Медведя, который напал на прохожего в Ярославле, проверили на бешенство.



— Результат исследования показал, что медведь бешенством не болел. Однако в связи с тем, что он вел себя агрессивно, было принято решение его ликвидировать, — сообщил Владимир Сафонов, заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области.



Напомним, в ночь на 18 мая в Ярославль попал дикий медведь. Зверь бегал по улицам Дзержинского района, кидался на машины и напал на прохожего — 26-летнего Евгения Золотова. После схватки с косолапым у парня на ноге и руке остались шрамы от когтей, на бедре следы от зубов хищника. Сейчас пострадавший проходит лечение, в том числе ему делает уколы от бешенства.

