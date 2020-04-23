В Ярославле сотрудники специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС обработали обеззараживающими средствами подземные пешеходные переходы на проспектах Фрунзе и Московском.
— Это места с большой концентрацией людей, — объяснил мэр Ярославля Владимир Волков. — Для нас важно, чтобы на территории Ярославля были соблюдены все меры предосторожности.
Для дезинфекции используют хлорсодержащие средства, имеющие широкий спектр действия противовирусной направленности. Раствор является эффективным в момент его нанесения. Активный хлор оказывает разрушающее воздействие на вирусы. Препараты на основе хлора быстро обеззараживают помещения и поверхности. Они входят в официальные перечни противомикробных и противовирусных средств.
— В первую очередь обрабатываем подземные переходы, следом перейдём на надземные, — уточнил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Также сейчас формируем специальные бригады и планируем со следующей недели начать обработку остановочных комплексов общественного транспорта.
Ранее дезинфекцию провели во внутренних помещениях, на фасадах и прилегающих территориях железнодорожных вокзалов Ярославль-Главный, Московский, Даниловский, а также ярославского автовокзала.
— Уже несколько дней мы принимаем участие в дезинфекции объектов, чтобы максимально снизить риск распространения коронавирусной инфекции, — добавил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов.
Известно, что также в Ярославле обрабатывают спецсредствами и весь общественный транспорт перед тем, как он выходит на линии.
По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели
В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса, с начала пандемии диагноз поставлен 62 773 людям. За сутки