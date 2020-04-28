У 14-летней девочки из Гаврилов-Яма Ярославской области диагностирован коронавирус. Она жила в городском доме-интернате для детей-инвалидов. Сейчас интернат закрыт на карантин, там находятся 140 человек. Из них 99 детей-инвалидов и 41 сотрудник.

— У всех контактировавших с ней взяты анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, — сообщили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — Проведена дезинфекция всех помещений.

Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. За сегодня в Ярославской области зафиксировано 47 случаев заражения COVID-19. От коронавируса умер четвёртый человек.