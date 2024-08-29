«Вакцины не существует»: в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли защититься от смертельной лихорадки

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от лихорадки Западного Нила. Напомним, первый случай смертельного заболевания выявили в поселке Карачиха Ярославского района.
— Проведено эпидемиологическое расследование, — рассказала 28 августа заместитель начальника эпидемиологического отдела Наталья Арсёнова. — Данное заболевание от человека к человеку не передается. Эффективной вакцины на данный момент не существует. Защитными мерами являются использование москитных сеток на окна и двери, использование репеллентов при посещении лесопарковых зон и лесов, использование защитной одежды.
В надзорном ведомстве также отчитались о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание. Зачастую, заражение происходит при укусе человека зараженным комаром. Симптомами могут быть длительная лихорадка, головные и мышечные боли, высыпания. Болезнь может протекать бессимптомно. Вирус поражает центральную нервную систему, сосуды, слизистые оболочки.