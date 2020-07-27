Ярославские больницы возвращаются к обычной работе. Список медуслуг, которые стали доступны

Власти Ярославской области сделали новые послабления для больниц. С 27 июля жителям региона стали доступны новые медуслуги.

— Возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.



В больнице имени Семашко возобновляется плановая помощь детям. Там откроются пять профилей:

гастроэнтерология;

эндокринология;

аллергология;

кардиология;

неврология;

нефрология.

— В обычный режим работы возвращаются Пречистенская, Пошехонская, Даниловская и Борисоглебская районные больницы. Кроме того, в Переславской, Мышкинской ЦРБ и рыбинской больнице № 4 часть коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь начинает функционировать в штатном режиме, — добавили в оперштабе.