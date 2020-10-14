Для упорных: можно ли в Ярославле дозвониться на горячие линии по коронавирусу

Ярославцы не могут дозвониться до горячей линии по коронавиурсу
В первую волну пандемии в Ярославской области открыли несколько горячих линий по коронавирусу. На носу, кажется, вторая волна.
Власти публиковали список номеров, по которым можно позвонить и задать вопросы о пандемии. Вот их список:
- (4852) 40-04-55;
- (4852) 73-80-60;
- (4852) 73-83-33;
- (4852) 73-26-95 (горячая линия Роспотребнадзора).
Можно ли теперь дозвониться? Мы решили проверить.
Звоним по первому номеру. Абонент оказался недоступен. Второй, третий и четвертый номера были заняты. Звоним по второму кругу, ситуация повторяется. С последней попытки на другом конце третьего номера трубку наконец сняли.
Диспетчер задал ряд вопросов:
- был ли контакт с заболевшим коронавирусом;
- какая у абонента сейчас температура;
- сколько дней беспокоит кашель;
- есть ли другие признаки ОРВИ (насморк, заложенность носа);
- есть ли хронические болезни, влияющие на появление кашля;
- к какой поликлинике относится позвонивший.
— Вам нужно позвонить и посоветоваться с поликлиникой. Там нужно описать ситуацию. Сейчас не рекомендуется идти в поликлинику с признаками ОРВИ, к тому же, сейчас все поликлиники перегружены. Если продолжатся признаки ОРВИ, нужно вызвать врача на дом. Врач спросит про контакты с больными COVID-19, посмотрит, есть ли видимые признаки ОРВИ (миндалины и зев), послушает легкие на хрипы, — уточнил диспетчер линии.
Зная о том, что многие ярославцы затрудняются дозвониться до своих поликлиник, мы уточнили, в какое время лучше туда звонить.
— В центре и Брагино есть звонковые центры, которые работают с утра до вечера. Во Фрунзенском и Красноперекопском районах таких центров нет. Поэтому проблема заключается в том, что дозвониться до поликлиники действительно очень сложно, — добавил диспетчер.
В начале пандемии также был опубликован номер волонтёрского центра —
— Наберите номер ip-телефона.