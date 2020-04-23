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Обработку будут делать регулярно во всех районах Ярославля

Обработку будут делать регулярно во всех районах Ярославля

В Ярославле сотрудники специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС обработали обеззараживающими средствами подземные пешеходные переходы на проспектах Фрунзе и Московском.

— Это места с большой концентрацией людей, — объяснил мэр Ярославля Владимир Волков. — Для нас важно, чтобы на территории Ярославля были соблюдены все меры предосторожности.

Для дезинфекции используют хлорсодержащие средства

Для дезинфекции используют хлорсодержащие средства

Для дезинфекции используют хлорсодержащие средства, имеющие широкий спектр действия противовирусной направленности. Раствор является эффективным в момент его нанесения. Активный хлор оказывает разрушающее воздействие на вирусы. Препараты на основе хлора быстро обеззараживают помещения и поверхности. Они входят в официальные перечни противомикробных и противовирусных средств.

— В первую очередь обрабатываем подземные переходы, следом перейдём на надземные, — уточнил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Также сейчас формируем специальные бригады и планируем со следующей недели начать обработку остановочных комплексов общественного транспорта.

В первую очередь обработали надземные и подземные переходы

В первую очередь обработали надземные и подземные переходы

Ранее дезинфекцию провели во внутренних помещениях, на фасадах и прилегающих территориях железнодорожных вокзалов Ярославль-Главный, Московский, Даниловский, а также ярославского автовокзала.

— Уже несколько дней мы принимаем участие в дезинфекции объектов, чтобы максимально снизить риск распространения коронавирусной инфекции, — добавил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов.

На вокзалах дезинфицировали места, где скапливается народ

На вокзалах дезинфицировали места, где скапливается народ

Известно, что также в Ярославле обрабатывают спецсредствами и весь общественный транспорт перед тем, как он выходит на линии.

По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 263 человека. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону. Один из заболевших коронавирусом умер в госпитале, 19 пациентов полностью выздоровели, их уже выписали из больниц.

В первую очередь обработали надземные и подземные переходы

В первую очередь обработали надземные и подземные переходы

В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса, с начала пандемии диагноз поставлен 62 773 людям. За сутки 471 человек выздоровел, всего таких 4891 человек. 42 человека скончались (общее число жертв — 555).

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коронавирусэпидемиядезинфекция
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