Ярославские больницы возвращаются к обычной работе. Список медуслуг, которые стали доступны

Власти Ярославской области сделали новые послабления для больниц. С 27 июля жителям региона стали доступны новые медуслуги.
— Возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.
В больнице имени Семашко возобновляется плановая помощь детям. Там откроются пять профилей:
- гастроэнтерология;
- эндокринология;
- аллергология;
- кардиология;
- неврология;
- нефрология.
— В обычный режим работы возвращаются Пречистенская, Пошехонская, Даниловская и Борисоглебская районные больницы. Кроме того, в Переславской, Мышкинской ЦРБ и рыбинской больнице № 4 часть коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь начинает функционировать в штатном режиме, — добавили в оперштабе.
Ранее, 20 июля, ряду больниц Ярославской области разрешили работать с обычными пациентами. Тогда в трех крупнейших медучреждениях открылись пять профилей. В оперштабе рассказали, что возобновление работы больниц связано с сокращением количества коек для ковидных пациентов.