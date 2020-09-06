«Верните довирусные времена»: ярославские школьники о том, что их бесит в новом формате обучения

Что бесит ярославских школьников в антикоронавирусном формате обучения
Учёба в школах в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции началась не в том режиме, к которому все привыкли. Родители теперь не могут зайти со своими детьми после уроков — приходится стоять ждать в сторонке. Но больше всего, конечно, изменения коснулись самих учеников. Мы узнали у ярославских школьников, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения.
— В этом году, когда мы приходим в школу, нам меряют температуру и обрабатывают руки антисептиком, — рассказал ученик 5А класса школы
— В некоторых школах появилась
Изменилась жизнь и в детских садиках у дошколят. Но те говорят, что с
— До 1 сентября мы ходили в дежурные группы, — поделился
Напомним, что по всей стране ходит слух, что школьников после