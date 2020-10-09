Власти рассказали, что будет с дистантом и досрочными каникулами в Ярославле

Власти рассказали, как дальше будут учиться дети. Ситуация с коронавирусом сейчас непростая, количество заболевших растёт. В Москве школьников отправляют на досрочные каникулы.

В департаменте образования рассказали, чего ждать ярославским ребятам и их родителям.

— Для детей сделали разное время обучения, обеда и внеурочной деятельности, запретили вход в образовательные учреждения третьих лиц, всех учителей обязали носить средства индивидуальной защиты даже на уроках, а также происходит постоянное измерение температуры и обработка всех классов и других помещений, — пояснили в департаменте образования Ярославской области. — Закуплено более 280 тысяч средств индивидуальной защиты, почти 3500 установок обеззараживания воздуха и 1500 бесконтактных термометров, а также около 4600 дозаторов для обработки рук.