«Покусились на прекрасный город»: центр Рыбинска измалевали жуткими граффити

Отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Кто-то из баллончиков изуродовал ровные стены зданий.

— Жуткий акт вандализма в Рыбинске, — написали в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Замазано, испорчено, нагажено прямо в центре города. Кто-то покусился на наш прекрасный город, ставший уже похожим на небольшой европейский городок. Это плевок в лицо всем. Необходимо срочно найти хулиганов.

