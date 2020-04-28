Ярославцам запретили ходить в лес

В Ярославле с 15 апреля по 15 мая установлен особый противопожарный режим. Об этом на общегородском совещании 28 апреля напомнил начальник отдела мэрии по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности Алексей Чикалёв.



— На период действия особого противопожарного режима на территории города запрещено посещение лесов, въезд в них транспорта, разведение костров, сжигание мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, проведение иных пожароопасных работ, охоты в лесах, — сообщил Чикалёв.

