«Лица, контакты — всё есть»: мэр Рыбинска объявил масштабные поиски вандалов, испортивших 30 зданий

Мэр Рыбинска объявил масштабные поиски вандалов, испортивших 30 зданий
Глава Рыбинска Денис Добряков поручил привести в порядок фасады зданий, которые расписали вандалы. Ночью в прошедшие выходные шестеро парней разрисовали краской из баллончиков около тридцати домов на улицах Крестовой, Стоялой, в Вознесенском и Преображенском переулках.
Денис Добряков встретился с владельцами пострадавших зданий.
— Собрал всех владельцев зданий у себя, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Денис Добряков. — Проговорили сроки восстановления фасадов — до 15 октября. Мы со своей стороны берем на себя компенсацию затрат на восстановление фасадов — это дополнительная мотивация сделать всё быстро.
Глава Рыбинска сообщил, что вандалами занимается полиция.
— Лица, контакты — всё это есть. Осталось только физически найти этих «героев», — рассказал Денис Добряков. — Думаю, скоро мы узнаем их имена.
Видео: Аварии Рыбинск / Vk.com
Напомним, отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей.
Компанию парней, решившую увековечить себя художествами на стенах и витринах, сняли камеры наружного наблюдения. На записи видно, что шестеро молодых людей по очереди разрисовывают здания. Видимо, парни не подозревали, что их снимают, потому что лица прятать даже не пытались