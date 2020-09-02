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«Перевели на дистант»: в ярославской школе выявили ученика с коронавирусом

В региональном департаменте образования рассказали о происходящем

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Коронавирус выявили у одного из учеников 13-й школы

Коронавирус выявили у одного из учеников 13-й школы

В Ярославле целый класс отправили на дистанционное обучение

Сегодня, 2 сентября, в Ярославле в школе № 13 у одного из учеников обнаружили коронавирус — его тест показал положительный результат. Из-за этого было принято решение перевести класс на дистанционное обучение.

— Уже установили круг людей, находившихся в контакте с заболевшим старшеклассником, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Меры, принятые в школе при организации учебного процесса — ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса, — позволили свести до минимума количество контактов с остальными учителями и школьниками. Тем не менее по предписанию Роспотребнадзора 28 одноклассников заболевшего и один учитель переведены на дистанционное обучение на период не менее 14 дней.

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К занятиям в очном режиме они смогут вернуться при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19. В школе проводятся все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия.

Также сегодня стало известно, что коронавирус выявили в администрации Пошехонского района. Заболела сотрудница управления образования. Вместе с ней на карантин отправили ещё пятерых человек из-за контакта с заражённой.

Всего в Ярославской области официально зарегистрировано 7308 людей, заразившихся COVID-19. В результате болезни умерли 37 человек.

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