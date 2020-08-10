Младенец под водой: у батюшки попытались отнять ребенка во время слишком рьяного крещения

— Жуть какая! Что за издевательство? - возмутилась в комметариях Елена Суворова.

МЫ позвонили в храм, где крестили младенца.



— Мы стараемся так крестить, чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало. Споры о том, как правильно это делать, идут давно. Вообще, по канону нужно крестить в проточной воде, но кто сейчас из родителей согласится крестить ребенка в реке? Во вторых, конечно, нужно погружение. Поскольку некоторые священники боятся или не хватает практики, то крестят обливанием. Если священник умеет крестить погружением – честь и хвала ему. Отец Сергий из села Великого - опытный священник, а родственники просто могли испугаться, что ребенок захлебнется. Такое бывает, — уточнил клирик Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимир Степаненко.

Комментарий священника

Ситуация могла возникнуть, потому что родственники не присутствовали на беседах перед крещением. Слабая воцерковленность родителя не дала ему понять, как всё должно быть. Человек должен знать, у кого он крестит ребенка. То, что родственники не доверяет священнику, говорит о том, что они его плохо знают. Люди недостаточно воцорковлены или не живут жизнью своей общины. Либо священник плохо проводил беседы перед крещением. Если родители приходят на крещение, как на магический обряд, такие накладки могут быть. При этом не могу снять ответственность и со священника. Он тоже мог к этому отнестись как к обряду. Заказали – взял и покрестил, — прокомментировал ситуацию секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии и Архиерейского совета Екатеринбургской митрополии, игумен Вениамин (Райников).

