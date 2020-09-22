«В центре — не больше 20 км/ч»: в Ярославле глобально перекроят транспортную схему

— Выделенные полосы для общественного транспорта на дорогах, где в часы пик скапливаются пробки, и платные парковки в центре города будут?



— Платные парковки и велосипедные дорожки — это очень важно для современного города, но и есть первоочередные задачи. На первом месте стоит выделение полос для общественного транспорта и автомобилей спецслужб. Общественный транспорт не должен стоять наравне с личными автомобилями в одних пробках. Пока же мы видим обратное. Люди едут в час пик на машине только лишь потому, что они стоят в той же пробке, где автобус. Поэтому — сначала выделение полос, а потом всё остальное. Мы не собираемся ущемлять права автомобилистов, но когда общественный транспорт будет ездить по своей полосе, многие ярославцы из личного транспорта пересядут в общественный. Отказ от личного транспорта — общемировая тенденция, и в Ярославль она тоже обязательно придет.



— А с центром города что? Он уже скоро «лопнет» от транспорта.



— Именно. Поэтому мы будем определять направления движения. В исторической части Ярославля плотность дорог достаточно высокая, но все они у нас «всеядные», то есть во все стороны по ним транспорт ездит и везде можно парковаться. Допустим, если сделать, что транспорт по улице Свободы едет в одну сторону, а по Большой Октябрьской — в другую, то это позволит снять нагрузку и даст возможность для выделения полос для общественного транспорта и велосипедов, а также для расширения тротуаров. Где и как пустят транспорт, я пока не скажу, сначала нужно произвести расчёт потоков, а потом принимать решения. Кроме того, транзитный транспорт должен поехать в объезд центра, сместить его на проспекты Ленина и Толбухина, на Республиканскую улицу. То есть чтобы трафик, например, из Брагино на Нефтестрой не загружал зону ЮНЕСКО. А площади Волкова и Богоявления, а также улицы Первомайскую и Комсомольскую сделать максимально пешеходными. Не то что сюда будет нельзя заезжать на машине — можно, но только со скоростью 20 км/ч. И светофоры все будут работать в пользу пешеходов, а возможно, и вообще введение приоритета пешеходов в этой зоне.

