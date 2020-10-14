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Для упорных: можно ли в Ярославле дозвониться на горячие линии по коронавирусу

Проверяем, как работают телефоны для тех, кому нужна помощь

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Чтобы дозвониться до горячей линии по коронавирусу, нужна не одна попытка&nbsp;

Чтобы дозвониться до горячей линии по коронавирусу, нужна не одна попытка 

Ярославцы не могут дозвониться до горячей линии по коронавиурсу

В первую волну пандемии в Ярославской области открыли несколько горячих линий по коронавирусу. На носу, кажется, вторая волна.

Власти публиковали список номеров, по которым можно позвонить и задать вопросы о пандемии. Вот их список:

  • (4852) 40-04-55;
  • (4852) 73-80-60;
  • (4852) 73-83-33;
  • (4852) 73-26-95 (горячая линия Роспотребнадзора).

Можно ли теперь дозвониться? Мы решили проверить.

Звоним по первому номеру. Абонент оказался недоступен. Второй, третий и четвертый номера были заняты. Звоним по второму кругу, ситуация повторяется. С последней попытки на другом конце третьего номера трубку наконец сняли.

Диспетчер задал ряд вопросов:

  • был ли контакт с заболевшим коронавирусом;
  • какая у абонента сейчас температура;
  • сколько дней беспокоит кашель;
  • есть ли другие признаки ОРВИ (насморк, заложенность носа);
  • есть ли хронические болезни, влияющие на появление кашля;
  • к какой поликлинике относится позвонивший.

СЮЖЕТ

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— Вам нужно позвонить и посоветоваться с поликлиникой. Там нужно описать ситуацию. Сейчас не рекомендуется идти в поликлинику с признаками ОРВИ, к тому же, сейчас все поликлиники перегружены. Если продолжатся признаки ОРВИ, нужно вызвать врача на дом. Врач спросит про контакты с больными COVID-19, посмотрит, есть ли видимые признаки ОРВИ (миндалины и зев), послушает легкие на хрипы, — уточнил диспетчер линии.

Зная о том, что многие ярославцы затрудняются дозвониться до своих поликлиник, мы уточнили, в какое время лучше туда звонить.

— В центре и Брагино есть звонковые центры, которые работают с утра до вечера. Во Фрунзенском и Красноперекопском районах таких центров нет. Поэтому проблема заключается в том, что дозвониться до поликлиники действительно очень сложно, — добавил диспетчер.

В начале пандемии также был опубликован номер волонтёрского центра — 8 800 511-44-50. Мы попытались дозвониться и туда. Но и с городского, и с сотового услышали одну фразу:

— Наберите номер ip-телефона.

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