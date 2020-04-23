Известно, что также в Ярославле обрабатывают спецсредствами и весь общественный транспорт перед тем, как он выходит на линии.

По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 263 человека . Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону. Один из заболевших коронавирусом умер в госпитале, 19 пациентов полностью выздоровели, их уже выписали из больниц.

