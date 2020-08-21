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В Ярославской области снимают ограничения: что ещё нельзя, а что можно. Полный список

Как и что работает в регионе

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В Ярославской области все еще сохраняется ряд ограничений&nbsp;

В Ярославской области все еще сохраняется ряд ограничений 

Опубликован полный список коронавирусных ограничений в Ярославле

В Ярославской области постепенно снимают коронавирусные ограничения. Многие ярославцы уже запутались в том, что уже можно, а что по-прежнему нет. Мы собрали всю информацию об ограничениях в одном месте.

Какие ограничения еще действуют:

  • действует запрет на проведение массовых мероприятий;
  • детсады работают не в полную силу (объясняем, почему);
  • нельзя сходить в цирк, театр и на концерт (рассказываем, когда их откроют);
  • сохраняется масочный режим;
  • родителям нельзя присутствовать на тренировках детей;
  • болельщикам нельзя посещать спортивные игры.
Городские кинотеатры уже вовсю работают&nbsp;

Городские кинотеатры уже вовсю работают 

Какие ограничения сняты:

  • работают торговые центры и магазины;
  • рестораны, кафе, бары (на веранде и внутри);
  • можно ходить в электронные читальные залы в библиотеках;
  • могут работать учреждения спортивной подготовки;
  • с ограничениями работают музеи и выставочные залы;
  • начинают работать больницы и поликлиники;
  • открылись бассейны (мы подготовили обзор);
  • продаются билеты в кассах;
  • открылись кинотеатры и аттракционы (смотрим фоторепортаж);
  • функционируют детские кружки (в группе не более 12 человек);
  • открыты санатории.

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Ярославльограничениякоронавирус
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