«Лица, контакты — всё есть»: мэр Рыбинска объявил масштабные поиски вандалов, испортивших 30 зданий

Глава Рыбинска Денис Добряков поручил привести в порядок фасады зданий, которые расписали вандалы. Ночью в прошедшие выходные шестеро парней разрисовали краской из баллончиков около тридцати домов на улицах Крестовой, Стоялой, в Вознесенском и Преображенском переулках.



Денис Добряков встретился с владельцами пострадавших зданий.



— Собрал всех владельцев зданий у себя, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Денис Добряков. — Проговорили сроки восстановления фасадов — до 15 октября. Мы со своей стороны берем на себя компенсацию затрат на восстановление фасадов — это дополнительная мотивация сделать всё быстро.

