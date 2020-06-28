28 июня воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
usd 69.13
eur 77.54
Тема дня Пожар в «Ауре»: всех эвакуировали. Видео

Все новости

Все новости
Город Как меняют Конституцию

Время пронести эту урну вброд: как в Ярославской области голосуют по поправкам в Конституцию. Фото и видео

Членам одной УИК пришлось идти к избирателям по воде через реку

1 179
26 Обсудить

Поделиться

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля

Избирательная комиссия Ярославской области сообщила, что за 25 и 26 июня в общероссийском голосовании по поводу поправок в Конституцию в регионе приняли участие 166 205 человек.

— Явка участников голосования за два дня составила 16,45%, — сообщили в избиркоме.

В выходные народу на избирательных участках, кажется, стало ещё больше. Правда, голосовать многим пришлось в кустах или на лавочке. Публикуем фото и видео с мест.

Рядом с УИКом на улице Волгоградской хорошо бы смотрелся мангал

Рядом с УИКом на улице Волгоградской хорошо бы смотрелся мангал

Некоторые избирательные участки больше похожи на палатки с фруктами

Некоторые избирательные участки больше похожи на палатки с фруктами

Уютный УИК спрятался во дворах на улице Гоголя. Кажется, что у них и пирожки есть. Но нет, оказались только поправки

Уютный УИК спрятался во дворах на улице Гоголя. Кажется, что у них и пирожки есть. Но нет, оказались только поправки

А это фото из УИКа в одной из рыбинских школ&nbsp;

А это фото из УИКа в одной из рыбинских школ 

Это тоже Рыбинск. Этот участок поставили на тропинке между домов

Это тоже Рыбинск. Этот участок поставили на тропинке между домов

А в Переславле-Залесском можно было проголосовать прямо на лавочке у подъезда

А в Переславле-Залесском можно было проголосовать прямо на лавочке у подъезда

За Волгой в районе улиц Сосновой, Сахарова и Красноборской людей завлекали на участок песнями про Ярославль

Интересный случай произошёл в Даниловском районе. Там членам участковой избирательной комиссии пришлось идти к жителям отдалённых участков вброд через реку. Они надели на себя непромокаемые костюмы и отправились в путь.

Членам избирательной комиссии из Даниловского района досталась непростая работёнка

Членам избирательной комиссии из Даниловского района досталась непростая работёнка

В других городах России можно было увидеть и не такое. Там люди голосовали за гаражами, в автобусе и на пне.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поправки в Конституциюголосование
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!