Коронавирус не отступает, мэр примет ярославцев в июле только онлайн

Несмотря на то, что в Ярославле уже значительно смягчили меры против распространения коронавирусной инфекции — открыли торговые центры и летние кафе, городские чиновники не готовы видеться с жителями очно. Мэрия опубликовала график приёма жителей в июле, согласно ему пообщаться с мэром и его заместителями можно будет только онлайн.

График приёма:

Владимир Волков будет общаться с ярославцами в четверг, 16 июля, с 16 до 18 часов.

Заместитель мэра по социальной политике Елена Новик будет онлайн во вторник, 14 июля, с 10:30 до 12 часов.

Илья Мотовилов, заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития выйдет на связь в четверг, 9 июля, с 14 до 16 часов.

В четверг, 9 июля, можно будет пообщаться с заммэра по вопросам ЖКХ Виталием Леженко с 10 до 12 часов.

Заместитель мэра, директор департамента финансов Андрей Данц будет общаться с ярославцами 8 июля с 9 до 10 утра.