Для упорных: можно ли в Ярославле дозвониться на горячие линии по коронавирусу

В первую волну пандемии в Ярославской области открыли несколько горячих линий по коронавирусу. На носу, кажется, вторая волна.



Власти публиковали список номеров, по которым можно позвонить и задать вопросы о пандемии. Вот их список:



(4852) 40-04-55;

(4852) 73-80-60;



(4852) 73-83-33;



(4852) 73-26-95 (горячая линия Роспотребнадзора).





Можно ли теперь дозвониться? Мы решили проверить.

