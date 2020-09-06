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«Верните довирусные времена»: ярославские школьники о том, что их бесит в новом формате обучения

Дети рассказали об изменениях в их школах

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В школу теперь заходить можно только ученикам и учителям, родители должны оставаться на улице

В школу теперь заходить можно только ученикам и учителям, родители должны оставаться на улице

Что бесит ярославских школьников в антикоронавирусном формате обучения

Учёба в школах в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции началась не в том режиме, к которому все привыкли. Родители теперь не могут зайти со своими детьми после уроков — приходится стоять ждать в сторонке. Но больше всего, конечно, изменения коснулись самих учеников. Мы узнали у ярославских школьников, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения.

— В этом году, когда мы приходим в школу, нам меряют температуру и обрабатывают руки антисептиком, — рассказал ученик 5А класса школы № 42 г. Ярославля Арсений Серков. — Ещё по всей школе теперь стоят автоматы-санитайзеры. А ещё у нас теперь два типа перемен: первый тип — это 30 минут урока, а потом 10 минут перемены, а после ещё 10 минут урока; второй тип, если я не ошибаюсь, то это классическая перемена после 40–45-минутного урока. Лично мне не нравится только то, что открытая продажа еды в школе теперь начинается только с 12:40, а так как я учусь в 1-ю смену, то это уже время пятого урока, и до него приходится сидеть голодному.

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— В некоторых школах появилась 3-я смена, а 1-я смена стала начинаться раньше, — добавила ученица 6Б класса школы № 4 г. Ярославля Виктория Бойко. — Поэтому некоторым приходится приезжать в школу к 07:50, как, например, мне. Нас попросили приезжать в школу к этому времени и стоять ждать учителя у забора с запасным входом. Когда заходим в школу, первым делом — термометрия и дезинфекция рук. Уроки, как обычно, начинаются в 08:20, но стали идти по 40 минут. Мне не очень нравится, что нам нельзя контактировать с другими школьниками и нашими друзьями из параллели. Нам можно только стоять около кабинета на плавающих переменах, выходить дальше запрещено. В столовую мы ходим только с учителем, самим нельзя. Когда у нас урок проходит по группам в разных кабинетах, нас забирают учителя и провожают до кабинета. Ещё надоедает то, что мы почти всегда сидим в четырёх стенах, кабинеты не меняются. Когда уроки заканчиваются, учитель нас всех собирает и провожает до запасного выхода. Я бы хотела вернуть те довирусные времена, когда была школа без этих санитарных правил.

Изменилась жизнь и в детских садиках у дошколят. Но те говорят, что с 1 сентября заметили только позитивные изменения.

— До 1 сентября мы ходили в дежурные группы, — поделился 5-летний воспитанник детского сада № 57 г. Рыбинска Илья Осипычев. — Воспитателей мы не знали, приходили чужие. Ещё с нами в группу ходили дети разного возраста, это не так интересно. А теперь мы вернулись в свои группы: здесь друзья, любимая кроватка с одеялом и любимая воспитательница.

Напомним, что по всей стране ходит слух, что школьников после 20 сентября могут снова перевести на дистанционное обучение. Официально власти эту информацию опровергают.

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