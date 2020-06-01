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Затопленную дорогу в ярославских дворах замостили кирпичами. Получилось не очень

Власти рассказали, кому теперь придётся убирать «этот акт вандализма»

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Так выглядит дорога в брагинском дворе на улице Пионерской

Так выглядит дорога в брагинском дворе на улице Пионерской

Ярославцы обсуждают в социальных сетях дорогу во дворах на улице Пионерской. Там после дождей лужи разлились до такой степени, что, по словам местных жителей, здесь было ни пройти ни проехать. Похожая ситуация сложилась и в других дворах: где-то люди начали названивать властям и коммунальщикам, но здесь решили своими руками избавиться от проблемы, замостив дорогу кирпичами.

— Теперь управляющей компании придется убирать этот акт вандализма, — рассказали в территориальной администрации Дзержинского района. — Данный участок придомовой территории находится в перспективном плане на ямочный ремонт в этом году.

После дождей в Ярославской области затопило и другие районы. Накануне мы публиковали фото и видео из Переславля-Залесского.

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