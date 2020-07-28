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В Ярославской области заработают кинотеатры и аттракционы

Работать они будут в особом антиковидном режиме

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Аттракционы, кинотеатры секции и кружки смогут открыться в Ярославской области с 29 июля

Аттракционы, кинотеатры секции и кружки смогут открыться в Ярославской области с 29 июля

В Ярославской области с 29 июля могут возобновить работу аттракционы, кинотеатры, секции и кружки. Об этом сообщил глава регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Дмитрий Миронов.

— Работать они пока будут на особых условиях — снятие ограничений проходит по согласованию с Роспотребнадзором при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, — уточнил Миронов.

  • про кинотеатры: интервалы между киносеансами — не менее 30 минут. Кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Расстояние между посетителями в зале — не менее метра. Члены семьи могут сидеть вместе;
  • про аттракционы: обязательная бесконтактная продажа билетов. Посетители будут самостоятельно проходить через автоматические валидаторы. В индивидуальных кабинах будет проводиться дезинфекция. Аттракцион может быть заполнен посетителями только на четверть;
  • про секции, кружки и репетиции: в кружках и секциях — не более 12 человек. На одного человека — не менее 4 кв. метров. Контакты между группами должны быть исключены. Перерыв между занятиями — не менее 20 минут. Концертные и театральные организации смогут проводить репетиции без присутствия зрителей.

В Ярославской области за последние сутки коронавирусом заразилось 39 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 5916 человек. Примерно половина из них — 2993 заболевших — в Ярославле, 832 — в Рыбинске. На третьем месте находится Ярославский район с 314 заразившимися.

В регионе по-прежнему из-за угрозы распространения COVID-19 продолжает действовать масочный режим. Без маски или респиратора нельзя находиться в магазинах, транспорте и ряде других общественных мест.

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