«Город перестаёт быть совково-россиянским»: столичный архитектор показал другой Ярославль. Видео

Московский архитектор и блогер Владислав Сурин опубликовал на своём YouTube-канале видео под названием «Закрашиваю Ярославль». В ролике он поделился своим взглядом на то, как должен и мог бы выглядеть город.

— Ярославль я выбирал не специально, просто, будучи в Костроме, решил ненадолго заехать сюда и погулять, — рассказал Владислав Сурин. — Ярославль — классный город, но я ожидал от столицы Золотого кольца капельку больше любви к себе и любви к своим жителям. В городе не везде работает дизайн-код: то ли он есть, то ли его нет. Но выглядит всё не совсем аккуратно. Само собой, провода нужно убирать. Ну и Ярославль как будто не понимает, где находятся его важные места притяжения и как с ними работать: улицы в центре — автомобильная парковка, на центральной площади самым важным является разметка для проведения парадов военной техники, транзитный трафик, идущий через центр города, — преступление, и, конечно, заборы. Про заборы и безбарьерную среду лучше промолчать — то там, то здесь вылезают странные подступенки, платформы и другие артефакты.

