В Рыбинске увидели медведя на детской площадке. На него спустили огромного пса

— Сигнал в ЕДДС Рыбинска был. Госохотинспекторы выезжали на место, но следов медведя не было обнаружено. Продолжаем мониторинг ситуации, — ответили в региональном департаменте.

В подтверждение слов жителей есть единственная фотография в соцсетях, на которой очень размыто видна округлая тёмная фигура, напоминающая по очертаниям медведя.

Напомним, в конце мая в Ярославле произошла трагичная встреча ярославца с медведем. Зверь бежал по тротуару в Брагино и накинулся на прохожего, который замер, надеясь, что животное его не заметит. Это был медвежонок, позже его поймали и застрелили.