В Ярославской области заработают кинотеатры и аттракционы

В Ярославской области с 29 июля могут возобновить работу аттракционы, кинотеатры, секции и кружки. Об этом сообщил глава регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Дмитрий Миронов.



— Работать они пока будут на особых условиях — снятие ограничений проходит по согласованию с Роспотребнадзором при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, — уточнил Миронов.

