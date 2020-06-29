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Коронавирус не отступает, мэр примет ярославцев в июле только онлайн

Как попасть на приём к главе города

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Мэрия не возобновляет очные приёмы жителей&nbsp;

Мэрия не возобновляет очные приёмы жителей 

Несмотря на то, что в Ярославле уже значительно смягчили меры против распространения коронавирусной инфекции — открыли торговые центры и летние кафе, городские чиновники не готовы видеться с жителями очно. Мэрия опубликовала график приёма жителей в июле, согласно ему пообщаться с мэром и его заместителями можно будет только онлайн.

График приёма:

  • Владимир Волков будет общаться с ярославцами в четверг, 16 июля, с 16 до 18 часов.
  • Заместитель мэра по социальной политике Елена Новик будет онлайн во вторник, 14 июля, с 10:30 до 12 часов.
  • Илья Мотовилов, заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития выйдет на связь в четверг, 9 июля, с 14 до 16 часов.
  • В четверг, 9 июля, можно будет пообщаться с заммэра по вопросам ЖКХ Виталием Леженко с 10 до 12 часов.
  • Заместитель мэра, директор департамента финансов Андрей Данц будет общаться с ярославцами 8 июля с 9 до 10 утра.
  • 7 июля выйдет на связь заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов с 15 до 17 часов.
  • 24 июля, в пятницу, с 9 до 12 часов выйдет на связь начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталья Рыбкина.
  • 30 июля, четверг

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мэрия Ярославляприём граждан
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