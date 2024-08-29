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Здоровье «Вакцины не существует»: в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли защититься от смертельной лихорадки

«Вакцины не существует»: в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли защититься от смертельной лихорадки

Под Ярославлем выявлен первый случай заражения

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1 комментарий

зарегистрирован один случай

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от лихорадки Западного Нила. Напомним, первый случай смертельного заболевания выявили в поселке Карачиха Ярославского района.

— Проведено эпидемиологическое расследование, — рассказала 28 августа заместитель начальника эпидемиологического отдела Наталья Арсёнова. — Данное заболевание от человека к человеку не передается. Эффективной вакцины на данный момент не существует. Защитными мерами являются использование москитных сеток на окна и двери, использование репеллентов при посещении лесопарковых зон и лесов, использование защитной одежды.

В надзорном ведомстве также отчитались о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание. Зачастую, заражение происходит при укусе человека зараженным комаром. Симптомами могут быть длительная лихорадка, головные и мышечные боли, высыпания. Болезнь может протекать бессимптомно. Вирус поражает центральную нервную систему, сосуды, слизистые оболочки.

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Комментарии
1
Гость
29 августа 2024, 13:40
Очередной коровий дуровирус....
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