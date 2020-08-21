В Ярославской области снимают ограничения: что ещё нельзя, а что можно. Полный список

Опубликован полный список коронавирусных ограничений в Ярославле
В Ярославской области постепенно снимают коронавирусные ограничения. Многие ярославцы уже запутались в том, что уже можно, а что по-прежнему нет. Мы собрали всю информацию об ограничениях в одном месте.
Какие ограничения еще действуют:
- действует запрет на проведение массовых мероприятий;
- детсады работают не в полную силу (объясняем, почему);
- нельзя сходить в цирк, театр и на концерт (рассказываем, когда их откроют);
- сохраняется масочный режим;
- родителям нельзя присутствовать на тренировках детей;
- болельщикам нельзя посещать спортивные игры.
Какие ограничения сняты:
- работают торговые центры и магазины;
- рестораны, кафе, бары (на веранде и внутри);
- можно ходить в электронные читальные залы в библиотеках;
- могут работать учреждения спортивной подготовки;
- с ограничениями работают музеи и выставочные залы;
- начинают работать больницы и поликлиники;
- открылись бассейны (мы подготовили обзор);
- продаются билеты в кассах;
- открылись кинотеатры и аттракционы (смотрим фоторепортаж);
- функционируют детские кружки (в группе не более 12 человек);
- открыты санатории.