нет и он нуждается лишь в паллиативе (лечении, которое, в случае неизлечимой болезни, улучшает качество жизни. — Прим. ред.), попасть на реабилитацию бесплатно, по ОМС, Рома уже не мог. Галина Ивановна стала сама искать реабилитационные центры и вышла на медицинский центр Ирины Волковой. Родным там не обещали чудес, предложили взять мальчика сначала на десять дней — определить, можно ли с ним работать.

А через несколько дней после занятий Рома смог встать у шведской стенки. Через месяц прошел с поддержкой и помощью 60 шагов. После года в коме это выглядело чудом. Оказалось, что у парня мощный потенциал для восстановления.

«Надежда дает мне силы»

И вот спустя полтора года, буквально неделю назад, во время очередного курса реабилитации Рома начал ходить сам. Еще опираясь на ходунки — но без помощи и поддержки со стороны.

За это время подросток прошел несколько восстановительных курсов. К нему вернулись навыки чтения и письма.

Неделю назад Рома начал ходить без помощи Источник: Клиника Волковой

— Помню, как еще в первые месяцы после аварии услышала от одного из врачей: «Не питайте надежду, у него остались одни рефлексы, никакого сознания». Я ответила тогда: «Зачем вы мне так говорите? Отнимаете надежду, отнимаете силы». Надежда дает мне силы. Поэтому я не читала выписки с прогнозами, просто любила и ухаживала, мне не нужны были прогнозы.

И позже, когда мы только уезжали из хосписа, некоторые считали, что это авантюра — безнадежного пациента везти на реабилитацию. Там ведь были мамы, чьи дети годами находятся в вегетативном состоянии. Галина Ивановна бабушка Ромы

Ловили и скептические взгляды, и недоверчивые. Но была и поддержка от врачей, которые верили в нас. Я вообще очень благодарна врачам хосписа, которые были рядом в это тяжелое время. А сейчас у нас другой этап, другая жизнь, — говорит Галина Ивановна.

Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Первые шаги Источник: Клиника Волковой

В октябре Роме исполнится 18 лет. Говорить он пока не может из-за трахеостомы — искусственного горла, отверстия в трахее, — ее установили, когда он не мог дышать и глотать самостоятельно. Пока парень общается и занимается письменно, набирая то, что он хочет сказать, на компьютере.

— Из-за тремора одной из рук бывает тяжело попасть по клавиатуре, пропускает пробелы, но пишет грамотно. Память в нем проснулась. Я с самых первых дней читала ему. Сейчас тоже занимаемся чтением. Например, читаю, останавливаюсь, даю ему книгу — он побегает взглядом и указкой показывает, где мы остановились. Читаем самые простые книги, из программы младшей школы. Сейчас вот — Чарушина.

Это правила реабилитации: от простого к сложному. Так же и со сложением: решаем простые примеры. Рома тут пошутил 1 сентября по этому поводу, написал мне: «Снова в первый класс иду». Галина Ивановна бабушка Ромы

Самая большая радость — что он сам начал ходить, сам поворачивает, переставляет ходунки. Мы уже гуляем на улице. Когда выписывались после реабилитации, я сказала врачам: «Спасибо за мужество, что полтора года назад вы рискнули нас взять», — рассказывает бабушка.

Роман общается и занимается при помощи письма, набирая текст Источник: Клиника Волковой

Руководитель клиники реабилитации Ирина Волкова признается, что первое время не было никакой уверенности, что что-то получится.

— Когда привезли — почти глаза не открывал, контакта никакого не было. Просто работали — и всё, без особой веры в успех. А сейчас и пишет, и ходит. Очень доброжелательный, общительный мальчишка, — говорит о Роме Ирина Волкова.

Из 3 миллионов рублей — ни копейки

Бабушка Галина Ивановна вместе с внуком готовится к поездке в Москву, в федеральный медицинский центр: специалисты будут смотреть, можно ли убирать искусственное горло. Тогда может вернуться и речь: с логопедом Роман тоже успешно занимается — тренирует речевой аппарат, произносит звуки.

Галина Ивановна всегда рядом с внуком Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Восстановление Роману оплачивали благотворительные фонды. На самый первый курс собрали деньги бабушка с мамой, также траты на нынешнее лечение брала на себя и клиника Волковой: врачи хотят помочь подростку максимально восстановиться.

А виновник аварии Баракатуллои Хаёт, гражданин одной из республик бывшего СНГ, к данному моменту, как рассказала бабушка Ромы, не выплатил покалеченному парню ни копейки. Несмотря на то что еще в апреле суд постановил, чтобы он возместил подростку моральный вред в размере 3 миллионов рублей. Иск в интересах Романа подала прокуратура, судья удовлетворил его. Но Хаёт до сих пор не исполнил это решение.