Может привести к ожирению и диабету: что с вами будет, если пить энергетики каждый день — список болезней

В магазинах продают очень много энергетиков на любые вкус и цвет, но злоупотреблять ими не стоит Источник: Полина Бородкина / NGS24.RU











Магазины пестрят разноцветными баночками, содержимое которых обещает бодрость. Энергетики пьют и взрослые, и дети, зная, что они вредны. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина вместе с химиком и врачами разобралась, что у любителей такой «подзарядки» откажет раньше, желудок или сердце, и почему у детей есть риск остаться коротышками.



«Зависимость подобна наркотической»

Начнем с состава. По просьбе NGS24.RU доцент, доктор химических наук и профессор кафедры физической и неорганической химии СФУ Светлана Сайкова разобрала ингредиенты одного из самых популярных энергетических напитков.



— Состав — это то, на основе чего мы должны принимать решение о том, купить нам это или нет, — отмечает Светлана Сайкова. — Напомню, что состав пишут в порядке снижения концентрации того или иного компонента. То есть на первом месте то, чего больше всего, на последнем месте то, чего меньше всего.



Так, на первом месте в составе энергетиков стоит вода — оно и очевидно. А вот сразу за ней идет сахар, которого, как вы поняли, очень много. Даже слишком.



— Это означает, что в этих напитках довольно высокое содержание сахара. Конкретно в одном из самых популярных напитков на 100 граммов приходится 12 граммов сахара. Это всё равно что положить в кружку чая пять, а то и шесть ложек сахара, — уточнила доктор химических наук. — Высокое содержание сахара, на мой взгляд, — это основная проблема энергетических напитков, как и других газированных напитков.



После сахара идет декстроза, регуляторы кислотности и цитрат натрия, продолжает Светлана Сайкова.



— Декстроза — это тоже простой углевод. Чтобы снизить количество сахара, вместо сахарозы добавляют декстрозу, — объясняет профессор. — Дальше идут регуляторы кислотности, то есть лимонная кислота. Их добавляют для того, чтобы напиток не был сильно приторным. Цитрат натрия — это соль лимонной кислоты, ее добавляют для поддержания в напитке нужного значения кислотности. Вреда от лимонной кислоты и от цитрата натрия нет.



На шестом месте в составе энергетиков расположился таурин, сразу за ним — ароматизаторы и экстракт женьшеня.



— Таурин — это аминокислота. 30 миллиграммов на 100 миллилитров — это нормально, то есть сопоставимо с суточной дозой, — объясняет Светлана Сайкова. — А дальше идет ароматизатор. Нам ничего не говорят о том, какой именно ароматизатор используется, остается надеяться, что это какой-нибудь альдегид (яблочный, коричный, земляничный) — искусственно синтезированное химическое соединение, идентичное натуральным ароматизаторам и разрешенное к использованию. Экстракт женьшеня — это известный психостимулятор, его добавляют в небольших количествах с энергетической целью.



В энергетиках очень много сахара, и это очень плохо Источник: Полина Бородкина / NGS24.RU











— Мальтодиэкстрин — это вещество, которое имеет углеводную природу, но содержание его небольшое. Скорее всего, это еще один дополнительный подсластитель, чтобы снизить содержание сахара. Далее идет L-карнитин. Это тоже аминокислота, L означает лимфовозвращающая, которая в организме человека есть. L-карнитин широко используют спортсмены, например, для того чтобы усилить свою выносливость. Дальше идет L-тартат, это соли и винные кислоты, небольшие количества, тоже такая техническая добавка для определенного поддержания уровня кислотности, — перечисляет Светлана Сайкова. — А вот дальше идут консерванты — сорбат калия. Нормальный консервант. Без консервантов в принципе невозможно при таком количестве сахара. Если их не было бы, то сразу завелись бы всякие патогенные микроорганизмы. Поэтому консерванты — это необходимость, тем более что сроки годности должны быть побольше. Сорбаты — это соединения сорбиновой кислоты. Они есть даже в рябине, известно, что рябины долго хранятся и не портятся как раз за счет этого. Это идентичные натуральные вещества, то есть от них мы не ждем особых неприятностей. Тоже часто используются наравне с бензоатом, часто во всех продуктах питания.



И вот к концу списка ингредиентов мы наконец-то подобрались к кофеину, который как раз и отвечает за бодрость после выпитого энергетика.



— Про него часто говорят, что из-за него повышается давление, а значит, он истощает нервную систему. Но содержание кофеина — оно разнится от напитка к напитку. Я посмотрела данные, которые есть по разным напиткам. Есть напитки, где 75 миллиграммов кофеина, а есть напитки, где на баночку будет около 150 миллиграммов кофеина. Примерно вот такие количества в разных напитках, где-то на уровне от 100 максимум на банку до 250−300 миллиграммов кофеина. Это, в принципе, равно или даже меньше, чем количество кофеина в одной чашке кофе, — говорит доктор химических наук.



Если постоянно пить напитки с большим количеством сахара, то могут начаться проблемы со здоровьем, уточняет Светлана Сайкова. Например, всё может закончиться диабетом второго типа. Она считает, что привыкание к энергетикам вызывает именно большое содержание сахара. Поэтому если и пить энергетики, то лучше без сахара, советует доктор химических наук. А лучше просто кофе, от которого пользы гораздо больше.



Ранее NGS24.RU рассказывал, чем полезен и вреден кофе, кому его можно, а кому нельзя, почему с особой осторожностью его надо пить тем, кто плохо засыпает или не высыпается вовсе, почему его лучше пить без молока, а после запивать водой. А еще мы писали о сахарозаменителях, действительно ли они вызывают головные боли и онкологию. И что же делать, если сильно хочется сладкого.



Если отказаться от энергетиков вы пока не можете, то отдавайте предпочтение напиткам без сахара Источник: Полина Бородкина / NGS24.RU











— Последние исследования показывают, что сахар действует по типу наркотической зависимости. То есть зависимость, подобная наркотической. Современные заменители сахара безопасны. Это подтверждено многочисленными исследованиями, которые можно использовать. Благодаря им мы убираем главный вред — сахар, — уточнила профессор. — Специфического вреда от энергетика нет, потому что содержание кофеина в нем сравнимо с чашкой кофе. Однако вреда нет до тех пор, пока вы не превышаете норму, которая у каждого своя. Существует большое количество исследований, которые показывают благотворное влияние кофе и на работоспособность, и на умственные способности.



Тем не менее некоторые врачи уверены, что употребление таких напитков не пройдет без следа для организма. Особенно если говорить о детском здоровье. В мировой практике известны случаи, когда подростки умирали после того, как пили энергетики.



От гиповитаминоза до разрушения костей

По мнению врача-кардиолога и невролога Олега Архипова, энергетики сильно нагружают сердечно-сосудистую и нервную системы: как минимум повышают частоту сердечных сокращений и уровень артериального давления и как максимум вызывают зависимость, о которой ранее говорила доцент, доктор химических наук и профессор кафедры физической и неорганической химии СФУ Светлана Сайкова.



— Очень часто мы отмечаем, что злоупотребление энергетиками имеет возбуждающее действие на нервную систему. Увеличивается уровень умственных способностей, увеличивается уровень двигательной активности, повышается уровень тревожности. Впоследствии пациенту всё чаще хочется этого драйва, этого состояния психоактивности и повышенной энергии, и вот за счет этого часто происходит привыкание своего рода, — объяснил врач.



Летом 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.



Олег Архипов говорит, что список людей, которым энергетики противопоказаны, «достаточно внушаемый». Однако, продолжает он, в первую очередь такие напитки нельзя





детям и подросткам, поэтому не зря на энергетиках красуется маркировка 18+;

гипертоникам;

людям с болезнями сердца, в том числе ишемической;

и людям с повышенной психоактивностью.

Детям и подросткам до 18 лет энергетики категорически противопоказаны Источник: Полина Бородкина / NGS24.RU











— Потому что у них [людей с повышенной психоактивностью] и так активность зашкаливает. Делать ее еще сильнее нежелательно, — отметил врач. — Что касается детей, это гиповитаминозы, даже сам сахар — это пиковые инсулиновые скачки, которые приводят к развитию остеопороза. Цепочка кальция будет снижаться и приведет к раннему разрушению костей.



В остальных случаях, если очень сильно хочется, то лучше не употреблять больше одной баночки в сутки, советует кардиолог. При условии, если нет других противопоказаний. Также врач отметил, что это касается и напитков с сахаром, и без него. Потому что и там, и там, продолжает Архипов, как минимум есть кофеин и таурин, которые влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.



Кроме сердца, энергетики оказывают сильное влияние и на работу желудочно-кишечного тракта. И диарея еще не самое страшное, с чем могут столкнуться любители взбодриться.



От диареи до язвы

По мнению врача-гастроэнтеролога Анны Паршиной, энергетические напитки представляют большую угрозу для желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы.



— Кофеин в высоких дозах может усиливать секрецию желудочной кислоты, что может привести к раздражению слизистой оболочки желудка и вызвать такое заболевание, как гастрит. Также кофеин и другие стимуляторы увеличивают перистальтику кишечника, что может приводить к диарее. — Сахар и искусственные подсластители могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, что негативно сказывается на пищеварении и общем состоянии желудочно-кишечного тракта.

Злоупотребление такими напитками может привести к гастриту и язве, заявляет гастроэнтеролог. — А еще ожирению и диабету из-за всего того же большого количества сахара.

— Избыток кофеина стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, что провоцирует развитие ГЭРП — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При этом человек будет ощущать постоянную горечь во рту, изжогу, жжение, неприятные ощущения в грудной клетке, — пояснила Анна Паршина. — Также увеличение перистальтики кишечника и изменения в микрофлоре могут вызвать хроническую диарею. Также СРК — это синдром раздраженного кишечника и другие функциональные расстройства. Кроме того, содержание сахара провоцирует развитие метаболических заболеваний, таких как ожирение и сахарный диабет.



Кофеин «раздражает» желудок и может привести к гастриту Источник: Полина Бородкина / NGS24.RU











Анна Паршина рекомендует вовсе отказаться от энергетиков.



— Употребление энергетических напитков провоцирует и усугубляет течение таких заболеваний желудочно-кишечного тракта, как гастрита, эрозий, а также язвенной болезни желудка и ДПК, ГЭРБ, функциональной диспепсии, СРК, обострения острого и хронического панкреатита, дисбактериоза и дегидратации и электролитных нарушений, — уточнила она.



Такого же мнения придерживаются нутрициологи. По их словам, чувство бодрости после выпитого энергетика — обманно.



Три банки энергетика = 15 чашек кофе

От энергетиков рекомендует отказаться и нутрициолог Ирина Бывшева. Причина — кофеиновая зависимость. По ее словам, три банки энергетика за час сопоставимы 15 чашкам кофе.



— В процессе жизнедеятельности у нас вырабатывается такая молекула, как аденозин. Она дает сигнал организму, когда пора отдохнуть. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, так как имеет сходную структуру с аденозином, благодаря чему может связываться с его рецепторами. Но никакого стимулирующего или подавляющего действия на клетки при этом он не оказывает. Никакой энергии он не прибавляет, он просто не позволяет нейронам получить сигнал о том, что пора бы взять перерыв и отдохнуть. Человек же в это время чувствует себя в силах и на подъеме. Именно этот эффект описывают как получение энергии «в долг», — объяснила нутрициолог. — После завершения эффекта от кофеина организм, накопивший еще больше аденозина, который срочно занимает все рецепторы, ощущает сильный упадок сил и сонливость. Действие энергетического напитка заключается в том, что он не дает дополнительную энергию, а вынуждает клетки нашего тела отдавать последнее.



Ирина Бывшева перечислила последствия, которые может принести с собой злоупотребление энергетиками:





головная боль и мигрень;

сужение кровеносных сосудов из-за содержания в напитке большого количества кофеина;

усиление сокращения сердца из-за того же кофеина, которого, по мнению нутрициолога, в три раза больше, чем в кофе;

ожирение из-за избыточного количества сахара.