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«Покусились на прекрасный город»: центр Рыбинска измалевали жуткими граффити

Вандалы попали в запись уличных камер

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Вандалов сняли камеры наружного наблюдения

Вандалов сняли камеры наружного наблюдения

Центр Рыбинска измалевали жуткими граффити. Вандалы попали на видео

Отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Кто-то из баллончиков изуродовал ровные стены зданий.

— Жуткий акт вандализма в Рыбинске, — написали в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Замазано, испорчено, нагажено прямо в центре города. Кто-то покусился на наш прекрасный город, ставший уже похожим на небольшой европейский городок. Это плевок в лицо всем. Необходимо срочно найти хулиганов.

Такими фасады домов увидели жители Рыбинска утром

Такими фасады домов увидели жители Рыбинска утром

Компанию парней, решившую увековечить себя художествами на стенах и витринах, сняли камеры наружного наблюдения. На записи видно, что шестеро молодых людей по очереди разрисовывают здания. Видимо, парни не подозревали, что их снимают, потому что лица прятать даже не пытались. Испорчены оказались фасады многих зданий на улице Крестовой.

Испорчены здания на улице Крестовой

Испорчены здания на улице Крестовой

В полиции рассказали, что получили заявление от граждан, скорее всего, художникам придётся ответить за сделанное.

— Проводится проверка, устанавливаются причастные лица, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Видео: Аварии Рыбинск / Vk.com

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Рыбинсквандалы
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