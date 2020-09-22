«В центре — не больше 20 км/ч»: в Ярославле глобально перекроят транспортную схему

В Ярославле введут ограничения скорости движения и сделают центр пешеходным
В Ярославле городские власти решили глобально перекроить транспортную схему. Причём речь идёт не только об общественном транспорте, а обо всех. Как это будет выглядеть и когда ждать изменений мы спросили у главного архитектора города и заместителя директора департамента градостроительства Артёма Цымбалова.
— Мы стремимся к тому, чтобы сделать передвижение по городу комфортным для всех: и для автомобилистов, и для пешеходов. Первый ключевой момент — это определение зон различного приоритетного права движения в зависимости от части городской территории. В центре исторического города необходимо обеспечить комфорт передвижения пешеходам. В качестве примера удобной и комфортной пешеходной зоны можно привести улицу Кирова. Дальше от центра все внимание транспортной инфраструктуры будет правильно отдать общественному транспорту, и только ближе к границам города свои права на проезд заявит личный транспорт. Естественно, это крайне упрощенная схема, и также следует учесть, что в каждом районе должен быть выделен центр, где пешеход должен чувствовать себя комфортно без использования автомобиля. Кроме того, все эти зоны должны прошиваться единой велосипедной инфраструктурой, которая может служить реальной альтернативой другим видам транспорта.
— Выделенные полосы для общественного транспорта на дорогах, где в часы пик скапливаются пробки, и платные парковки в центре города будут?
— Платные парковки и велосипедные дорожки — это очень важно для современного города, но и есть первоочередные задачи. На первом месте стоит выделение полос для общественного транспорта и автомобилей спецслужб. Общественный транспорт не должен стоять наравне с личными автомобилями в одних пробках. Пока же мы видим обратное. Люди едут в час пик на машине только лишь потому, что они стоят в той же пробке, где автобус. Поэтому — сначала выделение полос, а потом всё остальное. Мы не собираемся ущемлять права автомобилистов, но когда общественный транспорт будет ездить по своей полосе, многие ярославцы из личного транспорта пересядут в общественный. Отказ от личного транспорта — общемировая тенденция, и в Ярославль она тоже обязательно придет.
— А с центром города что? Он уже скоро «лопнет» от транспорта.
— Именно. Поэтому мы будем определять направления движения. В исторической части Ярославля плотность дорог достаточно высокая, но все они у нас «всеядные», то есть во все стороны по ним транспорт ездит и везде можно парковаться. Допустим, если сделать, что транспорт по улице Свободы едет в одну сторону, а по Большой Октябрьской — в другую, то это позволит снять нагрузку и даст возможность для выделения полос для общественного транспорта и велосипедов, а также для расширения тротуаров. Где и как пустят транспорт, я пока не скажу, сначала нужно произвести расчёт потоков, а потом принимать решения. Кроме того, транзитный транспорт должен поехать в объезд центра, сместить его на проспекты Ленина и Толбухина, на Республиканскую улицу. То есть чтобы трафик, например, из Брагино на Нефтестрой не загружал зону ЮНЕСКО. А площади Волкова и Богоявления, а также улицы Первомайскую и Комсомольскую сделать максимально пешеходными. Не то что сюда будет нельзя заезжать на машине — можно, но только со скоростью 20 км/ч. И светофоры все будут работать в пользу пешеходов, а возможно, и вообще введение приоритета пешеходов в этой зоне.
— Это похоже на очередную сказку — при Урлашове городские власти нам обещали сделать современную схему работы общественного транспорта и даже тратили деньги на её разработку, при Слепцове нам рассказывали байки про пешеходный центр города. Мэры меняются, а город — нет. Какие гарантии, что сейчас не произойдёт то же самое?
— Давать стопроцентную гарантию, что всё это в ближайшее время произойдёт, мы пока не можем, но мы делаем всё, что в наших силах. Работа, которую городские власти проводят сейчас, станет хорошим фундаментом для последующих действий.
— Не очень понятно, до 2025 году реально всё воплотить в жизнь или это затянется на десятилетия?
— Думаю, да. Возможно, что даже раньше. Мы уже занимаемся поиском источников финансирования. Будут деньги, и дело пойдёт быстрее.