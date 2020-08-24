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В Рыбинске увидели медведя на детской площадке. На него спустили огромного пса

Местные жители вызвали спасателей

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Зверя видели в микрорайоне Копаево

Зверя видели в микрорайоне Копаево

В отдалённом от центра микрорайоне Рыбинска местные жители увидели медведя. Это произошло около 21:30 23 августа в Копаево. Испуганные люди позвонили в единую диспетчерскую службу.

— Вышел на детскую площадку вечером, — рассказала Алёна Бодю.

Жители выпустили на зверя собаку породы маламут, которая спугнула медвежонка.

В департаменте охраны экологии и окружающей среды по Ярославской области подтвердили, что звонок о диком звере в городе действительно был, но когда полиция приехала на место, то никого не обнаружили.

— Сигнал в ЕДДС Рыбинска был. Госохотинспекторы выезжали на место, но следов медведя не было обнаружено. Продолжаем мониторинг ситуации, — ответили в региональном департаменте.

В подтверждение слов жителей есть единственная фотография в соцсетях, на которой очень размыто видна округлая тёмная фигура, напоминающая по очертаниям медведя.

Напомним, в конце мая в Ярославле произошла трагичная встреча ярославца с медведем. Зверь бежал по тротуару в Брагино и накинулся на прохожего, который замер, надеясь, что животное его не заметит. Это был медвежонок, позже его поймали и застрелили.

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