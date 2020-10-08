«Город перестаёт быть совково-россиянским»: столичный архитектор показал другой Ярославль. Видео

«По кайфу»: столичный архитектор показал другой Ярославль. Видео
Московский архитектор и блогер Владислав Сурин опубликовал на своём YouTube-канале видео под названием «Закрашиваю Ярославль». В ролике он поделился своим взглядом на то, как должен и мог бы выглядеть город.
— Ярославль я выбирал не специально, просто, будучи в Костроме, решил ненадолго заехать сюда и погулять, — рассказал Владислав Сурин. — Ярославль — классный город, но я ожидал от столицы Золотого кольца капельку больше любви к себе и любви к своим жителям. В городе не везде работает дизайн-код: то ли он есть, то ли его нет. Но выглядит всё не совсем аккуратно. Само собой, провода нужно убирать. Ну и Ярославль как будто не понимает, где находятся его важные места притяжения и как с ними работать: улицы в центре — автомобильная парковка, на центральной площади самым важным является разметка для проведения парадов военной техники, транзитный трафик, идущий через центр города, — преступление, и, конечно, заборы. Про заборы и безбарьерную среду лучше промолчать — то там, то здесь вылезают странные подступенки, платформы и другие артефакты.
Владислав Сурин живёт в Москве, окончил Московский архитектурный институт. Недавно он создал свой канал на YouTube, и его практически сразу же заметили, так как от остальных урбанистов он отличается качественной наглядной визуализацией.
Работу Владислава Сурина сейчас обсуждают пользователи Интернета. Больше отзывов позитивных, но нашлись, конечно, и те, кому ролик не понравился.
— Твои «исправления» прям по кайфу, — отозвался о ролике подписчик блогера manifesto2.017. — С ними Ярославль перестаёт быть совково-россиянским и становится русским городом. Прям с подчёркнутой стариной.
— Почему все урбанисты, когда изменяют наши города, смотрят на города Европы? — возразил Дмитрий Хонор. — В этих городах изначально разный тип проектирования. В этих городах разное население и так далее. Не получится из российского города сделать европейский. В наших реалиях можно сделать что-то типа американского города.
Ролик посмотрел главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. Он поделился своим мнением о том, сможет ли Ярославль стать «закрашенным»:
— Всё очень правильно показано, — сказал он. — Заборы — в урну, проезд — уже, а тротуар — шире. Спуск напротив губернаторского дома закрыт из-за аварийности, в настоящее время разрабатывается документация по реставрации. Тоже самое с беседкой и виадуком. Транспортно-парковочную сеть всю перерабатываем, правда, это комплексная задача на весь город и агломерацию. И это не так просто рисуется, как показано. Ну в целом мысль верная. Улицы без проводов уже нарисованы, реконструкция центральных пространств тоже. Работаем над получением финансирования. Ни в коем случае нельзя останавливаться мечтать, нужно находить смелые дизайн-решения.
Ранее Артём Цымбалов уже подробно рассказывал, как в ближайшее время в Ярославле планируют перекроить транспортную схему. Причём изменения коснутся не только пассажиров общественного транспорта, а вообще всех.