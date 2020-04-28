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Срочно Коронавирус нашли у 14-летней девочки
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Интернат закрыли на карантин&nbsp;

Интернат закрыли на карантин 

У 14-летней девочки из Гаврилов-Яма Ярославской области диагностирован коронавирус. Она жила в городском доме-интернате для детей-инвалидов. Сейчас интернат закрыт на карантин, там находятся 140 человек. Из них 99 детей-инвалидов и 41 сотрудник.

— У всех контактировавших с ней взяты анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, — сообщили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — Проведена дезинфекция всех помещений.

Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. За сегодня в Ярославской области зафиксировано 47 случаев заражения COVID-19. От коронавируса умер четвёртый человек.

Вся информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавирусдом-интернатЯрославская область
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