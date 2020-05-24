Медведя, который напал на прохожего в Ярославле, проверили на бешенство.
— Результат исследования показал, что медведь бешенством не болел. Однако в связи с тем, что он вел себя агрессивно, было принято решение его ликвидировать, — сообщил Владимир Сафонов, заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области.
Напомним, в ночь на 18 мая в Ярославль попал дикий медведь. Зверь бегал по улицам Дзержинского района, кидался на машины и напал на прохожего — 26-летнего Евгения Золотова. После схватки с косолапым у парня на ноге и руке остались шрамы от когтей, на бедре следы от зубов хищника. Сейчас пострадавший проходит лечение, в том числе ему делает уколы от бешенства.
— Мне сказали, что предварительный результат на бешенство отрицательный, но окончательный будет только через месяц. Лечение пока рекомендовали продолжить, — рассказал Евгений.
Специалисты посчитали, что поведение медведя может представлять опасность для людей, поэтому после того, как он напал на человека, зверя нашли и застрелили, а его биоматериал направили на исследование. Между тем власти сейчас разбираются, как косолапый мог попасть в город. Версий две — молодого мишку могла отогнать мать, и он заблудился, либо его содержали в неволе, и он сбежал. Определенные признаки указывают на то, что вторая версия может быть верной.