В Рыбинске увидели медведя на детской площадке. На него спустили огромного пса

В отдалённом от центра микрорайоне Рыбинска местные жители увидели медведя. Это произошло около 21:30 23 августа в Копаево. Испуганные люди позвонили в единую диспетчерскую службу.
— Вышел на детскую площадку вечером, — рассказала Алёна Бодю.
Жители выпустили на зверя собаку породы маламут, которая спугнула медвежонка.
В департаменте охраны экологии и окружающей среды по Ярославской области подтвердили, что звонок о диком звере в городе действительно был, но когда полиция приехала на место, то никого не обнаружили.
— Сигнал в ЕДДС Рыбинска был. Госохотинспекторы выезжали на место, но следов медведя не было обнаружено. Продолжаем мониторинг ситуации, — ответили в региональном департаменте.
В подтверждение слов жителей есть единственная фотография в соцсетях, на которой очень размыто видна округлая тёмная фигура, напоминающая по очертаниям медведя.
Напомним, в конце мая в Ярославле произошла трагичная встреча ярославца с медведем. Зверь бежал по тротуару в Брагино и накинулся на прохожего, который замер, надеясь, что животное его не заметит. Это был медвежонок, позже его поймали и застрелили.