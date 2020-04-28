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Ярославцам запретили ходить в лес

Власти предостерегли жителей города от нарушений

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Посещение лесов в период особого противопожарного режима может караться штрафами

Посещение лесов в период особого противопожарного режима может караться штрафами

В Ярославле с 15 апреля по 15 мая установлен особый противопожарный режим. Об этом на общегородском совещании 28 апреля напомнил начальник отдела мэрии по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности Алексей Чикалёв.

— На период действия особого противопожарного режима на территории города запрещено посещение лесов, въезд в них транспорта, разведение костров, сжигание мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, проведение иных пожароопасных работ, охоты в лесах, — сообщил Чикалёв.

По его словам, к лесопарковым зонам в Ярославле относятся Тверицкий, Яковлевский, Смоленский боры, насаждения в районе Костромского шоссе, Павловская роща, территория Подзеленья. В этих местах установлены знаки с требованием соблюдать меры противопожарной безопасности.

Нарушителей будут наказывать. К примеру, за сжигание сухой травы предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, до миллиона рублей — для юридических лиц.

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противопожарный режимштрафы
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