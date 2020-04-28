Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Об этом президент сообщил в ходе видеоконференции с главами регионов 28 апреля. Это уже третье продление за последний месяц.

— Сейчас мы перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. <...> Считаю нужным объявить три дня между майскими праздниками нерабочими, — уточнил глава государства.



Впервые Путин объявил о нерабочей неделе 25 марта. Тогда «путинские каникулы» продлились всего неделю — с 28 марта по 5 апреля. Позже глава государства продлил этот срок до конца апреля.

