«Перевели на дистант»: в ярославской школе выявили ученика с коронавирусом

Сегодня, 2 сентября, в Ярославле в школе № 13 у одного из учеников обнаружили коронавирус — его тест показал положительный результат. Из-за этого было принято решение перевести класс на дистанционное обучение.



— Уже установили круг людей, находившихся в контакте с заболевшим старшеклассником, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Меры, принятые в школе при организации учебного процесса — ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса, — позволили свести до минимума количество контактов с остальными учителями и школьниками. Тем не менее по предписанию Роспотребнадзора 28 одноклассников заболевшего и один учитель переведены на дистанционное обучение на период не менее 14 дней.

