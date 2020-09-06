«Верните довирусные времена»: ярославские школьники о том, что их бесит в новом формате обучения

Учёба в школах в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции началась не в том режиме, к которому все привыкли. Родители теперь не могут зайти со своими детьми после уроков — приходится стоять ждать в сторонке. Но больше всего, конечно, изменения коснулись самих учеников. Мы узнали у ярославских школьников, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения.



— В этом году, когда мы приходим в школу, нам меряют температуру и обрабатывают руки антисептиком, — рассказал ученик 5А класса школы № 42 г. Ярославля Арсений Серков. — Ещё по всей школе теперь стоят автоматы-санитайзеры. А ещё у нас теперь два типа перемен: первый тип — это 30 минут урока, а потом 10 минут перемены, а после ещё 10 минут урока; второй тип, если я не ошибаюсь, то это классическая перемена после 40–45-минутного урока. Лично мне не нравится только то, что открытая продажа еды в школе теперь начинается только с 12:40, а так как я учусь в 1-ю смену, то это уже время пятого урока, и до него приходится сидеть голодному.

