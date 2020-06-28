Время пронести эту урну вброд: как в Ярославской области голосуют по поправкам в Конституцию. Фото и видео

Избирательная комиссия Ярославской области сообщила, что за 25 и 26 июня в общероссийском голосовании по поводу поправок в Конституцию в регионе приняли участие
— Явка участников голосования за два дня составила 16,45%, — сообщили в избиркоме.
В выходные народу на избирательных участках, кажется, стало ещё больше. Правда, голосовать многим пришлось в кустах или на лавочке. Публикуем фото и видео с мест.
Интересный случай произошёл в Даниловском районе. Там членам участковой избирательной комиссии пришлось идти к жителям отдалённых участков вброд через реку. Они надели на себя непромокаемые костюмы и отправились в путь.
В других городах России можно было увидеть и не такое. Там люди голосовали за гаражами, в автобусе и на пне.