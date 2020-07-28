В Ярославской области заработают кинотеатры и аттракционы

В Ярославской области с 29 июля могут возобновить работу аттракционы, кинотеатры, секции и кружки. Об этом сообщил глава регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Дмитрий Миронов.
— Работать они пока будут на особых условиях — снятие ограничений проходит по согласованию с Роспотребнадзором при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, — уточнил Миронов.
- про кинотеатры: интервалы между киносеансами — не менее 30 минут. Кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Расстояние между посетителями в зале — не менее метра. Члены семьи могут сидеть вместе;
- про аттракционы: обязательная бесконтактная продажа билетов. Посетители будут самостоятельно проходить через автоматические валидаторы. В индивидуальных кабинах будет проводиться дезинфекция. Аттракцион может быть заполнен посетителями только на четверть;
- про секции, кружки и репетиции: в кружках и секциях — не более 12 человек. На одного человека — не менее 4 кв. метров. Контакты между группами должны быть исключены. Перерыв между занятиями — не менее 20 минут. Концертные и театральные организации смогут проводить репетиции без присутствия зрителей.
В Ярославской области за последние сутки коронавирусом заразилось
В регионе по-прежнему из-за угрозы распространения COVID-19 продолжает действовать масочный режим. Без маски или респиратора нельзя находиться в магазинах, транспорте и ряде других общественных мест.