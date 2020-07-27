27 июля понедельник
СЕЙЧАС +25°С
usd 71.60
eur 83.10
Тема дняИз психбольницы сбежал опасный пациент

Все новости

Все новости
Здоровье

Ярославские больницы возвращаются к обычной работе. Список медуслуг, которые стали доступны

В каких больницах принимают врачи

1 285
1Обсудить

Поделиться

Ярославцам разрешили проходить медосмотр

Ярославцам разрешили проходить медосмотр

Власти Ярославской области сделали новые послабления для больниц. С 27 июля жителям региона стали доступны новые медуслуги.

— Возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.

В больнице имени Семашко возобновляется плановая помощь детям. Там откроются пять профилей:

  • гастроэнтерология;
  • эндокринология;
  • аллергология;
  • кардиология;
  • неврология;
  • нефрология.

— В обычный режим работы возвращаются Пречистенская, Пошехонская, Даниловская и Борисоглебская районные больницы. Кроме того, в Переславской, Мышкинской ЦРБ и рыбинской больнице № 4 часть коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь начинает функционировать в штатном режиме, — добавили в оперштабе.

Ранее, 20 июля, ряду больниц Ярославской области разрешили работать с обычными пациентами. Тогда в трех крупнейших медучреждениях открылись пять профилей. В оперштабе рассказали, что возобновление работы больниц связано с сокращением количества коек для ковидных пациентов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЯрославльЯрославская областьбольницыкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!